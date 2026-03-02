आपके डेबिट कार्ड में छिपा है खजाना, 10 लाख तक का इंश्योरेंस इस तरीके से कर सकते हैं क्लेम

अक्सर लोग डेबिट कार्ड को सिर्फ एटीएम से कैश निकालने या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि कई बैंक अपने डेबिट कार्ड के साथ मुफ्त बीमा कवर भी देते हैं. यह कवर कुछ मामलों में 10 लाख रुपये तक हो सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है. हालांकि यह सुविधा हमेशा एक्टिव नहीं रहती है. इसके साथ कुछ जरूरी शर्तें जुड़ी होती है. अगर उन शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो जरूरत पड़ने पर बीमा का लाभ नहीं मिल पाएगा.

किन बैंकों के कार्ड पर मिलती है यह सुविधा?

देश के कई बड़े बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड पर कॉम्प्लिमेंट्री इंश्योरेंस देते हैं. इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और डीबीसी बैंक इंडिया जैसे नाम शामिल है. यह बीमा आमतौर पर ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत होता है. यानी हर कार्डधारक को अलग से पॉलिसी नंबर जारी नहीं किया जाता है. इस कवर में पर्सनल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, कार्ड फ्रॉड और कुछ मामलों में खरीद सुरक्षा जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती है. वहीं फ्री इंश्योरेंस का फायदा तभी मिलेगा जब आपका डेबिट कार्ड एक्टिव हो. कई बैंक यह शर्त रखते हैं कि दुर्घटना से पहले तय समय सीमा के भीतर कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ हो. कुछ मामलों में पिछले 60 दिनों के अंदर एक तय संख्या में पीओएस या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जरूरी होते हैं. वहीं कुछ बैंक 90 दिनों के भीतर कम से कम एक ट्रांजेक्शन की शर्त रखते हैं. अगर कार्ड लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ तो बीमा कवर लागू नहीं होगा. इसलिए जरूरी है कि आप रोजमर्रा के खर्च जैसे बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज या पेट्रोल का भुगतान डेबिट कार्ड से करते रहें, ताकि कार्ड एक्टिव बना रहे हैं.

कितना मिलता है बीमा कवर?

बीमा राशि आपके कार्ड की कैटेगरी पर निर्भर करती है. सामान्य या क्लासिक कार्ड पर करीब 1 लाख रुपये तक का कवर मिल सकता है. प्लेटिनम या प्रीमियम कार्ड पर यह सीमा 2 लाख से 5 लाख रुपये तक हो सकती है. वहीं कुछ हाई-एंड कार्ड्स पर यह कवर 10 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. इसलिए अपने कार्ड की कैटेगरी और उससे जुड़े नियमों की जानकारी बैंक से जरूर लें.

क्लेम कैसे किया जाता है?

अगर कार्डधारक के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो नॉमिनी को तय समय के अंदर बैंक को सूचना देनी होती है. आमतौर पर 30 से 60 दिनों के अंदर क्लेम फाइल करना जरूरी माना जाता है, हालांकि हर बैंक की समय सीमा अलग हो सकती है. वहीं क्लेम करते समय आमतौर पर सही तरीके से भरा हुआ क्लेम फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दुर्घटना की स्थिति में एफआईआर, नॉमिनी के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पिछले कुछ महीनों का बैंक स्टेटमेंट, जिससे साबित हो सके कि कार्ड एक्टिव था वहीं अगर नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है.

