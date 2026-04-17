बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब कटेगा ₹10000 का चालान, PUC पर आज से नया नियम लागू

HSPR PUC New Rule: अगर आपके पास बाइक या कार है और आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यह खबर आपके लिए है. बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के अब दस हजार रुपए का चालान कटेगा. यह नियम आज से लागू हो गया है और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा. इतना ही नहीं बिना एचएसआरपी के बिना वाहनों को 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' यानी PUC सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा.

बड़ी बात यह है कि ये नियम उन वाहनों पर लागू हुआ है, जिन्हें एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदा गया था. सरकारी अधिकारियों ने बताया कि PUC सर्टिफिकेट न देने का मतलब है कि ऐसे वाहनों को कानूनी तौर पर सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं होगी. इससे पहले HSRP न लगवाने पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब PUC सर्टिफिकेट पर भी रोक लगने से नियम तोड़ने वालों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया है.