Train Cancelled: इस महीने 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, यात्री चेक कर लें अपना टिकट
Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है. दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम से जुड़ा काम किया जाएगा, जिसके कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है.
- यात्री असुविधा से बचने को स्टेटस जांचकर यात्रा करें।
Latest Train Cancelled Update: क्या आप भी ट्रेन का कन्फर्म टिकट पाने के लिए दो महीने पहले से ही टिकट बुक करवा लेते हैं? अक्सर यात्री पहले से टिकट तो बुक कर लेते हैं, लेकिन बाद में रेलवे की ओर से मिलने वाले जरूरी अपडेट को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसे में अगर आप अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली-रेवाड़ी रेलखंड पर ऑटोमैटिक सिग्नलिंग व्यवस्था से जुड़ा काम किया जाएगा, जिसके कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है.
इन ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द
5 अक्टूबर
ट्रेन नंबर 14087 दिल्ली-जैसलमेर
6 अक्टूबर
- ट्रेन नंबर 54309 दिल्ली-हिसार
- ट्रेन नंबर 15307 तिलकब्रिज-सिरसा
- ट्रेन नंबर 14088 जैसलमेर-दिल्ली
- ट्रेन नंबर 20983 भुज-दिल्ली सराय
- ट्रेन नंबर 12215 दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस
- ट्रेन नंबर 12216 बांद्रा-दिल्ली सराय रोहिल्ला
- ट्रेन नंबर 54316 हिसार-रेवाड़ी
- ट्रेन नंबर 54315 रेवाड़ी-हिसार
7 अक्टूबर
- ट्रेन नंबर 54310 हिसार-दिल्ली
- ट्रेन नंबर 12985 जयपुर-दिल्ली सराय
- ट्रेन नंबर 12066 दिल्ली सराय-अजेमर
- ट्रेन नंबर 74003 दिल्ली- रेवाड़ी
- ट्रेन नंबर 74002 रेवाड़ी-दिल्ली
- ट्रेन नंबर 22452 चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस
- ट्रेन नंबर 26482 दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत
- ट्रेन नंबर 20984 दिल्ली सराय-भुज
- ट्रेन नंबर 15308 सिरसा-तिलकब्रिज
- ट्रेन नंबर 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत
- ट्रेन नंबर 54421 दिल्ली-रेवाड़ी
- ट्रेन नंबर 54417 दिल्ली-रेवाड़ी
- ट्रेन नंबर 12086 दिल्ली सराय-जयपुर
- ट्रेन नंबर 12065 अजमेर-दिल्ली सराय
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8 अक्टूबर
- ट्रेन नंबर 22451 बांद्रा टर्मिनस-चंडीगढ़
सफर से पहले करें जरूरी काम
अगर आप भी इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही ट्रेन के ताजा रंनिग स्टेटस को जरूर चेक करें, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो और साथ ही आपका समय भी बर्बाद न हो. ट्रेन से जुड़ी जानकारी लेने के लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
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