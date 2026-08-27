Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: सूर्य घर योजना में बड़ा बदलाव, अब किस आधार पर मिलेगी सब्सिडी?

Solar Panel: सूर्य घर योजना में बड़ा बदलाव, अब किस आधार पर मिलेगी सब्सिडी?

पीएम सूर्य घर योजना में सरकार सब्सिडी के नियम बदलने पर विचार कर रही है, जिसमें परिवार की आय से लेकर सोलर सिस्टम का प्रदर्शन जैसे पहलुओं को भी शामिल किया जा सकता है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 27 Aug 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ये बदलाव अभी प्रस्ताव हैं; मौजूदा सब्सिडी पैनल क्षमता पर आधारित है।

आज के समय में सोलर पैनल बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आपने भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है या फिर अब लगवाने की सोच रहे हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दी जाती है और ये सब्सिडी किलोवाट के हिसाब से अलग-अलग होती है. बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, लेकिन अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सरकार बदलाव करने की तैयार में है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर क्या बदलाव होने जा रहा है?

कमाई के आधार पर मिल सकती है सब्सिडी

सोलर पैनल लगवाने में अच्छा-खासा खर्च आता है, लेकिन कई बार बजट के चक्कर में लोग सोलर पैनल लगवाने से पीछे हट जाते हैं. ऐसे में अब सरकार परिवार की कमाई के आधार पर अलग-अलग आर्थिक मदद देने पर विचार कर रही है जैसे...

  • अगर आपकी इनकम कम है तो ऐसे परिवारों को ज्यादा सहायता मिल सकती है.
  • वहीं अगर इनकम ज्यादा है तो ऐसे परिवारों को कम सहायता मिल सकती है.
  • साथ ही सोलर पैनल कितने समय तक सही काम कर रहा है, उसके हिसाब से भी सरकारी मदद तय की जा सकती है. 

क्या बदलाव किया जाएगा?

अभी सब्सिडी सोलर पैनल की क्षमता के आधार पर मिलती है, लेकिन नए मॉडल में अब क्षमता के अलावा भी कई चीजों पर फोकस किया जाएगा. इनमें शामिल है...

  • सोलर सिस्टम कितने समय तक सही चलता है.
  • वहीं पैनल कितनी बिजली जनरेट कर रहा है.
  • साथ ही सिस्टम की देखभाल कैसी की जा रही है.
  • बैटरी और ग्रिड की मदद को भी देखा जा सकता है. 

यानी अब क्षमता के साथ ही इन सभी चीजों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है. 

कब से होगा बदलाव?

अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने सब्सिडी के नियम में अभी से बदलाव कर दिया है तो ऐसा नहीं है. ये बदलाव अभी केवल प्रस्ताव हैं. अभी सब्सिडी सोलर सिस्टम की क्षमता के हिसाब से ही दी जा रही है. हां, ये जरूर है कि नए नियम आने के बाद ही इसमें बदलाव होगा. 

घंटों लेट है आपकी ट्रेन? चाय से भी कम दाम में स्टेशन पर मिलेगा कमरा

अभी कितनी मिलती है सब्सिडी?

अगर अभी की बात करें तो फिलहाल पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरेलू सोलर सिस्टम लगाने पर केंद्र सरकार की तरफ से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है.

  • 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 30 हजार रुपये
  • 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 60 हजार रुपये
  • 3 या उससे ज्यादा किलोवाट के सोलर पैनल पर 78 हजार रुपये.

छत पर जगह नहीं तो यहां लगाएं सोलर पैनल, जानें ये तरीका

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Solar Panel: सूर्य घर योजना में बड़ा बदलाव, अब किस आधार पर मिलेगी सब्सिडी?
Solar Panel: सूर्य घर योजना में बड़ा बदलाव, अब किस आधार पर मिलेगी सब्सिडी?
यूटिलिटी
Train News: घंटों लेट है आपकी ट्रेन? चाय से भी कम दाम में स्टेशन पर मिलेगा कमरा
Train News: घंटों लेट है आपकी ट्रेन? चाय से भी कम दाम में स्टेशन पर मिलेगा कमरा
यूटिलिटी
Solar Panel: छत पर जगह नहीं तो यहां लगाएं सोलर पैनल, जानें ये तरीका
Solar Panel: छत पर जगह नहीं तो यहां लगाएं सोलर पैनल, जानें ये तरीका
यूटिलिटी
Train Cancelled: कल से 4 सितंबर तक इस रूट की कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने जारी की लिस्ट
Train Cancelled: कल से 4 सितंबर तक इस रूट की कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने जारी की लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
क्रिकेट
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
ओटीटी
‘बंदर’ से ‘बबीता रिपोर्टिंग’ तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को OTT पर आ रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज, रक्षाबंधन वीकेंड पर करें बिंज वॉच
इंडिया
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget