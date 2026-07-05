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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीElectricity Bill: यूपी में बिजली बिल पर सब्सिडी लेने के लिए क्या करना होगा, कौनसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जानें

Electricity Bill: यूपी में बिजली बिल पर सब्सिडी लेने के लिए क्या करना होगा, कौनसे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? जानें

Electricity Subsidy: उत्तर प्रदेश सरकार बीपीएल श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से सब्सिडी देकर सस्ती बिजली उपलब्ध कराएगी, जिससे बिजली बिल कम होगा.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 05 Jul 2026 03:36 PM (IST)
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BPL Electricity Scheme: अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने राज्य के कम आय वाले और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती बिजली देने का फैसला किया है. इस नई पहल के तहत बीपीएल (लाइफलाइन) श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं को शुरुआती 100 यूनिट बिजली बेहद कम कीमत में दी जाएगी, जिससे उनके मासिक बिजली बिल में कुछ कमी आएगी. 

सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि सरकार इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट सब्सिडी भी देगी, ताकि उन्हें 100 यूनिट तक बिजली सिर्फ 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से मिल सके. इस नई योजना का मकसद लाखों जरूरतमंद परिवारों को महंगाई के बीच राहत देना है और उनके घरेलू बजट पर पड़ने वाले बोझ को कम करना है. 

आवेदन करना होगा या नहीं?

अगर आप इस योजना की सभी शर्तों को पूरी करते हैं तो आपको अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है. शर्त के मुताबिक, अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है, बिजली का लोड 1 किलोवाट तक है और मासिक खपत 100 यूनिट से ज्यादा नहीं हैं, तो आप आवेदन से बच सकते हैं. बिजली बिल जनरेट होते समय सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी खुद-ब-खुद बिजली बिल में समायोजित हो जाएगी.

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इसके अलावा राज्य सरकार ने जुलाई 2026 के बिजली बिलों में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 4.43 प्रतिशत की राहत देने का भी फैसला किया है. इसका फायदा सिर्फ घरेलू, व्यावसायिक को ही नहीं, बल्किअन्य सभी बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा.

योजना का लाभ किन लोगों को मिलेगा?

  • बीपीएल (लाइफलाइन) श्रेणी का घरेलू बिजली उपभोक्ता. 
  • मासिक बिजली खपत 100 यूनिट या उससे कम हो.
  • बिजली कनेक्शन का स्वीकृत लोड 1 किलोवाट तक हो. 

सब्सिडी के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

  • आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पुराना या मौजूदा बिजली बिल
  • बिजली उपभोक्ता खाता संख्या

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Utility News Electricity Subsidy UTTAR PRADESH BPL Electricity Scheme
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