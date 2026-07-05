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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीरिटायरमेंट के बाद पैसों की नहीं होगी चिंता, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से होगी हर महीने 17,000 रुपये की कमाई

रिटायरमेंट के बाद पैसों की नहीं होगी चिंता, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से होगी हर महीने 17,000 रुपये की कमाई

Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश कर वरिष्ठ नागरिक सुरक्षित निवेश के साथ हर तीन महीने ब्याज प्राप्त कर लगभग 17,000 रुपये प्रतिमाह के बराबर नियमित आय पा सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Jul 2026 04:31 PM (IST)
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Senior Citizen Savings Scheme: अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद एक ऐसी जगह पर निवेश करने की तलाश में हैं, जहां आपके पैसे पूरी तरह महफूज रहे, तो पोस्ट ऑफिस की योजनाएं आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. दरअसल सरकार की गारंटी वाली इन स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में खतरा बेहद कम होता है. यही वजह है कि आज लोग बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक इनमें निवेश करना पसंद करते हैं.

इन्हीं योजनाओं में पोस्‍ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम (SCSS) भी शामिल है. इस योजना में निवेश करने पर हर तीन महीने ब्याज मिलता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 17000 रुपये से ज्यादा के बराबर नियमित आय का लाभ मिल सकता है.

कितने साल की है मैच्‍योरिटी?

पोस्‍ट ऑफिस की इस स्‍कीम की मैच्‍योरिटी अवधि 5 साल है. इस दौरान मिलने वाला ब्याज हर तीन महीने में आपके खाते में जमा किया जाता है. अगर आप मैच्‍योरिटी पूरी होने से पहले खाता बंद करते हैं, तो तय नियमों के मुताबिक जुर्माना (पेनल्‍टी) देना पड़ सकता है. वहीं, मैच्‍योरिटी के बाद खाते को 3 साल के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकता है. 

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सुरक्षित निवेश और टैक्स छूट का फायदा

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को जीरो रिस्क निवेश विकल्प माना जाता है. इसमें अगर आप राशि जमा करते हैं, तो उसपर सरकार की गारंटी होती है और ब्याज दर भी कई बैंक FD की तुलना में ज्यादा मिलती है. पोस्ट ऑफिस की इस सरकारी स्कीम में आप महज 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि अधिकतम निवेश 30 लाख रुपये तक जमा करने की अनुमति है.

इससे वरिष्ठ नागरिकों को न सिर्फ सुरक्षित निवेश मिलता है, बल्कि नियमित आय का लाभ भी मिलता है. पुराने टैक्‍स सिस्टम को चुनने वाले निवेशकों को आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्‍स छूट का फायदा भी मिलता है.

कैसे मिलेगी 17,000 रुपये से ज्यादा की आय?

इस योजना में सिंगल अकाउंट 15 लाख और जॉइंट अकाउंट में 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. ऐसे में अगर आप जॉइंट अकाउंट में 25 लाख रुपये जमा करते हैं, तो मौजूदा ब्याज दर के मुताबिक उसे हर तीन महीने में करीब 51250 रुपये ब्याज मिलेगा. यानी हर महीने 17,000 रुपये से ज्यादा की रेगुलर इनकम होगी. वहीं, 5 साल पूरे होने के बाद निवेश की गई मूल राशि वापस मिल सकती है, जिसे चाहें तो आप दोबारा निवेश भी कर सकते हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Post Office Scheme SCSS Utility News Retirement Investment
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