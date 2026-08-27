नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट

नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 162 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है. वहीं, 800 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद सैकड़ों पर्यटकों के भी लापता होने की जानकारी सामने आई है. नेपाल के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि भारत के करीब 300 लोग भी लापता हैं. लापता भारतीयों में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालु भी शामिल हैं. इसके अलावा सैकड़ों लोग नेपाल के अलग-अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं.

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए कई भारतीयों से संपर्क टूटा

सामने आई जानकारी के मुताबिक लापता भारतीयों में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए श्रद्धालु भी शामिल हैं. प्रभावित इलाकों में मोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन सेवाएं ठप होने से यात्रियों की सही स्थिति का पता लगाने में मुश्किल आ रही है. भारतीय दूतावास और कई राज्य सरकारें अपने नागरिकों की जानकारी जुटाने और परिवारों की मदद के लिए हेल्पलाइन चला रही हैं.

तमिलनाडु के 37 पर्यटकों का अब तक पता नहीं

तमिलनाडु से नेपाल गए 57 पर्यटकों में से 37 का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जबकि 20 लोगों से संपर्क हो चुका है. इसी बीच ईशा फाउंडेशन ने बताया कि उसके 77 सदस्य एक इमिग्रेशन सेंटर पर मौजूद थे और फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पाया है. संस्था के मुताबिक उसके 495 लोग सुरक्षित लौट चुके हैं. नेपाल सरकार ने भी बताया है कि जिस इमिग्रेशन सेंटर में ये लोग मौजूद थे, वहां का पूरा स्टाफ भी संपर्क से बाहर है.

पश्चिम बंगाल के 32 लोगों का ग्रुप भी लापता

कोलकाता से नेपाल गया 32 लोगों का एक ग्रुप भी लापता बताया जा रहा है. यह दल 21 अगस्त को रवाना हुआ था और अगले दिन नेपाल पहुंचा था. बुधवार सुबह यह समूह तिब्बत जाने के लिए रसुवागढ़ी के इमिग्रेशन कार्यालय में मौजूद था. इसी दौरान बाढ़ आ गई और उसके बाद से किसी से संपर्क नहीं हो सका. पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी की है. किसान नेता राकेश टिकैत भी अपने साथियों के साथ नेपाल के पोखरा में फंस गए थे. उन्होंने बताया कि सड़क मार्ग से लौटना संभव नहीं है, इसलिए अब वे फ्लाइट से काठमांडू और वहां से दिल्ली लौटेंगे. उन्होंने बताया कि उनका वाहन नेपाल में ही छोड़ना पड़ेगा.

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि नेपाल में आई भीषण फ्लैश फ्लड के बीच बेंगलुरु के पांच लोग लापता हैं. सरकार उनकी जानकारी जुटाने और सुरक्षित तलाशने के प्रयास कर रही है. वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार नेपाल में बाढ़ के बीच फंसे राज्य के पर्यटकों और श्रद्धालुओं की जानकारी जुटा रही है. आरटीजीएस अधिकारियों ने तिरुपति से गए 28 श्रद्धालुओं के एक समूह की पहचान की है, जो इस समय काठमांडू में मौजूद हैं. अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी 28 श्रद्धालु सुरक्षित हैं.

महाराष्ट्र और केरल के यात्रियों की भी जानकारी सामने आई

महाराष्ट्र के सात पर्यटकों के भी नेपाल में फंसे होने की जानकारी सामने आई है. इनमें मुंबई और पुणे के चार लोगों से संपर्क हो चुका है, जबकि तीन अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. राज्य सरकार ने मंत्रालय में 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया है. वहीं केरल के 36 पर्यटकों का दल सुरक्षित बताया गया है और वह बाढ़ प्रभावित इलाकों से दूर है. केरल सरकार ने नोर्का-रूट्स के जरिए हेल्पडेस्क शुरू किया है. सिक्किम, ओडिशा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ सरकारों ने भी अपने नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं.

पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से की बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात कर उन्हें हर संभव मानवीय सहायता का भरोसा दिया है. भारत ने नेपाल के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है. इसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट, सौर लैंप और जरूरी दवाएं शामिल हैं. भारत की ओर से करीब 10 टन राहत सामग्री भेजी गई है. विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी कहा है कि भारत इस मुश्किल घड़ी में नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा है.

भारतीय दूतावास ने जारी किए आपातकालीन नंबर

काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं. भारतीय नागरिक +977 985 131 6807 और +977 970 910 7500 पर संपर्क कर सकते हैं. नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भी सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 और पर्यटक पुलिस नंबर 9851289445 जारी किया है. बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन 0086 185 1428 4905 जारी की है. इस नंबर पर व्हाट्सऐप के जरिए भी संपर्क किया जा सकता है.

सद्गुरु बोले- स्थिति बेहद चिंताजनक, कई लोगों से संपर्क नहीं

ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने भी नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई तबाही को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि इलाके में भीषण फ्लैश फ्लड के बाद संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप है और सड़कें बंद हैं. उन्होंने बताया कि उनकी एक टीम के करीब 80 लोग प्रभावित क्षेत्र में थे, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, स्पेन और कई अन्य देशों के लोग शामिल थे.

सद्गुरु के मुताबिक इस समूह में 34 पुरुष और 46 महिलाएं थीं. इनके अलावा तीन स्वयंसेवक और एक डॉक्टर भी आसपास के होटलों में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि फिलहाल इन लोगों के बारे में किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और तबाही का पैमाना देखकर स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आ रही है.

विश्व बैंक ने भी मदद का प्रस्ताव दिया

नेपाल में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक ने 25 अरब नेपाली रुपये की आपातकालीन वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है. भारत और नेपाल की एजेंसियां लापता लोगों की तलाश और प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हैं. खराब मौसम, क्षतिग्रस्त सड़कों और संचार व्यवस्था ठप होने के कारण राहत एवं बचाव अभियान में लगातार चुनौतियां सामने आ रही हैं.