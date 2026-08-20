अब घर बैठे होगा आयुष्मान कार्ड e-KYC, मोबाइल से मिनटों में करें वेरिफिकेशन

Ayushman Card e-KYC News: अगर आप आयुष्मान भारत PM-JAY के लाभार्थी हैं और अभी तक आपका e-KYC पूरा नहीं हुआ है, तो इसे नजरअंदाज न करें. कई लाभार्थियों के लिए आधार के जरिए e-KYC की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी करने की सुविधा दी गई है. नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए यह बताया है कि कुछ मामलों में लाभार्थी आयुष्मान मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे खुद e-KYC कर सकते हैं. इसके लिए अब हर बार उन्हें CSC सेंटर या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं मोबाइल से e-KYC करने का तरीका.

मोबाइल से घर बैठे कर सकते हैं e-KYC

NHA के पोस्ट के मुताबिक, आयुष्मान ऐप के जरिए पात्र लाभार्थियों को खुद e-KYC करने की सुविधा दी गई है. आमतौर पर इसके लिए मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद राज्य, योजना और जिले जैसी जरूरी जानकरी दर्ज करनी होती है. इसके बाद आप लाभार्थी लिस्ट में अपना या परिवार के किसी सदस्य का नाम खोजकर e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.

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कैसे करें मोबाइल से आयुष्मान कार्ड e-KYC?

सबसे पहले अपने मोबाइल में आधिकारिक Ayushman App डाउनलोड करें.

ऐप खोलकर Beneficiary ऑप्शन पर जाएं.

अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP के जरिए इसे लॉगिन करें.

इसके बाद आप अपना State, PM-JAY Scheme और District चुनें.

अब आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर या Family ID की मदद से अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में सर्च करें.

परिवार के जिस सदस्य की e-KYC बाकी है, उसके सामने दिए गए e-KYC/Redo e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करें.

इसके बाद आधार OTP या उपलब्ध Face Authentication ऑप्शन से अपनी पहचान वेरिफाई करें.

मांगी गई लाइव फोटो और अन्य जरूरी जानकारी भरें.

सभी डिटेल्स जांचने के बाद e-KYC फॉर्म सबमिट कर दें.

कैसे डाउनलोड करें आयुष्मान कार्ड?

e-KYC प्रोसेस पूरी होने के बाद आपकी जानकारी का वेरिफिकेशन किया जाएगा. हालांकि, प्रोसेस सफल होने पर आपको लाभार्थी का स्टेटस अप्रूव्ड दिखाई देगा. इसके बाद आप संबंधित सदस्य के नाम के सामने दिए गए Download Card ऑप्शन पर जाकर डिजिटल आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद डाउनलोड किए गए कार्ड को आप अपने मोबाइल में PDF के रूप में सेव करके रख सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके.

अगर e-KYC दोबारा करनी हो तो अपनाएं ये तरीका

Ayushman App में e-KYC/Redo e-KYC का ऑप्शन चुनें.

रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करें.

State और Family ID/Aadhaar की मदद से लाभार्थी को खोजें.

संबंधित सदस्य का नाम चुनकर पहचान वेरिफिकेशन करें.

लाइव फोटो कैप्चर करके मांगी गई जानकारी सबमिट करें.

e-KYC सफल होने के बाद उपलब्ध होने पर नया आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करें.

आयुष्मान कार्ड e-KYC कराना क्यों जरूरी है?

आयुष्मान कार्ड e-KYC कराना बेहद जरूरी है. इसके जरिए आपकी पहचान और योजना से जुड़ी जानकारी का वेरिफिकेशन किया जाता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे योजना के रिकॉर्ड में आपकी जानकारी अपडेट रहती है. ऐसे में अगर आपका नाम Ayushman Bharat PM-JAY की लाभार्थी लिस्ट में है और आपका e-KYC अभी पेंडिंग है, तो उसे उपलब्ध आधिकारिक प्रोसेस के जरिए जल्द पूरा कर लेना जरूरी है. हालांकि, e-KYC पूरी होने के बाद डिजिटल आयुष्मान कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है.

किसी परेशानी पर यहां लें मदद

e-KYC या आयुष्मान योजना से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14555 पर संपर्क करें. इससे आपको किसी भी परेशानी का हल मिलेगा.

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