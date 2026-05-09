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वर्कप्लेस पर छेड़खानी-हैरेसमेंट की शिकायत कैसे करें? अब तुरंत होगा एक्शन, रडार पर आएगा हर अपराधी

SHe-Box Update: महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार SHe-Box पोर्टल को 17 हजार पुलिस थानों से जोड़ने जा रही है, जिससे ऑफिस, रास्ते या ऑनलाइन छेड़छाड़ की शिकायत सीधे पुलिस तक पहुंचेगी.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 May 2026 12:21 PM (IST)
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  • महिलाएं 23 भाषाओं में शिकायत कर सकेंगी, कार्रवाई में तेजी आएगी।

SHe-Box Update: महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले करनी चाहिए. इसलिए भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा ही है. अब सरकार She-Box पोर्टल को अपग्रेड करने की तैयारी में है. इस अपग्रेड के तहत देशभर में लगभग 17 हजार पुलिस थानों को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा. इस बदलाव के बाद ऑफिस में गलत व्यवहार, ऑनलाइन हैरासमेंट या रास्ते में छेड़छाड़ जैसी घटनाओं की शिकायत सीधे संबंधित पुलिस स्टेशन तक पहुंच सकेगी. इससे शिकायतों पर कार्रवाई पहले से ज्यादा तेज हो सकेगी.  

क्या है SHe-Box पोर्टल?

सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार SHe-Box क्या है तो इसका पूरा नाम Sexual Harassment electronic Box है. यह केंद्र सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय संचालित करता है और साथ ही यह पोर्टल POSH अधिनियम 2013 के तहत काम करता है और महिलाओं को सुरक्षित और गोपनीय तरीके से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देता है.

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जानिए किन महिलाओं के लिए यह सुविधा है? 

  • सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए है.
  • साथ ही प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली महिलाएं.
  • बड़ी कंपनियों या फिर संस्थानों में काम करने वाली महिलाएं.
  • छोटे काम-धंधों या बिना तय नौकरी वाली महिलाएं.

ऐसे करें शिकायत दर्ज

पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद उसे सीधे संबंधित आंतरिक समिति IC या स्थानीय समिति LC को भेजा जाता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि शिकायत करने वाले की पहचान को गोपनीय रखा जाता है.

जानें आखिर क्या बदलेगा नए अपडेट के बाद?

सरकार अब SHe-Box को देश के लगभग 17 हजार पुलिस स्टेशनों से जोड़ने जा रही है.

इसका फायदा यह है कि अब महिलाएं सिर्फ ऑफिस के अंदर होने वाले उत्पीड़न ही नहीं, बल्कि

  • घर के ऑफिस जाते टाइम छेड़छाड़
  • साथ ही रास्ते में किसी भी तरह की बदसलूकी
  • ऑनलाइन हैरासमेंट
  • साइबर उत्पीड़न जैसी शिकायतें भी आसानी से दर्ज करा सकेंगी.

शिकायत करने के बाद संबंधित क्षेत्र की पुलिस स्टेशन तक अपने आप पहुंच जाएगी, जिससे कार्रवाई में तेजी आएगी.

SHe-Box पर शिकायत कैसे करें?

इस पर शिकायत करना काफी आसान है, इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट shebox.wcd.gov.in पर जाना होगा फिर...

  • वेबसाइट खोलें
  • Register Your Complaint ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद अपनी डिटेल्स भरें.
  • क्या घटना हुई है उसकी जानकारी दें.
  • लास्ट में शिकायत सबमिट कर दें.
  • शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी की जा सकती है.
  • सबसे खास बात कि यह पोर्टल 23 भाषा में उपलब्ध है, ताकि देश की कोई भी महिला इसका इस्तेमाल कर सकें.

सरकार का यह कदम महिलाओं को ज्यादा सुरक्षित माहौल देने और शिकायतों के तेज निपटान की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है. अब हर बाहर जाकर नौकरी करने वाली महिला बिना किसी डर के अपनी सुरक्षा के लिए आगे आएगी.

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Published at : 09 May 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Women Safety Utility News SHe-Box Update Workplace Harassment
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