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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह

आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह

ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम भारत दौरे पर आएगी, जहां दोनों के बीच वनडे और मल्टी-डे मैच होंगे. इस सीरीज के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का एलान हो गया है, देखें किसे-किसे जगह मिली.

Written By : शिवम |  Updated at : 27 Aug 2026 01:24 PM (IST)
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भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम के बीच 3 वनडे मैच और 2 मल्टी-डे मैचों की सीरीज होगी. ये भारत में होगी, जिसके लिए इंडिया-अंडर19 टीम का एलान हो गया है. पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर और राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को वनडे टीम में जगह मिली है. देखें स्क्वॉड में किसे-किसे शामिल किया गया है, कप्तानी किसे मिली है?

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम भारत दौरे पर आएगी, जहां दोनों के बीच 18 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. तीसरा वनडे 23 सितंबर को होगा. इसके बाद 27 सितंबर से पहला मल्टी-डे मैच राजकोट में होगा. दूसरा मल्टी-डे मैच 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा.

द्रविड़ और सहवाग के बेटों को मिली जगह

पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को वनडे टीम में जगह मिली है. 18 वर्षीय आर्यवीर अभी दिल्ली प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं. वह टॉप आर्डर बल्लेबाज हैं. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और हेड कोच रहे राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ को भी वनडे टीम में जगह मिली है. अन्वय पिता की तरह विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. वनडे टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी और उपकप्तान यशबर्धन चौहान हैं. हालांकि दोनों मल्टी-डे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं.

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बता दें कि अन्वय द्रविड़ ने भारतीय अंडर-19 टीम के लिए जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ 2 वनडे मैच खेले थे. पहले मैच में उन्होंने 87 और दूसरे में 14 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम के खिलाफ वनडे मैचों के लिए अर्जुन राजपूत और मनल चौहान को भी टीम में शामिल किया गया है.

ऑस्ट्रेलिया-19 के खिलाफ भारत की वनडे अंडर-19 टीम

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशबर्धन चौहान (उपकप्तान), वीके विनीत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल, आर्यवीर सहवाग, अर्जुन राजपूत, मनल चौहान, अन्वय द्रविड़, वी यशवीर, रोहित यादव, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल, शविन विनोद, मोहित उल्वा.

  • पहला वनडे- 18 सितंबर- सुबह 9 बजे से (राजकोट)
  • दूसरा वनडे- 21 सितंबर- सुबह 9 बजे से (राजकोट)
  • तीसरा वनडे- 23 सितंबर- सुबह 9 बजे से (राजकोट)

मल्टी-डे सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम

यशबर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), मनाल चौहान, कुश पटेल, सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मानव कृष्णा, आर्यन यादव, ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उलवा, अभिप्राय विश्वास, रोहित यादव.

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  • पहला मल्टी-डे मैच- 27 से 30 सितंबर- सुबह 9:30 से (राजकोट)
  • दूसरा मल्टी-डे मैच- 5 से 8 अक्टूबर- सुबह 9:30 से (अहमदाबाद).

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Aug 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
India U19 Team IND U19 Vs AUS U19
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