बढ़ते बिजली बिल से राहत पाने के लिए लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, ताकि उनके घर का बिजली बिल काफी हद तक कम हो सके. ऐसे में कई लोग सोलर पैनल लगवाना तो चाहते हैं, लेकिन सोलर पैनल से जुड़े कई अहम सवाल उनके मन में होते हैं. अगर आप भी सोलर पैनल लगवाने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब पाना चाहते हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको इन सारे सवालों के जवाब एक ही जगह पर मिल जाएंगे.

दरअसल, केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर एक इंटरैक्टिव QR कोड फीचर की शुरुआत की है. खास बात यह है कि उसे स्कैन करने से आपको सोलर पैनल से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे.

सोलर प्लान में क्या पता चलेगा?

बता दें कि जब आप पीएम सूर्य घर पोर्टल पर जाकर QR कोड स्कैन करेंगे तो आपको उस प्लान में कई चीजों के बारे में पता चलेगा. जैसे...

आपके घर के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल सही रहेगा, जैसे 1,2,3,5 और 10 किलोवाट.

सिस्टम को लगवाने में आपका कितना खर्च आएगा.

साथ ही आपके इलाके के रजिस्टर्ड वेंडर्स का नंबर भी मिलेगा.

सोलर पैनल लगवाने से आपको कितना फायदा हो सकता है.

यानी सोलर प्लान में आपको काफी सारी चीजों की जानकारी हासिल हो जाएगी. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर ये QR कोड फीचर का इस्तेमाल कैसे करना होगा?

QR कोड फीचर का उपयोग कैसे करें?

इसका इस्तेमाल करना काफी आसान है, इसके इस्तेमाल से कुछ चंद सेकंड में ही आपका सोलर प्लान तैयार हो जाएगा.

इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम सूर्य घर योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा.

यहां पर जाकर ही आपको Scan QR कोड पर जाना होगा.

इसके बाद कुछ जरूरी जानकारी भरनी होगी.

फिर कुछ ही सेकंड में आपके घर के लिए सोलर प्लान तैयार हो जाएगा.

इस फीचर से क्या फायदा होगा?

इस फीचर की मदद से जो लोर सोलर पैनल लगवाकर अपने घर के बिजली बिल को कम करना चाहते हैं, लेकिन इससे जुड़ी जानकारी न होने की वजह से नहीं लगवा पा रहे हैं तो उन्हें इस फीचर से सोलर पैनल से जुड़ी कई जानकारियां हासिल होंगी. वहीं वेंडर तक से सीधे संपर्क करने में भी आसानी होगी.

क्या हर घर के लिए सही है सोलर पैनल?

सोलर पैनल लगवाने से पहले यह भी देखना चाहिए कि क्या आपके घर के लिए सोलर पैनल सही रहेगा.

अगर आपके घर की छत जरूरत से ज्यादा छोटी है तो ऐसी स्थिति में सोलर पैनल लगवाने में दिक्कत आ सकती है.

वहीं अगर आपके घर में बिजली की खपत ज्यादा नहीं है तो ऐसी स्थिति में सोलर पैनल लगवाना फायदेमंद नहीं होगा.

इसके अलावा अगर आपकी छत पर किसी पेड़ या फिर बड़ी इमारत की परछाई आती है, जिसकी वजह से छूप छत पर नहीं आ पाती तो सोलर पैनल लगवाना फायदेमंद नहीं होगा.

छत पर सोलर पैनल वालों को मिली 37989 करोड़ की सब्सिडी, UP सबसे आगे