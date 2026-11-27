बिजली के बढ़ते बिल से परेशान परिवारों के लिए छत पर सोलर पैनल लगवाना काफी फायदेमंद साबित हो रहा है. अगर आप भी अपने घर की छत पर सोनल लगवाने की सोच रहे हैं, तो केंद्र सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपके काम आ सकती है. इस योजना के तहत अब तक करीब 37,989 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है. वहीं, 26 नवंबर 2026 तक करीब 69.1 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं.

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के आंकड़ों के मुताबिक, योजना से जुड़े घरों में अब तक 20.2 गीगावाट सोलर बिजली उत्पादन क्षमता जुड़ी है. सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों तक इस योजना को पहुंचना है. यानी लक्ष्य पूरा करने के लिए अभी करीब 30.9 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने बाकी हैं.

सोलर पैनल लगवाने पर कितनी सब्सिडी?

फरवरी 2024 में शुरू हुई इस योजना के लिए सरकार ने 75,021 करोड़ रुपये का बजट रखा है. इसके तहत पात्र घरेलू उपभोक्ता 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपये की केंद्रीय सब्सिडी पा सकते हैं. इसका पहल का खास मकसद घरों का बिजली बिल कम करना और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना है.

यूपी में सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन

राज्यवार आंकड़ों के अनुसार, 27 नवंबर तक उत्तर प्रदेश में करीब 9.89 लाख सोलर इंस्टॉलेशन हुए हैं. गुजरात 9.56 लाख और महाराष्ट्र 9.43 लाख इंस्टॉलेशन के साथ इसके बाद हैं. इन तीन राज्यों में कुल इंस्टॉलेशन का बड़ा हिस्सा दर्ज किया गया है.

वहीं, सोलर पैनल लगवाने के लिए मिले आवेदनों के मुकाबले इंस्टॉलेशन की दर केरल में 77.6%, मध्य प्रदेश में 75.5% और तमिलनाडु में 82.6% रही. बिहार में यह दर 17.6% और पश्चिम बंगाल में 15.2% दर्ज की गई.

QR टूल से आसान हो रही प्रोसेस

सरकार ने सोलर सिस्टम लगवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए QR कोड आधारित टूल भी शुरू किया है. इसके जरिए लोग अपनी छत के हिसाब से सोलर सिस्टम की क्षमता, खर्च, बिजली की बचत और खर्च की भरपाई में लगने वाले समय का अनुमान लगा सकते हैं.

सरकार के अनुमान के मुताबिक, एक करोड़ घरों में सोलर पैनल लगने से 25 साल में करीब 1,000 अरब यूनिट नवीकरणीय बिजली पैदा हो सकती है. इससे कार्बन उत्सर्जन में भी लगभग 72 करोड़ टन की कमी आने का अनुमान है.

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