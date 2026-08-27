Solar Panel: सूर्य घर योजना में बड़ा बदलाव, अब किस आधार पर मिलेगी सब्सिडी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ये बदलाव अभी प्रस्ताव हैं; मौजूदा सब्सिडी पैनल क्षमता पर आधारित है।

आज के समय में सोलर पैनल बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आपने भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है या फिर अब लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दी जाती है और ये सब्सिडी किलोवाट के हिसाब से अलग-अलग होती है. बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सरकार बदलाव करने की तैयार में है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव होने जा रहा है?

कमाई के आधार पर मिल सकती है सब्सिडी

सोलर पैनल लगवाने में अच्छा-खासा खर्च आता है, लेकिन कई बार बजट के चक्कर में लोग सोलर पैनल लगवाने से पीछे हट जाते हैं. ऐसे में अब सरकार परिवार की कमाई के आधार पर अलग-अलग आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है जैसे...

अगर आपकी इनकम कम है तो ऐसे परिवारों को ज्यादा सहायता मिल सकती है.

वहीं अगर इनकम ज्यादा है तो ऐसे परिवारों को कम सहायता मिल सकती है.

साथ ही सोलर पैनल कितने समय तक सही काम कर रहा है, उसके हिसाब से भी सरकारी मदद तय की जा सकती है.

क्या बदलाव किया जाएगा?

अभी सब्सिडी सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर मिलती है, लेकिन नए मॉडल में अब क्षमता के अलावा भी कई चीजों पर फोकस किया जाएगा. इनमें शामिल है...

सोलर सिस्टम कितने समय तक सही चलता है.

वहीं पैनल कितनी बिजली जनरेट कर रहा है.

साथ ही सिस्टम की देखभाल कैसी की जा रही है.

बैटरी और ग्रिड की मदद को भी देखा जा सकता है.

यानी अब क्षमता के साथ ही इन सभी चीजों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है.

कब से होगा बदलाव?

अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सब्सिडी के नियम में अभी से बदलाव कर दिया है तो ऐसा नहीं है. ये बदलाव अभी केवल प्रस्ताव हैं. अभी सब्सिडी सोलर सिस्टम की क्षमता के हिसाब से ही दी जा रही है. हां, ये जरूर है कि नए नियम आने के बाद ही इसमें बदलाव होगा.

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अभी कितनी मिलती है सब्सिडी?

अगर अभी की बात करें तो फिलहाल पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरेलू सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है.

1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 30 हजार रुपये

2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 60 हजार रुपये

3 या उससे ज्यादा किलोवाट के सोलर पैनल पर 78 हजार रुपये.

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