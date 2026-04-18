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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBudget AC for Summers: गर्मी में कूलिंग की टेंशन खत्म, स्प्लिट एसी या विंडो, कौन है आपके बजट में फिट?

Budget AC for Summers: गर्मी में कूलिंग की टेंशन खत्म, स्प्लिट एसी या विंडो, कौन है आपके बजट में फिट?

Splict AC Vs Window AC: गर्मियों में AC खरीदते समय बेहतर कूलिंग और कम बिजली खपत वाला ऑप्शन चुनना जरूरी है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल रहता है कि Split AC लें या फिर Window AC? जानिए कौन है बेहतर.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Apr 2026 06:00 PM (IST)
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  • बड़े कमरों के लिए स्प्लिट एसी, छोटे के लिए विंडो एसी।

Splict AC Vs Window AC: गर्मियों के शुरू होते ही लोग AC खरीदने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल रहता है कि Split AC लें या फिर Window AC? क्योंकि अब लोग सिर्फ कूलिंग ही नहीं देखते बल्कि, बिजली की खपत को लेकर भी ज्यादा जागरूक हो गए हैं. ऐसे में या जानना जरूरी है कि कौन सा AC बेहतर है और बिजली भी कम खर्च करेंगा.

कूलिंग में कौन सा AC है बेहतर?

अगर हम बात करें AC की कूलिंग तो Split AC इस मामले में आगे है, क्योंकि इसका डिजाइन ऐसा होता है कि यह पूरे कमरे में  हवा बराबर फैलाता है. इससे कमरे का हर कोना ठंडा बना रहा है. वहीं अगर Window AC के बात करें तो AC की कूलिंग एक दिशा में ज्यादा होती है. ऐसे में बड़े कमरे में कहीं ज्यादा तो कहीं कम ठंडक महसूस हो सकती है.

बिजली की खपत में कौन आगे?

बिजली के बात करें तो इस मामले में भी Split AC खासकर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले मॉडल ज्यादा बेहतर होते हैं. आज के समय में आने वाले ड्यूल इन्वर्टर AC में कंप्रेसर लगातार एक स्थिर स्पीड पर चलता है और जरूरत के हिसाब से अपनी पावर को एडजस्त करता है. इससे बार-बार ऑन-ऑफ नहीं होता है और बिजली की भी काफी बचत होती है. वहीं अगर Window AC की बात करें तो इसमें आमतौर पर फिक्सड स्पीड कंप्रेसर होता है, जैसे ही कमरे का तापमान बढ़ता है. यह फुल पावर पर चालू हो जाता है, जिसके चलते बिजली का बिल ज्यादा आ सकता है.

आंकड़ों में समझें फर्क

अगर नंबर में देखें तो फर्क साफ समझ आता है जैसे...

1.5 टन Split AC: लगभग 1.2 से 1.5 यूनिट प्रति घंटा
1.5 टन Window AC: लगभग 1.6 से 2 यूनिट प्रति घंटा

इससे आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए AC खरीद रहे हैं और बिजली का बिल कम रखना चाहते हैं तो Split AC सबसे बेहतर ऑप्शन है. वहीं, कम बजट या छोटे कमरे के लिए Window AC भी एक ठीक ऑप्शन है.

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Published at : 18 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Summer Window AC Split AC Utility News
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