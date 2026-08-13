अब सुरक्षित नहीं है रेल सफर! यात्रियों से हो रहा खिलवाड़, CAG रिपोर्ट से खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बिना मंजूरी 19 हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई।

Railway Safety Report: ट्रेन से लाखों यात्री रोजाना सफर करते हैं. कई लोगों के लिए रेलवे रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने काम पर आने-जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान देना रेलवे की जिम्मेदारी भी है, लेकिन रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर CAG की रिपोर्ट में कई जरूरी जानकारी सामने आई है, जिसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अब जानते हैं कि आखिर CAG की रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ है?

रेलवे के काम और खर्च की जानकारी आई सामने

संसद में CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने रेलवे से जुड़ी अहम रिपोर्ट पेश की है. मार्च 2025 तक रेलवे के काम और खर्च की जांच की गई, जिसमें पता चला कि अभी तक सुरक्षा से जुड़े कई काम पूरे नहीं किए गए हैं.

रिपोर्ट में क्या सामने आया?

रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे में सुरक्षा से जुड़े कामों के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी RRSK बनाया गया है. इसमें रेलवे को अपने पैसे से एक तय रकम जमा करनी थी, लेकिन रेलवे ने तय रकम का सिर्फ 21.30 फीसदी ही जमा किया.

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रेलवे में सुरक्षा से जुड़े कई काम अधूरे

रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सुरक्षा से जुड़े 20,304 काम अधूरे हैं.

CAG ने RRSK फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जो फंड सुरक्षा के लिए तय था, उससे 823.14 करोड़ ऐसे कामों के लिए दिए गए जो प्राथमिकता में नहीं थे.

इसके अलावा 2024-25 में रेल मंत्रालय ने 1321 मामलों में 19,458.25 करोड़ खर्च किए, जिनकी मंजूरी तक नहीं ली गई थी.

इतना ही नहीं, बल्कि 2022-23 से 2024-25 के दौरान RRSK फंड से 3,397.60 करोड़ ऐसे कामों पर खर्च किए, जो प्राथमिकता में नहीं थे.

यात्रियों के लिए रिपोर्ट क्यों जरूरी है?

ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है.

इसके बाद भी रेलवे में सुरक्षा से जुड़े 20,304 काम पूरे नहीं किए गए हैं.

इसके अलावा रेलवे ने RRSK में तय रकम का केवल 21.30 प्रतिशत ही जमा किया.

वहीं RRSK फंड से करोड़ों रुपये गैर-प्राथमिकता वाले कामों पर खर्च किए गए.

यात्रियों को रेलवे की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी होना बेहद जरूरी है.

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