अगर आज खरीद ली 5 किलो चांदी तो 2050 में कितनी होगी कीमत, जान लें हिसाब-किताब

सोना और चांदी हमेशा ही काफी महंगी रहती हैं. साथ ही इनकी कीमत में कमी से ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है. लेकिन बीते कुछ समय से चांदी की कीमतों में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है. 1,26,000 रूपये/किग्रा के साथ चांदी की कीमतें अब आसमान छू रही हैं. अगस्त के महीने में इसमें तेजी से वृद्धि देखने को मिली थी. जिसके बाद से इसमें कुल 10% की बढ़ेतरी देखने को मिली है. ऐसे में अगर आप भी इस समय चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है. तो आइए जानते हैं कि आज चांदी खरीदने का क्या है फायदा और आज खरीदी हुई 5 किलो चांदी की कीमत 2050 तक कितनी हो जाएगी.

क्यों बढ़ रही चांदी की कीमत

आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में चांदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी 2001 के बाद से अब तक की सबसे बड़ी उछाल है. इससे पहले चांदी की कीमतों में कोई खास वृद्धि देखने को नहीं मिली थी. लेकिन सितंबर 2011 के बाद से अब 2025 में इसकी कीमते काफी बढ़ गई हैं. ऐसे में चांदी की बढ़ती कीमतों के पीछे कई कारण हैं:

1. डिमांड और सप्लाई

2. इंडस्ट्रियल फैक्टर्स

3. इंपोर्ट और एक्सचेंज रेट

4. सरकारी नीति

कितनी हुई चांदी की कीमत

अभी भारतीय मार्केट में चांदी की कीमत दुगनी तोजी से बढ़ रही है. भारत में आज चांदी की कीमत 126 रुपये/ग्रा और 1,26,000 रुपये/किग्रा हो चुकी है. हालांकि अलग-अलग राज्यों में इसकी कीमतों में अंतर देखने को जरूर मिल सकता है. चेन्न्ई, हैदराबाद और केरल में जहां चांदी की कीमत 136 रुपये/ग्राम और 1,36,000 रुपये/किग्रा है, जो नेशनल ऐवरेज से काफी ज्यादा है तो वहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, पुणे, अहमदाबाद और वडोदरा जैसे बड़े शहरों में इसकी कीमत 126 रुपये/ग्राम के नेशनल ऐवरेज के करीब है. ऐसे में कई लोकल कारण भी चांदी की कीमतें बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं.

2050 में कितनी होगी 50 किलो चांदी की कीमत

चांदी की बढ़ती दरों को देख कई लोग इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में चांदी और भी महंगी होने वाली है. अगर आप आज 5 किलो चांदी खरीदते हैं तो इसकी कीमत तकरीबन 675570.70 रूपये होगी. लेकिन 2040 तक इसी 5 किलो चांदी के दाम अभी के मुकाबले कई गुना बढ़ने के आसार हैं. दरअसल, KAG प्राइस प्रेडिकशन के अनुमान के अनुसार वर्ष 2040 तक सिल्वर की कीमत $35,209 यानि 3,125,245 भारतीय रूपये हो जाएगी. ऐसे में आज खरीदी हुई चांदी की कीमत 2050 तक करोड़ो में चली जाएगी और आप भी करोड़पति बन जाएंगे.

