छत पर लगा है महंगा सोलर पैनल? चोरी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोलर सिस्टम का बीमा करवाएं, आर्थिक नुकसान से बचाव होगा।

Solar Panel Safety Tips: सोलर पैनल लगवाने के फायदे तो काफी सारे हैं और जिन लोगों ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया हुआ है, वे जानते होंगे कि सोलर पैनल लगवाने में अच्छे-खासे पैसे खर्च होते हैं. हां, ये जरूर है कि यह लंबे समय तक काम करता है, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद इसकी सुरक्षा को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

सोलर पैन छत, खेत और खुली जगह पर लगवाए जाते हैं, ताकि सूरज की रोशनी सिस्टम तक पहुंचे और ज्यादा बिजली पैदा हो. हालांकि, इन जगहों पर पैनल के चोरी होने का खतरा भी होता है. अगर थोड़ी से सावधानी बरती जाए, तो सोलर पैनल को चोरी होने से बचाया जा सकता है.

नट-बोल्ट की बढ़ाएं सुरक्षा

अगर सामान्य नट-बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है तो उसको खोलना आसान हो सकता है. लेकिन अगर सामान्य नट-बोल्ट की जगह अगर वेल्डिंग कराई जाए तो इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वेल्डिंग करवाने से पहले ही इंस्टॉलर से यह पता कर लें कि इससे सिस्टम को कोई नुकसान तो नहीं होगा.

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फिटिंग का खास रखें ध्यान

सोलर पैनल की फिटिंग ऐसी करवाएं, जिसे आसानी से कोई खोल न सके. साथ ही आप छत पर कैमरा, अलार्म जैसे सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल कर सकते है. इनकी मदद से आपका पैनल काफी हद तक सुरक्षित रहेगा.

पैनल लगवाने की लोकेशन सही चुनें

अगर आप पैनल ऐसी जगह लगवाते हैं, जहां पर चोरों का आना आसान है तो इससे पैनल चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है. कोशिश करें कि पैनल को ऊंचाई वाली जगह पर लगवाएं, जहां पर कोई भी व्यक्ति पहुंच न सके. अगर पैनल जमीन में लगा है तो उसके चारों तरफ स्टील फेंसिंग करवा ले.

सबसे जरूरी पैनल का करवाएं इंश्योरेंस

इन सभी इंतजाम के बाद भी चोरी होने का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप सोलर सिस्टम का इंश्योरेंस करवा लें. अगर चोरी या किसी अप्रत्याशित नुकसान होने से आर्थिक नुकसान कम किया जा सकता है तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है.

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