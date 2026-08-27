Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'

ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'

न्यूयॉर्क में डॉ. मोहन भागवत के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मेयर जोहरान ममदानी के विरोध के बाद RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने प्रतिक्रिया दी.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 27 Aug 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम को लेकर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की आपत्ति के बाद RSS की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है. RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा कि यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन एक अंतरधार्मिक आयोजन है, जिसका उद्देश्य अलग-अलग समुदायों के बीच संवाद, आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देना है. उनका बयान खास तौर पर ममदानी की ओर से कार्यक्रम के समर्थन से इनकार किए जाने के बाद आया है.

सुनील आंबेकर बोले- विविध समुदायों से संवाद का मंच है कार्यक्रम

सुनील आंबेकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि न्यूयॉर्क में होने वाला यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन एक ऐसा अंतरधार्मिक आयोजन है, जहां RSS डॉ. मोहन भागवत विविध, बहुसांस्कृतिक और अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोगों से संवाद करेंगे. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम खुले संवाद और आपसी सम्मान की भावना के साथ आयोजित किया जा रहा है. आंबेकर के मुताबिक, आयोजन भारतीय परंपरा की उस सोच को दर्शाता है, जो मूल रूप से सभी का स्वागत करने और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है.

RSS की अलग-अलग समुदायों से संवाद की पुरानी परंपरा- आंबेकर

आंबेकर ने कहा कि अलग-अलग समुदायों के साथ संवाद RSS की लंबे समय से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है. भारत के साथ-साथ दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी संगठन अलग-अलग समुदायों से संपर्क और संवाद करता रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों का मकसद आपसी समझ और साझा उद्देश्य को बढ़ावा देना है. आंबेकर ने RSS के विचार और उसकी कार्यप्रणाली को जानने में रुचि रखने वाले लोगों से ऐसे खुले संवाद कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील भी की.

ममदानी ने कहा था- मैं कार्यक्रम का समर्थन नहीं करता

न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मंगलवार को मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर कहा था कि वह इस आयोजन का समर्थन नहीं करते. हालांकि, निजी कार्यक्रम होने के कारण इसे रद्द करने के मामले में शहर के अधिकार को लेकर उन्होंने अनिश्चितता जताई. ममदानी ने भारत को लेकर अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके परिवार से उन्हें भारत की ऐसी तस्वीर मिली थी, जिसमें देश को बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के तौर पर देखा जाता था और हर व्यक्ति के लिए जगह थी. उन्होंने कहा था कि ऐसी सोच पर आधारित आंदोलन का बढ़ना चिंताजनक है, जिसे वह बहिष्कारी मानते हैं.

29 अगस्त को मैनहट्टन में होना है कार्यक्रम

कार्यक्रम की वेबसाइट के मुताबिक, 29 अगस्त को मैनहट्टन में ‘यूनिवर्सल ऑननेस सेलिब्रेशन’ आयोजित किया जाएगा. इसमें हिंदू-अमेरिकी समुदाय को एक मंच पर लाने के साथ अंतरधार्मिक एकता और साझा विरासत पर जोर दिया जाएगा. कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग कर रहा है. आयोजकों के अनुसार, कई हिंदू-अमेरिकी संगठन इस आयोजन से जुड़े हैं. हालांकि, मोहन भागवत की मौजूदगी और RSS के इतिहास को लेकर कुछ स्थानीय संगठनों ने कार्यक्रम पर सवाल भी उठाए हैं.

RSS ने विदेशों में संवाद बढ़ाने की बात कही

RSS ने मई में कहा था कि संगठन ने अमेरिका समेत विदेशों में कई कार्यक्रमों और यात्राओं की योजना बनाई है. संगठन के मुताबिक, इन प्रयासों का उद्देश्य RSS को लेकर बनी उन धारणाओं का जवाब देना भी है, जिनमें उसे अर्धसैनिक संगठन के तौर पर देखा जाता है और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों से जोड़ा जाता है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
Read More
Published at : 27 Aug 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
RSS New York Zohran Mamdani Sunil Ambekar MOHAN BHAGWAT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
इंडिया
नेशनल लॉ स्कूल ने कैंसिल किया दीक्षांत समारोह, CJI पर हुआ था विवाद
नेशनल लॉ स्कूल ने कैंसिल किया दीक्षांत समारोह, CJI पर हुआ था विवाद
इंडिया
BRICS Summit के लिए तैयार भारत, विदेश मंत्रालय ने बताया क्या है थीम?
BRICS Summit के लिए तैयार भारत, विदेश मंत्रालय ने बताया क्या है थीम?
इंडिया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में BJP को कहां नुकसान? सर्वे ने चौंकाया
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
क्रिकेट
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
ओटीटी
‘बंदर’ से ‘बबीता रिपोर्टिंग’ तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को OTT पर आ रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज, रक्षाबंधन वीकेंड पर करें बिंज वॉच
इंडिया
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
'खेल का मतलब सिर्फ मेडल जीतना नहीं', खेलो इंडिया डायलॉग में बोले PM मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget