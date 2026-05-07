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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीOnline Scrap Selling Apps: कबाड़ से भी होगी तगड़ी कमाई! घर बैठे ऑनलाइन बेचें पुराना सामान, ये 3 ऐप्स देंगे सबसे ज्यादा दाम

Online Scrap Selling Apps: कबाड़ से भी होगी तगड़ी कमाई! घर बैठे ऑनलाइन बेचें पुराना सामान, ये 3 ऐप्स देंगे सबसे ज्यादा दाम

Online Scrap Selling Apps: घर पर रखा हुआ कबाड़ अब आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं. इसके लिए कई सारी एप्स भी आ गई हैं. हम आपको बताते हैं तीन मेन एप्स, जो घर बैठे घर का कचरा- कबाड़ा लेकर चली जाएंगी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 07 May 2026 10:24 PM (IST)
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Kabada Selling Apps: घर पर कई साल से रखी हुई कुर्सियां, न्यूज पेपर, प्लास्टिक का टूटा- फूटा सामान, ये सबकुछ घर में रखा हुआ कबाड़ कहलाता है. इस कबाड़ को घर के बाहर आने वाले कबाड़ीवाले को बेचते हैं. अक्सर देखा जाता है कि घर पर मम्मियां कबाड़ीवाले को बुलाकर सामान देती हैं और उसके बाद दामों को लेकर काफी चिकल्लस होती है. जिससे सभी घरवाले परेशान हो जाते हैं, कभी डील नहीं होती तो कबाड़ घर पर ही रह जाता है.

इस चिकल्लस से बचने के लिए अब एक तरीका है. ऑनलाइन कबाड़ बेचने वाली एप्स! इन एप्स पर आप घर बैठे- बैठे ही घर रखा कबाड़ बेच सकते हैं. ये घर पर आएंगे और सारा कबाड़ ले जाएंगे वो भी ज्यादा रेट में. तो आइये बताते हैं ऐसी ही तीन एप्स, जो आपके काफी काम आएंगी.

1. स्क्रैपडील (Scrapdeal)
2. द कबाड़ीवाला (The Kabadiwala)
3. स्क्रैप अंकल (Scrapuncle)

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ये तीनों एप्स घर पर रखा हुआ सारा कबाड़ आपके घर से लेकर चली जाएंगी. जिसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, ई-कचरा और पुरानी बोतलें बेची जा सकती हैं. इसके अलावा लोहा, तांबा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आदि भी आप घर बैठे बेच सकते हैं. खासतौर से इसके लिए आपको परेशान होने की या ज्यादा झिक- झिक करने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है. इनमें आप रद्दी बेचने के साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर सकते हैं. क्योंकि यहां पर इस स्क्रैप को रीसायकल किया जाता है.

कैसे करें बुक?

  • इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होगी, केवल जिस भी एप से कबाड़ और रद्दी बेचना है उसे प्लेस्टोर से डाउनलोड करें.
  • इसके बाद इसमें अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल डालकर रजिस्ट्रेशन करें.
  • इसके बाद आपको इसमें पिकअप शिड्यूल करना होगा, समय और तारीख अपने हिसाब से चुन लें.
  • इसके बाद इस एप से जुड़े कुछ लोग आपके घर आएंगे, वो इस कबाड़ और रद्दी का वजन मापेंगे और तुरंत आपको सारा पैसा देकर सामान ले जाएंगे.

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Published at : 07 May 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
Online Scrap The Kabadiwala
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