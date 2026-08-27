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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSolar Panel: छत पर जगह नहीं तो यहां लगाएं सोलर पैनल, जानें ये तरीका

Solar Panel: छत पर जगह नहीं तो यहां लगाएं सोलर पैनल, जानें ये तरीका

क्या आप भी सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं, लेकिन छत पर जगह न होने की वजह से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए है. आप छत के अलावा इन जगहों पर भी सोलर पैनल लगवा सकते हैं. जानिए पूरी बात.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 27 Aug 2026 09:38 AM (IST)
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  • कम जगह होने पर 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं।

आज के समय में ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका बिजली बिल जीरो हो जाए. बिजली बिल को कम करने के लिए सोलर पैनल एक अच्छा विकल्प है. लेकिन कई बार लोग बजट और छत पर पर्याप्त जगह न होने की वजह से भी इसे लगवा नहीं पाते हैं. अगर आप भी जगह की कमी की वजह से ही सोलर पैनल नहीं लगवा पा रहे हैं तो यह जानकारी आपके काम आने वाली है. 

कई लोगों को लगता है कि सोलर पैनल केवल छत पर ही लगाए जा सकते हैं तो असल में ऐसा नहीं है. अगर छत पर जगह नहीं है तो आपके पास दूसरे विकल्प भी हैं, जहां सोलर पैनल लगवाया जा सकता है. 

छत पर जगह नहीं तो कहां लगवाए सोलर पैनल?

  • अगर आपकी छत पर जगह नहीं है, लेकिन घर के आसपास, बड़ा गार्डन, खुली जमीन है तो वहां पर मजबूत स्ट्रक्चर तैयार करके सोलर पैनल लगवाए जा सकते हैं. लेकिन ध्यान रहें, ऐसी जगह लगवाए जहां पर धूप अच्छी आती हो.
  • इसके अलावा भी एक और विकल्प सोलर पैनल लगवाने के लिए है. कई लोग गाड़ी खड़ी करने के लिए कारपोर्ट या शेड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर भी सोलर पैनल लगवाया जा सकता है.
  • छत पर जगह न होने पर आप घर की बाहरी दीवार पर भी सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जिसे वॉल-माउंटेड सोलर पैनल कहा जाता है. बस जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर धूप अच्छे से आए और किसी चीज की परछाई पैनल तक न पहुंचे.
  • कई लोग फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं तो वे लोग बालकनी की रेलिंग या उपयुक्त हिस्से में छोटे और हल्के सोलर पैनल लगवा सकते हैं. लेकिन बिल्डिंग की सुरक्षा और नियमों का पालन करना भी जरूरी है.

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अगर जगह काफी कम है तो क्या करें?

अगर आपको सोलर पैनल लगवाना है, लेकिन जगह ज्यादा नहीं है तो आप बड़े सिस्टम न लगवाकर 1 किलोवाट वाला सोलर सिस्टम लगवा सकते है. इसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है और इससे रोजमर्रा के जरूरत के बिजली से चलने वाले उपकरण चलाए जा सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 27 Aug 2026 09:38 AM (IST)
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Solar Panels Utility News
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