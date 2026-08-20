LPG Cylinder: ज्यादा दिन चलेगा LPG सिलेंडर, बस करें ये काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom खाना गर्म करने को माइक्रोवेव का उपयोग गैस बचाता है।

LPG Cylinder Use: ज्यादातर घरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है. आमतौर पर सिलेंडर डेढ़ महीने तक चल जाता है. लेकिन कई घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल सही से नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से सिलेंडर कम समय तक चलता है. आज की महंगाई के दौर में एक आम परिवार के लिए जरूरी है कि वह जरूरत की चीजों का सही से इस्तेमाल करें. आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे आपके घर का सिलेंडर जल्दी खत्म न हो.

बर्तन गीला हो तो उसे चूल्हे पर न रखें

अगर आप बर्तन को धोने के तुरंत बाद ही उसे गैस पर चढ़ा देते हैं तो इससे गैस ज्यादा खर्च होती है. इसलिए जब भी खाना बनाएं तो पहले बर्तन को पोंछकर ही चूल्हे पर रखना चाहिए, ताकि गैस बर्बाद न हो.

ठंडा खाना चूल्हे पर तुरंत न रखें

अगर आप फ्रिज में रखा खाने-पीने के सामान को तुरंत फ्रिज से निकालकर चूल्हे पर रख देते हैं तो इससे भी गैस ज्यादा खर्च होगी. जैसे सब्जी, दूध और गूंथा हुआ आटा. इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप सामान को 20 से 25 मिनट के लिए बाहर रखे और जब तापमान सामान्य हो जाए, तब चूल्हे पर पकाएं.

माल ढुलाई में आएगी तेजी! 130 की रफ्तार से दौड़ी वंदे भारत फ्रेट, कब शुरू होगी सेवा?

गंदे बर्नर से होगी ज्यादा गैस खर्च

गैस बर्नर अगर गंदा है तो लौ सही तरीके से नहीं फैलेगी, जिसकी वजह से खाने को पकने में ज्यादा समय लगेगा. इसलिए कुछ समय में गैस बर्नर को साफ करें, ताकि गैस ज्यादा खर्च न हो.

ये तरीका अपनाएं गैस कम खर्च होगी

अक्सर लोग खाना गर्म करने के लिए हर बार गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गैस ज्यादा खर्च होती है. इससे बेहतर होगा कि खाना गर्म करने के लिए गैस चूल्हे की जगह माइक्रोवव का इस्तेमाल किया जाए तो इससे गैस की काफी बचत हो सकती है. अगर आप इन छोटी आदतों को बदलते हैं तो आपका सिलेंडर ज्यादा दिन तक चल सकता है.

बिजली बचत पर अलर्ट, घरों पर सोलर पैनल लगवाना होगा महंगा