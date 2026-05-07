300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर

PM Free Bijli Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में पीएम-सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) की शुरुआत की थी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पीएम मोदी की इस अद्भुत योजना से अब तक 26 लाख से ज्यादा घरों को रोशन किया जा चुका है.

इस समय पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है. जहां, झुलसाती हुई गर्मी की वजह से लोगों का जन-जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. लेकिन, आग बरसाती हुई इस गर्मी में बिजली विभाग ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. ऐसे में बिजली के नहीं रहने पर लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

मुफ्त बिजली योजना का कमाल

इस योजना के तहत जिन लोगों के घरों की छत पर सोलर पैनल लगे हैं, उन्हें गर्मी में भी ठंडक का एहसास हो रहा है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि तेज गर्मी में लोगों को बिजली के भारी बिल से निजात मिला है.

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कब और कैसे हुई थी योजना की शुरुआत?

साल 2024 के फरवरी में पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया था. जहां, इस योजना के तहत साल 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है.

बिजली बिल से लोगों को मिली बड़ी राहत

प्रधानमंत्री मोदी के इस योजना के जरिए लाखों लोगों को भारी बिजली के बिल से एक बड़ी राहत मिली है. जहां, केवल एक बार निवेश करने के बाद दो दशक से ज्यादा समय तक 'Zero Electricity Bill' के साथ बिजली का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है.

मुफ्त बिजली से जुड़े कुछ मुख्य खासियत

इस स्कीम में सरकार जहां, लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सोलर पैनल लगाने के बाद सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है.

इतना ही नहीं, पीएम मोदी की सरकार 0-150 यूनिट खपत के लिए 1-2 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन पर 150-300 यूनिट बिजली की खपत के लिए 2-3 किलोवाट के पैनल पर 60-78 हजार तक सब्सिडी दे रही है.

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बिजली योजना में कैसे कर सकते हैं आवेदन?

मुफ्त बिजली योजना में आवेदन करना बेहद ही आसान है. जिसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाकर होमपेज पर 'अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर' ऑप्शन को चुनना होगा. उसके बाद नए पेज पर राज्य-बिजली वितरण कंपनी को चुनकर अपना बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालकर लॉगइन कर लें. लॉगइन करने के बाद एक फॉर्म पर दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत RTS पैनल अप्लाई कर आपको फीजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाएगा.

इसके बाद आप अपने DISCOM के साथ रजिस्टर्ड वेंडर के जरिए अपने घरों की छत पर सोलर पैनल को लगवा सकेंगे. इंस्टालेशन के बाद प्लांट डीटेल के साथ नेट मीटर के लिए भी आवेदन करना होगा. मीटर इंस्टॉल होने के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, ताकि सरकार को आपको सब्सिडी दे सके.