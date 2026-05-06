क्या आपका भी है SBI में खाता? हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर?

SBI Staff Strike: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के कर्मचारियों ने 25 और 26 मई, 2026 को दो-दिवसीय राष्ट्रब्यापी हड़ताल का आह्वान किया है.

ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन (AISBISF) ने कर्मचारियों की लंबे समय से अटकी हुई कर्मचारियों की मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान किया है. चूंकि 23 मई को महीने का चौथा शनिवार है और 24 मई को रविवार है इसलिए लगातार चार दिनों तक देश भर में SBI की शाखाओं में कामकाज प्रभावित होने की संभावना है.

क्या है बैंक कर्मचारियों की मांगे?

वेतन विसंगति (Pay Parity)- 12वें द्विपक्षीय समझौते के तहत पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में 17 परसेंट सैलरी हाइक हुई है, लेकिन SBI मैनेजमेंट ने अधिकारियों को अतिरिक्त 'स्पेशल पे' देकर उनकी बढ़ोतरी 22 परसेंट तक कर दी है. वहीं, क्लर्क और बाकी स्टाफ की बढ़ोतरी सिर्फ 17 परसेंट तक ही सीमित कर दी गई है.

स्थायी पदों पर आउटसोर्सिंग का विरोध- बैंक में स्थायी प्रकृति वाले कामों को बाहरी एजेंसियों को सौंपने या आउटसोर्सिंग को तुरंत बंद करने की मांग की गई है.

कर्मचारी सुरक्षा और भर्ती- बैंक के आर्म्ड गार्ड्स और मैसेंजर्स के खाली पदों पर तुरंत स्थायी भर्ती की मांग की है.

पेंशन और एनपीएस- नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को अपना 'पेंशन फंड मैनेजर' चुनने की आजादी देने की मांग की गई है.

ट्रांसफर- 2019 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को दूसरे सर्कल्स में ट्रांसफर का मौका दिए जाने की मांग की गई है.

इतिहास की सबसे बड़ी हड़ताल

SBI के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक हड़ताल 3 अप्रैल, 2026 से शुरू हुई थी. यह एक अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, जो लगातार 7 दिनों तक चली थी. इसमें Pension Ceiling या पेंशन की सीमा को बढ़ाने की मांग की गई थी. इस हड़ताल के बाद कर्मचारियों की मांगें आंशिक रूप से पूरी हुई थीं. जहां पहले कर्मचारियों के लिए पेंशन कैलकुलेशन की मैक्सिमम लिमिट (Basic Pay Ceiling) केवल 8,500 रुपये तय थी. हड़ताल के बाद उसे ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़ाकर 21,040 रुपये कर दिया गया था.

ग्राहकों पर क्या होगा असर?

हड़ताल की वजह से 25 और 26 मई को चेक क्लीयरेंस से लेकर कैश डिपॉजिट और विदड्रॉल जैसे काउंटर से जुड़े काम पूरी तरह से प्रभावित होंगे. हालांकि, राहत की बात यह है कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग (YONO) और ATM सर्विसेज सामान्य रूप से चालू रहेंगी.

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