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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: ठंड से पहले लगवाएं सोलर पैनल, बिजली बिल में मिलेगी राहत

Solar Panel: ठंड से पहले लगवाएं सोलर पैनल, बिजली बिल में मिलेगी राहत

Solar Panel: सोलर पैनल सही समय पर लगवाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. अगर आप सोलर पैनल लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो सर्दियां आने से पहले लगवाना अच्छा रहेगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Aug 2026 01:45 PM (IST)
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  • साफ मौसम में इंस्टॉलेशन से पैनल सर्दियों तक सक्रिय होगा।

Solar Panel Benefit: अक्सर लोग सोलर पैनल को केवल गर्मियों के मौसम के लिए फायदेमंद समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में ज्यादा बिजली की खपत करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल होता है. ऐसे में अगर आप भी अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले हैं तो सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले लगवाना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है.जानिए इसके पीछे क्या वजह है?

सर्दियां आने से पहले सोलर पैनल लगवाने के जानें फायदे

बिजली से चलने वाले उपकरणों की बढ़ती है संख्या

सर्दियां शुरू होते ही, बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ जाता है. घरों में हीटर, गीजर और दूसरे इलेक्ट्रिक उपकरणों का उपयोग बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके घर का बिजली बिल ज्यादा आ सकता है. अगर घर में पहले से ही सोलर पैनल लगा होगा तो आपको बिजली बिल से काफी हद तक राहत मिल सकती है. 

सरकारी योजना का मिलेगा फायदा

अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले हैं तो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसके तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिल सकती है. ऐसे में अगर आप सर्दियां आने से पहले आवेदन करते हैं तो तब तक सिस्टम लगकर चालू हो सकता है और आप सर्दियों में बिजली बिल से राहत पा सकते हैं.

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सर्दियों से पहले धूप का उठाए पूरा फायदा

सर्दियों से पहले मौसम साफ रहता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल को पर्याप्त धूप मिल सकती है. इससे सिस्टम को समय रहते चालू किया जा सकता है और आपके घर में सोलर पैनल का इस्तेमाल होने लगता है. इसका साफ मतलब ये है कि सर्दियों तक आपका सोलर सिस्टम बिजली पैदा करने के लिए तैयार हो सकता है.

मई-जून के महीने में  पैनल लगवाने में लगता है समय

मई-जून के मौसम में सोलर पैनल लगवाने वालों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसे में अगर आप सर्दियां आने के 1-2 महीने पहले लगवाते हैं तो इंस्टॉलेशन और सर्विस के लिए इन महीनों के मुकाबले कम इंतजार करना पड़ता है.

अगर आप सर्दियों से पहले पैनल लगवाते हैं तो तब तक आपका पैनल बिजली पैदा करने लगेगा और आप गीजर, हीटर जैसे उपकरण चला पाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें इन्हें चलाने के लिए आपको उतनी क्षमता वाला सोलर सिस्टम भी लगवाना पड़ेगा. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
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