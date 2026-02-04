अमृत उद्यान में कैसे ले जा सकते हैं स्कूल-कॉलेज का ग्रुप, कितने सदस्यों की होती है लिमिट?

Amrit Udyan Group Entry Rules: राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान फिर से विजिटर्स के लिए खुल गया है. रंग-बिरंगे फूल, ऐतिहासिक माहौल और नेचर की शांति के बीच के बीच घूमने की चाह रखने वालों के लिए यह एक बेहद बढ़िया जगह है. इस बार अमृत उद्यान में आने वाले लोगों के लिए इसे टेक फ्रेंडली और ज्यादा व्यवस्थित बनाया गया है. भीड़ को कंट्रोल करने के लिए और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एंट्री सिस्टम में कुछ बदलाव किए गए हैं.

अब बिना ऑनलाइन स्लॉट बुक किए एंट्री नहीं मिलेगी. तो इस बार खास बात यह है कि स्कूल और कॉलेज ग्रुप के लिए अलग व्यवस्था की गई है. जिससे स्टूडेंट्स इस जगह को एजुकेशनल विजिट की तरह एक्सप्लोर कर सकें. अगर आप भी ग्रुप में जाने की सोच रहे हैं तो जाने से पहले नियम समझ लेना बेहद जरूरी है.

ऑनलाइन स्लॉट बुक करना होगा

अमृत उद्यान में इस बार गेट पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई है. यानी अचानक पहुंचकर अंदर जाने को नहीं मिलेगा. विजिट से कम से कम एक दिन पहले सुबह 10 बजे तक राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर टाइम स्लॉट बुक करना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: विदेश जाने के लिए टूर पैकेज पर घट गया टैक्स, अब मालदीव घूमने गए तो कितना खर्चा आएगा?

हर स्लॉट टाइम लिमिट बेस्ड है और उसी समय पर एंट्री मिलती है. एक नार्मल बुकिंग पर अधिकतम 6 लोग जा सकते हैं. स्कूल और कॉलेज ग्रुप के लिए अलग कैटेगरी बनाई गई है. इसमें बिना प्री बुकिंग किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी.

स्कूल और कॉलेज ग्रुप के लिए लिमिट

एजुकेशनल ग्रुप विजिट को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के लिए लिमिट तय की गई है. एक स्कूल या कॉलेज ग्रुप में अधिकतम 50 छात्र शामिल हो सकते हैं. इनके साथ टीचर या स्टाफ भी जा सकते हैं. लेकिन पूरी जानकारी स्लॉट बुकिंग के दौरान दर्ज करनी जरूरी होगी. ग्रुप लीडर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय सभी डिटेल्स भरनी होती हैं.

यह भी पढ़ें: बेटी की शादी के लिए कितने रुपये देती है पंजाब सरकार, कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा?

समय का सख्ती से पालन होता है. इसलिए लेट पहुंचने पर एंट्री में परेशानी हो सकती है. यह विजिट सिर्फ घूमने के लिए नहीं. बल्कि सीखने का अच्छा मौका भी देती है, क्योंकि उद्यान में कई पौधों और गुलाबों के पास क्यूआर कोड लगे हैं जिन्हें स्कैन कर जानकारी ली जा सकती है.

यह भी पढ़ें: इन छात्राओं में मुफ्त लैपटॉप देने जा रही दिल्ली सरकार, जानें कैसे और कौन करता है अप्लाई?