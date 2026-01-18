सर्दियों में अपने स्मार्टफोन की अच्छी तरह से करें देखभाल, इन 3 गलतियों से बचें

Smartphone Safety Tips: सर्दियों में हम अक्सर फोन को हल्के में ले लेते हैं. ठंड का असर सिर्फ हमारी सेहत पर नहीं, बल्कि स्मार्टफोन की बैटरी, स्क्रीन और परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है. कम तापमान में फोन जल्दी डिस्चार्ज होने लगता है, टच स्लो हो जाता है और कई बार अचानक स्विच ऑफ भी हो जाता है.

ज्यादातर नुकसान ठंड से कम और हमारी गलत आदतों से ज्यादा होता है. अगर समय रहते सही तरीके अपनाए जाएं, तो फोन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. इसलिए जरूरी है कि सर्दियों में कुछ आम लेकिन खतरनाक गलतियों से बचा जाए, जो धीरे-धीरे फोन को अंदर से कमजोर बना देती हैं.

ठंड में फोन को लंबे समय तक खुले में रखना

ठंडे मौसम में फोन को देर तक खुले वातावरण में रखना सबसे आम गलती है. बहुत कम तापमान में लिथियम-आयन बैटरी का केमिकल रिएक्शन धीमा हो जाता है, जिससे बैटरी तेजी से गिरती है और अचानक फोन बंद हो सकता है. कई बार लोग बाइक चलाते समय फोन हैंडल पर लगाकर रखते हैं या रात में खिड़की के पास छोड़ देते हैं. इससे स्क्रीन में नमी जमने का खतरा भी बढ़ जाता है. बेहतर है कि फोन को जेब, बैग या कवर में रखें ताकि उसका तापमान संतुलित बना रहे. बहुत ज्यादा ठंड से फोन को अचानक गर्म जगह पर भी न रखें. क्योंकि इससे अंदर कंडेनसेशन बन सकता है.

यह भी पढ़ें: बच्चे के नाम पर इस योजना में हर महीने डालें 1000 रुपये, 60 साल बाद मिलेंगे 11.57 करोड़

बहुत ठंडे फोन को तुरंत चार्ज पर लगाना

ठंड से आया फोन तुरंत चार्ज पर लगाना बैटरी के लिए सबसे खतरनाक आदतों में से एक है. जब फोन बहुत ठंडा होता है, तब उसकी बैटरी सामान्य तरीके से चार्ज नहीं लेती. ऐसे में चार्जिंग से बैटरी सेल्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे बैटरी की लाइफ तेजी से घट सकती है. कई मामलों में बैटरी फूलने या परमानेंट डैमेज का खतरा भी बढ़ जाता है. सही तरीका यह है कि फोन को पहले 10 से 15 मिनट सामान्य कमरे के तापमान में रहने दें. जब वह हल्का नॉर्मल महसूस होने लगे तभी चार्जर लगाएं. यह छोटी आदत बैटरी को लंबे समय तक हेल्दी रख सकती है.

यह भी पढ़ें: मिक्सर के किसी भी जार में कुछ भी पीसने लग जाते हैं, जानें किस काम के लिए कौन सा जार होता है परफेक्ट?

सर्दियों में मोटे कवर के साथ हैवी यूज

सर्दियों में लोग मोटे कवर लगाकर फोन का हैवी यूज करते हैं, जैसे लंबा गेम खेलना, वीडियो कॉल या चार्जिंग के साथ रील्स देखना. मोटा कवर ठंड से तो बचाता है, लेकिन लगातार इस्तेमाल में फोन की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती. इससे फोन अंदर ही अंदर ज्यादा गर्म हो जाता है. जो प्रोसेसर और बैटरी दोनों के लिए नुकसानदायक है. ठंड और गर्मी का यह तेज बदलाव फोन के कंपोनेंट्स को कमजोर करता है. बेहतर होगा कि हैवी यूज के समय कवर थोड़ी देर के लिए हटा दें और फोन को बीच-बीच में आराम दें. इससे फोन का तापमान बैलेंस में रहेगा और परफॉर्मेंस भी बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी, UPI विड्रॉल की डेट आई सामने, 1 अप्रैल से हो सकता है शुरू