दिसंबर के महीने में सर्दियों की छुट्टियों के दौरान अक्सर लोग घूमने-फिरने का प्लान बनाते हैं. अगर आप भी दिसंबर के महीने में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो जान लें कि दिसंबर से लेकर मार्च 2027 तक रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

इसका सबसे ज्यादा असर पटना होकर गुजरने वाली ट्रेनों को पड़ेगा. इसलिए अगर आपका भी आने वाले कुछ महीनों में ट्रेन से सफर करने का प्लान है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि रेलवे ने किस तारीख को कौन-कौनसी ट्रेनों को रद्द किया है.

रद्द रहने वाली ट्रेनों की देखें लिस्ट

ट्रेन नंबर 13035/13036 उपासना एक्सप्रेस 26 फरवरी 2027 तक रद्द

ट्रेन नंबर 22405 आनंद विहार गरीब रथ 24 फरवरी तक (हफ्ते में कुछ दिन रद्द)

ट्रेन नंबर 12505 नॉर्थ-इस्ट एक्सप्रेस 28 फरवरी तक (हफ्ते में कुछ दिन रद्द)

ट्रेन नंबर 15080 गोरखपुर-पटना एक्सप्रेस 16 दिसंबर से 14 फरवरी (हफ्ते में कुछ दिन रद्द)

ट्रेन नंबर 12506 नॉर्थ-इस्ट एक्सप्रेस 2 मार्च तक (हफ्ते में कुछ दिन रद्द)

ट्रेन नंबर 22197/22198 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक्सप्रेस 28 फरवरी तक रद्द

ट्रेन नंबर 15483 महानंदा एक्सप्रेस जनवरी तक (हफ्ते में कुछ दिन रद्द)

ट्रेन नंबर 14004/14003 - न्यू फरक्का एक्सप्रेस 2 मार्च 2027 तक रद्द

ट्रेन नंबर 15910 अवध असम एक्सप्रेस 8 दिसंबर से 23 फरवरी के बीच हफ्ते में एक दिन रद्द

ट्रेन नंबर 15484 महानंदा एक्सप्रेस 1 मार्च तक (हफ्ते में कुछ दिन रद्द)

ट्रेन नंबर 22405 आनंद विहार-भागलपुर गरीब रथ 25 फरवरी तक (हफ्ते में कुछ दिन रद्द)

ट्रेन नंबर 15034 लखनऊ-पटना एक्सप्रेस 15 दिसंबर से 10 फरवरी (हफ्ते में कुछ दिन रद्द)

ट्रेन नंबर 15909 अवध असम एक्सप्रेस 27 फरवरी तक (हफ्ते में कुछ दिन रद्द)

सफर करना जरूरी है?

अगर आप दिसंबर से लेकर मार्च तक के बीच में ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपकी ट्रेन रेलवे ने रद्द कर दी है और आपका सफर करना जरूरी है तो आप दूसरी ट्रेन में टिकट देख सकते हैं. इसके लिए आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर अपने रूट और सफर की तारीख के हिसाब से दूसरी ट्रेन में सीट चेक कर सकते हैं. समय रहते दूसरी ट्रेन में टिकट बुक कर लेना बेहतर होगा.

यात्रा से पहले करें ये काम

रेल यात्री को सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए. ट्रेन के रूट से लेकर रद्द रहने तक की जानकारी हासिल कर लें. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं.

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