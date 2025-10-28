हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रेडिट कार्ड से भरते हैं बच्चे की स्कूल फीस तो हो जाएं अलर्ट, अब लगेगा इतना जुर्माना

1 नवंबर से थर्ड पार्टी एप्स के माध्यम से किए गए स्कूल-कॉलेज फीस पर अब 1 प्रतिशत एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. अगर थर्ड पार्टी प्लेटफार्म से आप 1000 की फीस चुकाते हैं तो 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Oct 2025 06:03 PM (IST)
भारतीय स्टेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है. दरअसल बैंक के अनुसार 1 नवंबर 2025 से कुछ स्पेशल ट्रांजेक्‍शन पर नए नियम लागू होंगे. इन ट्रांजेक्शन में एजुकेशन फीस और वॉलेट लोड शामिल होगा. एसबीआई का कहना है कि यह कदम ट्रांजेक्शन चार्ज और फीस को और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है. जिसका मतलब है कि अब अगले महीने से एजुकेशन फीस और वॉलेट लोड पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा फीस देनी होगी. चलिए तो अब आपको बताते हैं क‍ि क्रेडिट कार्ड से बच्चे की स्कूल फीस पर आपको कितना जुर्माना देना होगा. 

क्रेडिट कार्ड से स्कूल फीस भरने पर लगेगा 1% एक्स्ट्रा चार्ज 

1 नवंबर 2025 से थर्ड पार्टी एप्स के माध्यम से किए गए स्कूल-कॉलेज की फीस पर अब 1 प्रतिशत एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. जिसका मतलब है कि अगर थर्ड पार्टी प्लेटफार्म से आप 1000 की फीस चुकाते हैं तो आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. यह चार्ज उन ट्रांजेक्शन पर लगेगा जो मर्चेंट कोड के तहत होते हैं. जिसका मतलब है कि कॉलेज या स्कूलों की आधिकारिक वेबसाइट या POS मशीन से सीधे किए गए ट्रांजेक्शन पर यह एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा. बैंक ने यह क्लियर किया है कि केवल थर्ड पार्टी मर्चेंट के जरिए किए गए एजुकेशन से जुड़े पेमेंट पर ही या नया चार्ज लागू होगा.

वॉलेट लोड पर भी लगेगा 1% एक्स्ट्रा चार्ज 

1 नवंबर से डिजिटल वॉलेट में पैसे डालते समय भी 1000 रुपये ये ज्यादा रकम होने पर आपको 1 प्रतिशत एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. यह नियम उन ट्रांजेक्शन पर लागू होगा, जिनके लिए MCC 6540 और 6541 सेट किए गए हैं. एसबीआई के अनुसार MCC नेटवर्क पार्टनर की तरफ से परिभाषित किए जाते हैं और समय-समय पर बदल सकते हैं. इसलिए ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी वॉलेट लोड ट्रांजेक्शन इन कोड के तहत आती है या नहीं ‌

पुराने चार्ज रहेंगे जारी

  • नागरिकों की तरफ से किए जाने वाले कई अन्य ट्रांजेक्शन पर भी एसबीआई चार्ज लगाता है. वहीं, ये चार्ज  पहले की तरह ही जारी रहेंगे.
  • इन चार्ज में एसबीआई नागरिकों से कैश पेमेंट फीस के रूप में 250 रुपये वसूलता है.
  • अगर आपका पेमेंट अप्रूव हो जाए तो एसबीआई पेमेंट अमाउंट का 2 प्रतिशत अप्रूव चार्ज भी लेता है, जो कम से कम 500 रुपये होता है.
  • इसके अलावा एसबीआई चेक पेमेंट की 200 रुपये फीस भी लेता है.
  • एसबीआई कैश एडवांस्ड फीस भी लेता है, जो ट्रांजैक्शन का 2.5 प्रतिशत होता है, इसमें न्यूनतम फीस 500 रुपये होती है.
  • इसके अलावा एसबीआई इंटरनेशनल एटीएम कैश एडवांस्ड फीस भी लेता है, जो ट्रांजेक्शन अमाउंट का 2.5 प्रतिशत होता है और इसकी भी न्यूनतम फीस 500 रुपये होती है.
  • एसबीआई कार्ड रिप्लेसमेंट फीस भी ग्राहकों से लेता है जो 100 से 250 तक होती है, जबकि Aurum कार्ड के लिए  के लिए 1500 रुपये फीस है.
  • वहीं विदेश में इमरजेंसी कार्ड रिप्लेसमेंट की फीस भी ली जाती है, जो Visa  के लिए न्यूनतम 175 डॉलर और Mastercard के लिए 148 डॉलर होती है।
  • इसके अलावा नए बदलावों के तहत अगर आप मिनिमम पेमेंट समय पर नहीं करते हैं, तो लेट फीस भी अलग-अलग अमाउंट स्लैब में लगेगी.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 28 Oct 2025 06:03 PM (IST)
Sbi Rules Credit Card School Fee Payment
