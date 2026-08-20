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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Cylinder: ज्यादा दिन चलेगा LPG सिलेंडर, बस करें ये काम

LPG Cylinder: ज्यादा दिन चलेगा LPG सिलेंडर, बस करें ये काम

LPG Cylinder: अगर आपके भी घर में एलपीजी सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाता है तो इसके पीछे आपकी रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें जिम्मेदार हो सकती है. इसलिए गैस की खपत कम करने के लिए कुछ जरूरी टिप्स जान लीजिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Aug 2026 12:55 PM (IST)
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  • खाना गर्म करने को माइक्रोवेव का उपयोग गैस बचाता है।

LPG Cylinder Use: ज्यादातर घरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है. आमतौर पर सिलेंडर डेढ़ महीने तक चल जाता है. लेकिन कई घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल सही से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से सिलेंडर कम समय तक चलता है. आज की महंगाई के दौर में एक आम परिवार के लिए जरूरी है कि वह जरूरत की चीजों का सही से इस्तेमाल करें. आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आपके घर का सिलेंडर जल्दी खत्म न हो. 

बर्तन गीला हो तो उसे चूल्हे पर न रखें

अगर आप बर्तन को धोने के तुरंत बाद ही उसे गैस पर चढ़ा देते हैं तो इससे गैस ज्यादा खर्च होती है. इसलिए जब भी खाना बनाएं तो पहले बर्तन को पोंछकर ही चूल्हे पर रखना चाहिए, ताकि गैस बर्बाद न हो. 

ठंडा खाना चूल्हे पर तुरंत न रखें 

अगर आप फ्रिज में रखा खाने-पीने के सामान को तुरंत फ्रिज से निकालकर चूल्हे पर रख देते हैं तो इससे भी गैस ज्यादा खर्च होगी. जैसे सब्जी, दूध और गूंथा हुआ आटा. इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप सामान को 20 से 25 मिनट के लिए बाहर रखे और जब तापमान सामान्य हो जाए, तब चूल्हे पर पकाएं.

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गंदे बर्नर से होगी ज्यादा गैस खर्च

गैस बर्नर अगर गंदा है तो लौ सही तरीके से नहीं फैलेगी, जिसकी वजह से खाने को पकने में ज्यादा समय लगेगा. इसलिए कुछ समय में गैस बर्नर को साफ करें, ताकि गैस ज्यादा खर्च न हो. 

ये तरीका अपनाएं गैस कम खर्च होगी

अक्सर लोग खाना गर्म करने के लिए हर बार गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गैस ज्यादा खर्च होती है. इससे बेहतर होगा कि खाना गर्म करने के लिए गैस चूल्हे की जगह माइक्रोवव का इस्तेमाल किया जाए तो इससे गैस की काफी बचत हो सकती है. अगर आप इन छोटी आदतों को बदलते हैं तो आपका सिलेंडर ज्यादा दिन तक चल सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Gas Utility News LPG Cylinder
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