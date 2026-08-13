मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: इस महीने 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, यात्री चेक कर लें अपना टिकट

Train Cancelled: इस महीने 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, यात्री चेक कर लें अपना टिकट

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ा काम किया जाएगा, जिसके कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 13 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यात्री असुविधा से बचने को स्टेटस जांचकर यात्रा करें।

Latest Train Cancelled Update: क्या आप भी ट्रेन का कन्फर्म टिकट पाने के लिए दो महीने पहले से ही टिकट बुक करवा लेते हैं? अक्सर यात्री पहले से टिकट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन बाद में रेलवे की ओर से मिलने वाले जरूरी अपडेट को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में अगर आप अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग व्यवस्था से जुड़ा काम किया जाएगा, जिसके कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है.

इन ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द

5 अक्टूबर 

ट्रेन नंबर 14087 दिल्ली-जैसलमेर

6 अक्टूबर

  • ट्रेन नंबर 54309 दिल्ली-हिसार
  • ट्रेन नंबर 15307 तिलकब्रिज-सिरसा
  • ट्रेन नंबर 14088 जैसलमेर-दिल्ली
  • ट्रेन नंबर 20983 भुज-दिल्ली सराय
  • ट्रेन नंबर 12215 दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस
  • ट्रेन नंबर 12216 बांद्रा-दिल्ली सराय रोहिल्ला
  • ट्रेन नंबर 54316 हिसार-रेवाड़ी
  • ट्रेन नंबर 54315 रेवाड़ी-हिसार

7 अक्टूबर 

  • ट्रेन नंबर 54310 हिसार-दिल्ली
  • ट्रेन नंबर 12985 जयपुर-दिल्ली सराय
  • ट्रेन नंबर 12066 दिल्ली सराय-अजेमर
  • ट्रेन नंबर 74003 दिल्ली- रेवाड़ी
  • ट्रेन नंबर 74002 रेवाड़ी-दिल्ली
  • ट्रेन नंबर 22452 चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस
  • ट्रेन नंबर 26482 दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत
  • ट्रेन नंबर 20984 दिल्ली सराय-भुज
  • ट्रेन नंबर 15308 सिरसा-तिलकब्रिज
  • ट्रेन नंबर 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत
  • ट्रेन नंबर 54421 दिल्ली-रेवाड़ी
  • ट्रेन नंबर 54417 दिल्ली-रेवाड़ी
  • ट्रेन नंबर 12086 दिल्ली सराय-जयपुर
  • ट्रेन नंबर 12065 अजमेर-दिल्ली सराय

आज किस रेट में होगी 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की बुकिंग? जानें दिल्ली से जयपुर तक के रेट

8 अक्टूबर 

  • ट्रेन नंबर 22451  बांद्रा टर्मिनस-चंडीगढ़

सफर से पहले करें जरूरी काम

अगर आप भी इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही ट्रेन के ताजा रंनिग स्टेटस को जरूर चेक करें, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो और साथ ही आपका समय भी बर्बाद न हो. ट्रेन से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. 

अब खाते में आएंगे राशन के पैसे, लेकिन 30 दिनों में नहीं खरीदा अनाज तो क्या होगा?

क्या महंगा बिकने लगा है पेट्रोल या जस की तस है कीमत? जानें आज का लेटेस्ट फ्यूल रेट

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 13 Aug 2026 09:55 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancel Delhi-Rewari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Train Cancelled: इस महीने 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, यात्री चेक कर लें अपना टिकट
Train Cancelled: इस महीने 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, यात्री चेक कर लें अपना टिकट
यूटिलिटी
टिप दो, राइड जल्दी मिलेगी? अब ऐप पर नहीं दिखेगा ये ऑप्शन, सरकार का सख्त निर्देश
टिप दो, राइड जल्दी मिलेगी? अब ऐप पर नहीं दिखेगा ये ऑप्शन, सरकार का सख्त निर्देश
यूटिलिटी
हाईवे पर एम्बुलेंस लेट हुई तो लगेगा जुर्माना, NHAI ने तय की हर मिनट की कीमत
हाईवे पर एम्बुलेंस लेट हुई तो लगेगा जुर्माना, NHAI ने तय की हर मिनट की कीमत
यूटिलिटी
ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा अपडेट, दीवाली-छठ के लिए कब शुरू होगी बुकिंग?
ट्रेन टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा अपडेट, दीवाली-छठ के लिए कब शुरू होगी बुकिंग?
Advertisement

वीडियोज

अतीक अहमद के बेटे की डरावनी पिक्चर !
Chitra Tripathi: ट्रंप 'कंटेनर' के अंदर क्या ईरान का डर ? | Janhit
Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन, क्या NDA-विपक्ष के बीच खत्म होगी रार?
झारखंड
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
JPSC घोटाले की खुली पोल! OMR में हेरफेर, 50 लाख में अफसर, एक्सपर्ट्स ने भरे आंसर
बॉलीवुड
'जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं...', कंगना रनौत ने अपने 'गटर जेनरेशन' बयान पर दी सफाई
'जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं...', कंगना रनौत ने अपने 'गटर जेनरेशन' बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी...
10 हार के बाद भी गौतम गंभीर को फुल सपोर्ट, दिग्गज ने कहा- कोच और खिलाड़ी
विश्व
'असलियत नहीं बदलती...', होर्मुज कंट्रोल के ट्रंप के दावों पर ईरान का करारा जवाब
'असलियत नहीं बदलती...', होर्मुज कंट्रोल के ट्रंप के दावों पर ईरान का करारा जवाब
विश्व
अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास तनाव की खबरों के बीच चीन का बड़ा बयान, कहा- भारत के साथ सीमा पर हालात...
LAC के पास तनाव की खबरों के बीच चीन का बड़ा बयान, कहा- 'भारत के साथ सब ठीक'
ट्रेंडिंग
Viral Video: मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा
मुर्गे के सामने भीगी बिल्ली बना कुत्ता, बुरी तरह खदेड़ा
Parenting
Independence Day 2026: 15 अगस्त पर बच्चों के साथ देखें ये 12 प्रेरक फिल्में, होगा तगड़ा फायदा
15 अगस्त पर बच्चों के साथ देखें ये 12 प्रेरक फिल्में, होगा तगड़ा फायदा
ENT LIVE
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal की वापसी, पुराने अंदाज में बड़ा बवाल
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Embed widget