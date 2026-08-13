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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछत पर लगा है महंगा सोलर पैनल? चोरी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

छत पर लगा है महंगा सोलर पैनल? चोरी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

Solar Panel Safety Tips: अगर आपने भी सोलर पैनल लगवाया हुआ है तो उसकी सुरक्षा को बिल्कुल नजरअंदाज न करें. आज ही कुछ जरूरी इंतजाम करें, जिससे सोलर पैनल को चोरी होने से बचाया जा सके.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Aug 2026 01:10 PM (IST)
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  • सोलर सिस्टम का बीमा करवाएं, आर्थिक नुकसान से बचाव होगा।

Solar Panel Safety Tips: सोलर पैनल लगवाने के फायदे तो काफी सारे हैं और जिन लोगों ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया हुआ है, वे जानते होंगे कि सोलर पैनल लगवाने में अच्छे-खासे पैसे खर्च होते हैं. हां, ये जरूर है कि यह लंबे समय तक काम करता है, लेकिन इतने पैसे खर्च करने के बाद इसकी सुरक्षा को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

सोलर पैन छत, खेत और खुली जगह पर लगवाए जाते हैं, ताकि सूरज की रोशनी सिस्टम तक पहुंचे और ज्यादा बिजली पैदा हो. हालांकि, इन जगहों पर पैनल के चोरी होने का खतरा भी होता है. अगर थोड़ी से सावधानी बरती जाए, तो सोलर पैनल को चोरी होने से बचाया जा सकता है. 

नट-बोल्ट की बढ़ाएं सुरक्षा

अगर  सामान्य नट-बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है तो उसको खोलना आसान हो सकता है. लेकिन अगर सामान्य नट-बोल्ट की जगह अगर वेल्डिंग कराई जाए तो इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है. लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वेल्डिंग करवाने से पहले ही इंस्टॉलर से यह पता कर लें कि इससे सिस्टम को कोई नुकसान तो नहीं होगा.

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फिटिंग का खास रखें ध्यान

सोलर पैनल की फिटिंग ऐसी करवाएं, जिसे आसानी से कोई खोल न सके. साथ ही आप छत पर कैमरा, अलार्म जैसे सुरक्षा उपकरण का इस्तेमाल कर सकते है. इनकी मदद से आपका पैनल काफी हद तक सुरक्षित रहेगा.

पैनल लगवाने की लोकेशन सही चुनें

अगर आप पैनल ऐसी जगह लगवाते हैं, जहां पर चोरों का आना आसान है तो इससे पैनल चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है. कोशिश करें कि पैनल को ऊंचाई वाली जगह पर लगवाएं, जहां पर कोई भी व्यक्ति पहुंच न सके. अगर पैनल जमीन में लगा है तो उसके चारों तरफ स्टील फेंसिंग करवा ले. 

सबसे जरूरी पैनल का करवाएं इंश्योरेंस

इन सभी इंतजाम के बाद भी चोरी होने का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं होता है. इसलिए बेहतर होगा कि आप सोलर सिस्टम का इंश्योरेंस करवा लें. अगर चोरी या किसी अप्रत्याशित नुकसान होने से आर्थिक नुकसान कम किया जा सकता है तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 13 Aug 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News Solar Panel Safety Tips
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