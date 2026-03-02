हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का है प्लान तो ठहर जाएं, रेलवे ने कैंसिल कीं इस रूट की कई ट्रेनें

गर्मियों की छुट्टियों में घूमने का है प्लान तो ठहर जाएं, रेलवे ने कैंसिल कीं इस रूट की कई ट्रेनें

Railways Train Cancelled: समर वेकेशन में ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो पहले रेलवे की अपडेट जरूर चेक करें. इस रूट पर कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं. बुकिंग से पहले देख लें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 02 Mar 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources

Railways Train Cancelled: गर्मियों की छुट्टियां आते ही ज्यादातर लोग बैग पैक कर ट्रिप प्लान करने लगते हैं. अप्रैल और मई तो वैसे भी ट्रैवल सीजन का पीक टाइम माना जाता है. अगर आप भी दिल्ली, लखनऊ या कानपुर रूट से कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं. तो जरा रुककर अपडेट जरूर चेक कर लें. क्योंकि इस बार आपका सफर थोड़ा प्रभावित हो सकता है. कानपुर के पास गंगा नदी पर बने ऐतिहासिक रेल पुल की मरम्मत और स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए रेलवे बड़ा मेगा ब्लॉक लेने जा रहा है.

यह काम 2 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और करीब 42 दिनों तक चलेगा. इतने लंबे ब्लॉक का सीधा असर कई ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ेगा. कुछ ट्रेनें कैंसिल रहेंगी कुछ के रूट बदले जा सकते हैं और कई की टाइमिंग भी चेंज हो सकती है. ऐसे में टिकट बुक करने से पहले चेक कर लें पूरी लिस्ट.

इतनी ट्रेनें प्रभावित  

कानपुर जैसा व्यस्त जंक्शन जब धीमा पड़ता है, तो असर दूर तक जाता है. इस मेगा ब्लॉक की वजह से रेल मूवमेंट पर बड़ा दबाव आने वाला है. रेलवे ने साफ किया है कि कुल 56 ट्रेनें इस दौरान प्रभावित रहेंगी. कुछ ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल किया गया है. जिससे काम सुरक्षित तरीके से पूरा हो सके. वहीं कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए जा रहे हैं, जिससे सफर का समय बढ़ सकता है. ऐसे में यात्रियों के लिए पहले से अपडेट चेक करना बेहद जरूरी हो गया है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 64701/02 झांसी-लखनऊ-झांसी MEMU
  • ट्रेन नंबर 54153/44 कानपुर-रायबरेली-कानपुर पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 54101/02 प्रयागराज-कानपुर-प्रयागराज पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 54325/26 सीतापुर-कानपुर-सीतापुर पैसेंजर
  • ट्रेन नंबर 64212/64203/64214 कानपुर-लखनऊ MEMU

इन ट्रेनों को किया गया शॉर्ट टर्मिनेट

  • आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी अब लखनऊ की जगह कानपुर सेंट्रल से ही शुरू और खत्म होगी.
  • पुणे-लखनऊ एक्सप्रेस  यात्रा का स्टार्ट और एंड प्वाइंट रहेगा कानपुर सेंट्रल.
  • लखनऊ-LTT एक्सप्रेस  अब लखनऊ नहीं कानपुर सेंट्रल तक ही जाएगी.

इन ट्रेनों को किया गया डायवर्ट

  • ट्रेन नंबर 12004 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल
  • ट्रेन नंबर 02423 डिब्रूगढ़-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल
  • ट्रेन नंबर 15065 पनवेल-गोरखपुर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 15045 ओखा-गोरखपुर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12591 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 13237 कोटा-पटना एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12143 LTT-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12183 भोपाल-प्रतापगढ़ सुपरफास्ट

Published at : 02 Mar 2026 06:55 AM (IST)
