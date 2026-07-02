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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSukanya Samriddhi vs FD: बेटी के भविष्य के लिए कहां करें निवेश? जानें किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा

Sukanya Samriddhi vs FD: बेटी के भविष्य के लिए कहां करें निवेश? जानें किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा

SSY vs FD: बेटी के भविष्य के लिए निवेश करते समय FD और सुकन्या समृद्धि योजना दोनों विकल्प उपलब्ध हैं. सही योजना का चुनाव आपके लक्ष्य, सुरक्षा और बेहतर रिटर्न की जरूरत पर निर्भर करता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 02 Jul 2026 05:44 PM (IST)
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Child Savings Plan: आज के समय में अक्सर लोग अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर ऐसी जगह पर लगाना चाहते हैं, जहां उनके पैसे सही मायने में सुरक्षित हो और साथ में उन्हें अच्छा फायदा भी मिले. यही वजह है कि आज लोग अपने बेटियों के भविष्य का सोचकर निवेश करना शुरू कर देते हैं. ऐसे में माता-पिता के मन में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि बेटी के भविष्य के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) बेहतर है या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY). 

अगर आप भी अपनी बेटी के भविष्य, उसकी पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्चों के लिए निवेश करना चाहते है, तो सही निवेश का चुनना और भी ज्यादा जरूरी है. हालांकि दोनों ऑप्शन के अपने-अपने फायदे हैं. चलिए जानते हैं किस योजना में निवेश करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है.

फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या हैं फायदे?

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) लड़के और लड़कियों दोनों के लिए उपलब्ध होती है. कई बैंक बच्चों के लिए स्पेशल FD योजनाएं चलाते हैं, जिनमें 8% या उससे ज्यादा ब्याज मिलता है. इस निवेश की अवधि 7 दिन से लेकर 10 साल या उससे ज्यादा तक हो सकता है. 

फिक्स्ड डिपॉजिट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लचीलापन ज्यादा होती है. यानी जरूरत पड़ने पर कई बैंक आपको समय से पहले पैसा निकालने की सुविधा देती है. हालांकि, ज्यादातर FD पर मिलने वाले ब्याज टैक्स के दायरे में आता है और इसमें आपको सुकन्या योजना जैसी टैक्स छूट नहीं मिलती.

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सुकन्या समृद्धि योजना क्यों है खास?

सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ बेटियों के लिए शुरू की गई सरकारी बचत योजना है. अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो यह पूरी तरह सुरक्षित होगा, क्योंकि इसकी गारंटी केंद्र सरकार खुद देती है. हालांकि, अप्रैल-जून 2026 तिमाही के लिए इस योजना पर 8.2% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है. 

अगर आप अपनी बेटी का इस योजना में खाता खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खोल सकते हैं. इसमें आप सालाना के तौर पर महज 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं. इस योजना में आपको 15 सालों तक निवेश करना पड़ेगा, जबकि योजना 21 साल में मैच्योर होगी. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी की रकम पर टैक्स छूट मिलती है. 

अगर आप अपनी बेटी के खाते में हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं, तो 15 साल बाद आप उस खाते में 22.5 लाख रुपये निवेश करेंगे. ऐसे में मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से 21 साल पूरे होने पर खाते में करीब 71.82 लाख रुपये का फंड तैयार हो सकता है. 

किस योजना में निवेश करना रहेगा बेहतर?

अगर आप अपनी बेटी के लिए लंबी अवधि में बड़ा फंड तैयार करना चाहते हैं और टैक्स बचत का भी फायदा उठाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा. क्योंकि इसमें आपको गारंटी, ज्यादा ब्याज और टैक्स छूट का फायदा मिलेगा. वहीं, अगर आपको निवेश में ज्यादा लचीलापन चाहिए, तो आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट ज्यादा बेहतर रहेगा.  

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Published at : 02 Jul 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit Sukanya Samriddhi Yojana Utility News SSY Vs FD
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