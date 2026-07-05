8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के बीच एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्या इस बार बेसिक सैलरी में 283% तक की बढ़ोतरी हो सकती है? दरअसल, कर्मचारी संगठनों की ओर से वेतन तय करने के नए फॉर्मूले और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं. इन्हीं में से एक प्रस्ताव के बेसिस पर 283% तक की बढ़ोतरी की चर्चा शुरू हुई है. हालांकि, अभी इसे लेकर सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.

क्या है 283% बढ़ोतरी का पूरा गणित?

ये आंकड़ा उस प्रस्ताव से जुड़ा है जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी को मौजूदा ₹18,000 से बढ़ाकर करीब ₹69,000 करने की मांग की गई है. ये बढ़ोतरी लगभग 283% बैठती है. इसके लिए करीब 3.83 के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है. हालांकि, ये केवल एक प्रस्ताव है. 8वें वेतन आयोग ने अभी तक इस पर कोई सिफारिश नहीं दी है और न ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है.

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फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था. अब कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाया जाए, ताकि महंगाई और बढ़ते खर्चों के हिसाब से कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिल सके. लेकिन अंतिम फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इसका फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा.

क्या सच में इतनी बढ़ेगी सैलरी?

फिलहाल इसका जवाब नहीं है. 283% बढ़ोतरी की खबर पर अभी कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है. ये कर्मचारी संगठनों की मांग और संभावित गणनाओं पर आधारित चर्चा है. सही वेतन वृद्धि आयोग की सिफारिश, सरकार के फैसले और फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतिम बढ़ोतरी इससे कम भी हो सकती है.

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अभी कहां पहुंचा है 8वां वेतन आयोग?

8वां वेतन आयोग फिलहाल अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव और आंकड़े जुटा रहा है. हाल ही में जरूरी डेटा जमा करने की समय- सीमा भी बढ़ाई गई है, ताकि आयोग सभी पक्षों की राय लेकर अपनी सिफारिशें तैयार कर सके. मीडिया रिपोर्ट आने और सरकार की मंजूरी के बाद ही वेतन और भत्तों को लेकर अंतिम तस्वीर साफ होगी.

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो फिलहाल 283% सैलरी बढ़ने की खबर को अंतिम फैसला न मानें. अभी ये केवल एक संभावित प्रस्ताव है. आयोग की सिफारिशें और केंद्र सरकार का आधिकारिक फैसला आने के बाद ही यह साफ होगा कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों में कितना बदलाव होगा.

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