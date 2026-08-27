Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत

कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत

यूपी के कानपुर में गंगा बैराज के पास बसे एक गांव में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार हो गया है. इस हादसे में दोनों पायलट्स की मौत की खबर सामने आ रही है.

Written By : अशोक सिंह, कानपुर |  Updated at : 27 Aug 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के कानपुर के गंगा बैराज क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ट्रेनिंग विमान/एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हुआ है. हादसे में दो लोगों की मौत की खबर है. दोनों पायलट की जान चली गई है. मौके पर राहत-बचाव और पुलिस की टीमों के पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है.

दुर्घटनाग्रस्त विमान निजी कंपनी का बताया जा रहा है. इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए किया जा रहा था. हादसे के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस द्वारा घटना का लेकर जानकारी जुटाई जा रही है. इस घटना में घायल लोगों को उपचार के लिए अस्ताल भिजवाया जा रहा है. फिलहाल राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है.

योगी या अखिलेश... किसे अगला सीएम देखना चाहती है यूपी की जनता? सर्वे ने चौंकाया

घटनास्थल पर जमा हुई लोगों की भीड़

गंगा बैराज पर हुए विमान क्रैश हादसे के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जमा हो गई है. लोगों और बचाव दल द्वारा राहत-बचाव कार्य किया जा रहा है. फिलहाल विमान के क्रैश होने की कारणों का पता लगाया जा रहा है. यह हादसा गंगा के किनारे बसे नत्था गांव के करीब हुआ है. बताया जा रहा है कि उड़ान के समय विमान में अचानक विस्फोट हो गया और संतुलन खो दिया, जिसके बाद वे जमीन पर आ गिरा.

इस हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई है. वहीं दो लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. को-पायलट को भी तुरंत विमान से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. प्रशासन की नजर अब विमान के क्रैश होने की जांच-पड़ताल की जा रही है. 

विमान हादसे की जांच में जुटी अधिकारियों की टीम

विमान में विस्फोट होने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में गांव के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े. बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम हादसे की जांच में जुट गई है. पुलिस द्वारा घटनास्थल के चारों तरफ  सुरक्षा घेरा बनाया गया है. किसी को भी आसपास आने के लिए मना कर दिया गया है. 

सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश

About the author अशोक सिंह, कानपुर

अशोक सिंह 25 सालों से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. कानपुर की राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर नजर रखते हैं. दो जुड़वा बहनों की कहानी दिखाते हुए उन्होंने 3 दिन तक लाइव में अहम भूमिका निभाई थी. इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया. 
Read More
Published at : 27 Aug 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Kanpur News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC को शुरू करेंगे CM योगी, 9 सालों से था सन्नाटा
अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC को शुरू करेंगे CM योगी, 9 सालों से था सन्नाटा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दोनों पायलट की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में जल प्रलय! 6 घंटे की बारिश में डूबा बाजार, लाखों का नुकसान
महोबा में जल प्रलय! 6 घंटे की बारिश में डूबा बाजार, लाखों का नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बागपत में मस्जिद को लेकर विवाद गर्माया, हिन्दू पक्ष ने किया प्रदर्शन
बागपत में मस्जिद को लेकर विवाद गर्माया, हिन्दू पक्ष ने किया प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
नेपाल बाढ़ में 300 से ज्यादा भारतीय लापता, किस राज्य के कितने? पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
सर्वे: यूपी में किस गठबंधन की होगी जीत? कांटे की टक्कर में योगी को पछाड़ रहे अखिलेश
विश्व
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
नेपाल बाढ़ ग्राउंड रिपोर्ट: 'लाशें आ रही थी, बाजार बह गया'
क्रिकेट
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
आर्यवीर सहवाग की भारतीय अंडर-19 टीम में एंट्री, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को भी मिली जगह
ओटीटी
‘बंदर’ से ‘बबीता रिपोर्टिंग’ तक, फ्राइडे को OTT पर रिलीज हो रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज
फ्राइडे को OTT पर आ रहीं 9 धांसू फिल्में-सीरीज, रक्षाबंधन वीकेंड पर करें बिंज वॉच
इंडिया
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
ममदानी के विरोध पर RSS की प्रतिक्रिया, सुनील आंबेकर बोले- 'भागवत का कार्यक्रम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
कानपुर: गंगा बैराज पर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट गिरा, दो लोग घायल
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
आपदा में अवसर! मलबे में बहकर आया सिलेंडर, इस शख्स ने तुरंत जमाया कब्जा
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget