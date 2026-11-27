क्या आप नौकरी करते हैं? अगर हां, तो आपकी भी सैलरी से हर महीने पीएफ का पैसा कटता होगा. यही रकम लोगों को रिटायरमेंट के बाद उनकी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करती है. ऐसे में अगर पीएफ से जुड़े किसी नियम में बदलाव होता है तो इसकी जानकारी होना हर कर्मचारी के लिए जरूरी है. सरकार ने अब कुछ कंपनियों के पीएफ ट्रस्ट के लिए निवेश के नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के तहत ट्रस्ट अपने फंड का एक हिस्सा शेयर बाजार में भी लगा सकेंगे.

बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के पीएफ ट्रस्ट के लिए नया निवेश पैटर्न जारी किया है. इसके तहत अब पीएफ ट्रस्ट अपने कुल पीएफ फंड का 5 से 15 प्रतिशत तक हिस्सा शेयर बाजार में लगा सकेंगे. जानने वाली बात यह है कि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें और निवेश की सीमाएं भी तय की हैं.

PF ट्रस्टों के लिए सरकार लाई नए नियम

सरकारी प्रतिभूतियों में 45 से 65 प्रतिशत और डेट इंस्टूमेंट्स में 35 से 45 प्रतिशत तक निवेश कर सकेंगे. शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए ट्रस्ट BSE और NSE पर लिस्टेड उन कंपनियों के शेयर खरीद सकेंगे, जिनकी मार्केट वैल्यू कम से कम 5000 करोड़ रुपये है. साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी 50 से जुड़े ETF और इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे.

नियम सभी PF खाताधारकों पर होंगे लागू?

बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नियम सभी पीएफ खाताधारकों पर लागू किए जाएंगे तो इसका जवाब है नहीं. ये नियम सभी पीएफ खाताधारकों के लिए नहीं है. यह केवल उन कंपनियों और संस्थानों के पीएफ ट्रस्ट पर लागू होंगे, जिन्हें खुद कर्मचारियों का पीएफ मैनेज करने की परमिशन मिली हुई है.

खास नियमों का रखना होगा ध्यान

अहम बात यह है कि पीएफ की राशि किसी एक ही सेक्टर या फिर कंपनी में नहीं लगाया जा सकेगा.

वहीं जहां भी पैसा लगा जा रहो हो तो उससे जुड़े जोखिमों की जांच करनी जरूरी है.

इसके अलावा पीएफ की रकम को मैनेज करने का खर्च कम रखना जरूरी होगा.

साथ ही निवेश से जुड़े सभी बातों की जानकारी स्पष्ट रखनी होगी.

PF का पैसा जमा करने की लिमिट जानें

बड़ी बात यह है कि नियमों के तहत कंपनियों को हर महीने के खत्म होने के 15 दिनों के भीतर ही पीएफ की रकम ट्रस्ट को देनी होगी. फिर जब ट्रस्त को रकम मिल जाएगी तो उनको रकम मिलने के दो हफ्तों के अंदर ही उसका निवेश करना होगा.

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