हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, 51 साल के शख्स से लूटे 1 करोड़, जानें बचने के तरीके

ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, 51 साल के शख्स से लूटे 1 करोड़, जानें बचने के तरीके

Forex Trading Scam: हैदराबाद में एक 51 साल के शख्स के साथ ऑनलइन स्कैमर्स ने करीब 1 करोड़ रुपये की ठगी कर ली है. कहीं आप भी तो इसका शिकार नहीं हो रहा, जानें बचने के तरीके.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 02 May 2026 11:42 PM (IST)
Preferred Sources

Forex Trading Scam: डिजिटल भारत लोगों के लिए जितना फायदेमंद और सहूलियत भरा है, उतनी ही बड़ी सिरदर्दी भी बन गया है. डिजिटल दुनिया में कई ठग आकर बैठ गए है, जो लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनाते रहते हैं. हाल ही में हैदराबाद में एक शख्स के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की गई. जिसमें शख्स ने करीब 1 करोड़ रुपये गंवा दिए.

फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर हुई ठगी
दरअसल हैदराबाद में रहने वाले 51 वर्षीय शख्स जो एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी हैं, उनके साथ ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी हुई. जिसकी शिकायत उन्होंने साइबराबाद पुलिस को दी है. इस शिकायत में पीड़ित ने बताया कि, 9 मार्च को उन्हें टेलिग्राम ऐप पर एक मैसेज आया. ये मैसेज एक ठग ने भेजा था, जिसने अपना नाम रोनाल्ड ब्राउन बताया और निवेश के नाम पर उन्हें फंसाने की कोशिश की. आरोपी ने खुद को लंदन की एक स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी से जुड़ा बताया और फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक्सपर्ट गाइडेंस देने का भरोसा दिलाया.

ये भी पढ़ें: सप्लाई संकट और बढ़ता भाव... महंगाई से वेंडरों के सामने आजीविका का संकट, ग्राहकों ने भी फेरा मुंह

लालच देकर की ठगी
इसके बाद ठग ने पीड़ित को m.roewatson.com और m.ftmohub.cc जैसी वेबसाइट्स पर ट्रेडिंग अकाउंट खोलने और पैसा निवेश करने के लिए कहा, साथ ही हर रोज 1,000 डॉलर से ज्यादा कमाई का झांसा दिया. बाद में निशा और हरिणी नाम की दो महिलाओं ने उनसे संपर्क किया, वो दोनों उन्हें ट्रेडिंग के बारे में समझाती रहीं और ज्यादा मुनाफे के लिए बार-बार बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहती रहीं. इसके बाद पीड़ित को एक बैंक अकाउंट डिटेल भेजी गई और उसमें भारतीय रुपया जमा करने को कहा गया, जिसके बाद पीड़ित ने 9 मार्च से 20 अप्रैल के बीच करीब 1.08 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिए. उसे लगा कि ये भारतीय रुपये, डॉलर में कन्वर्ट होकर उसके पास आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

शिकायत पर हो रही कार्रवाई
जब पीड़ित ने पैसे निकालने की कोशिश की, तो ठगों ने उससे पहले टैक्स और कन्वर्जन चार्ज देने की मांग की. शक होने पर उसने वेबसाइट्स की जांच की, तो पता चला कि वे फर्जी हैं. इसके बाद आनन फानन में शिकायत दर्ज की गई. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें: Gold News: विदेशों से अपना सोना क्यों वापस ला रहा भारत, RBI के कदम से वित्तीय बाजारों में हलचल

कहीं आप भी तो नहीं हो रहे शिकार?
ऑनलाइन ठगी के मामले इन दिनों काफी बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में कहीं आप भी इस तरह के स्कैम का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? इससे बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतना होंगी, जो इस प्रकार हैं:

  • यदि कोई अनजान व्यक्ति आपको ऐसा कुछ ऑफऱ कर रहा है तो सावधान रहें. टेलिग्राम, व्हॉट्सएप या सोशल मीडिया पर भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें.
  • किसी भी वेबसाइट को खोलने से पहले या उसमें अपनी डिटेल्स डालने से पहले उसकी जांच जरूर करें.
  • ज्यादा मुनाफा के लालच यदि कोई देता है, तो उसके जाल में ना फंसे बल्कि सतर्क रहें. क्योंकि असली निवेश में जोखिम होता है ना कि कोई गारंटी.
  • किसी को भी अपनी निजी जानकारी जैसे ओटीपी, बैंकिंग डिटेल्स आदि ना शेयर करें.
  • किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट को खोलने से पहले गूगल या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर उसके रिव्यू जरूर पढ़ लें.
  • किसी भी प्रकार का शक होने पर तुरंत की साइबर क्राइम पोर्टल या पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं.
और पढ़ें
Published at : 02 May 2026 11:42 PM (IST)
Tags :
Online Scam Cyber Fraud Forex Trading Scam Online Thagi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, 51 साल के शख्स से लूटे 1 करोड़, जानें बचने के तरीके
ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, 51 साल के शख्स से लूटे 1 करोड़, जानें बचने के तरीके
बिजनेस
सप्लाई संकट और बढ़ता भाव... महंगाई से वेंडरों के सामने आजीविका का संकट, ग्राहकों ने भी फेरा मुंह
सप्लाई संकट और बढ़ता भाव... महंगाई से वेंडरों के सामने आजीविका का संकट, ग्राहकों ने भी फेरा मुंह
बिजनेस
Gold News: विदेशों से अपना सोना क्यों वापस ला रहा भारत, RBI के कदम से वित्तीय बाजारों में हलचल
Gold News: विदेशों से अपना सोना क्यों वापस ला रहा भारत, RBI के कदम से वित्तीय बाजारों में हलचल
बिजनेस
नीरव मोदी-विजय माल्या समेत 21 भगोड़े अपराधी घोषित, 2178 करोड़ की संपत्ति भी जब्त, ED का बड़ा प्रहार
नीरव मोदी-विजय माल्या समेत 21 भगोड़े अपराधी घोषित, 2178 करोड़ की संपत्ति भी जब्त, ED का बड़ा प्रहार
Advertisement

वीडियोज

ABP Report: 4 मई की उल्टी गिनती शुरू! बंगाल में सियासी पारा हाई | Mamata | TMC | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: EXIT POLL की पड़ताल, क्या कहते हैं विशेषज्ञ? | Bengal Elections 2026
Chitra Tripathi: बंगाल में पैकअप तय..कौन संभालेगा कमान? | Bengal Elections 2026 | Mamata Vs PM | ABP
Shastrartha With Chitra Tripathi: धर्म युद्ध या सियासत? शास्त्रार्थ में तीखी बहस | Bengal Election
Patriot Review: Mammootty और Mohanlal ने थ्रिलर में दिखाया करियर-डिफाइनिंग अभिनय
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और...', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी के लिए क्या बोले अखिलेश यादव?
'एक अकेली लड़ जाएगी, जीतेगी और...', बंगाल चुनाव के नतीजों से पहले ममता बनर्जी के लिए क्या बोले अखिलेश यादव?
विश्व
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की ट्रंप को सख्त चेतावनी
'अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए सेना तैयार', युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान की चेतावनी
क्रिकेट
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
क्यों 18 करोड़ के मथीशा पथिराना को नहीं खिला रही कोलकाता नाइट राइडर्स, कोच बोले फिट है लेकिन...
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए...', 'भूत बंगला' अक्षय कुमार के कहने पर कटा तब्बू का रोल? प्रियदर्शन ने किया खुलासा
'शर्म आनी चाहिए...', 'भूत बंगला' अक्षय कुमार के कहने पर कटा तब्बू का रोल? प्रियदर्शन ने किया खुलासा
इंडिया
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
चुनाव आयोग का बंगाल को लेकर बड़ा फैसला, 165 एडिशनल काउंटिंग और 77 पुलिस ऑब्जर्वर किए नियुक्त
विश्व
ईरान की आर्थिक घेराबंदी, अमेरिका की वजह से करोड़ों का नुकसान! ठप पड़ा तेल निर्यात
ईरान की आर्थिक घेराबंदी, अमेरिका की वजह से करोड़ों का नुकसान! ठप पड़ा तेल निर्यात
हेल्थ
Nutrient Deficiency Symptoms: बिना वजह रहता है मूड खराब? शरीर में इन विटामिन की कमी तो नहीं है वजह
बिना वजह रहता है मूड खराब? शरीर में इन विटामिन की कमी तो नहीं है वजह
एग्रीकल्चर
घर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका
घर की छत पर है जगह तो ऐसे उगा सकते हैं हरा-भरा कद्दू, नोट कर लें तरीका
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget