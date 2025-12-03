फोन में एक्टिव होने के लिए कौन-कौन सी परमिशन मांगता है संचार साथी ऐप? जान लें काम की बात

आजकल की जिंदगी मोबाइल के बिना अधूरी है, लेकिन जब यही फोन चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो परेशानी बहुत बढ़ जाती है. इसी वजह से सरकार ने एक नया कदम उठाया है. यह कदम संचार साथी ऐप को हर फोन में जरूरी रूप से लगाने का है. पिछले दो दिनों में इस ऐप की खूब चर्चा हो रही है क्योंकि सरकार ने कहा था कि हर नए स्मार्टफोन में यह ऐप पहले से इंस्टॉल होगा और पुराने फोन में यह ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आएगा. हालांकि, अब इस आदेश को वापस ले लिया गया है.

कुछ लोगों को इस बात से राहत मिली थी कि इस एप से उनके फोन की सुरक्षा बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोग परेशान हुए कि इतना परमिशन मांगने वाला ऐप फोन में जबरदस्ती क्यों डाल रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि संचार साथी ऐप फोन में एक्टिव होने के लिए कौन-कौन सी परमिशन मांगता है.



संचार साथी ऐप आखिर है क्या?

संचार साथी भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) के जरिए बनाया गया एक सरकारी ऐप है. इसका काम आपके फोन को सुरक्षित रखना है, जैसे आपका फोन चोरी हो जाए तो उसके IMEI को ब्लॉक करना, आपका फोन कैसा है, असली या नकली, यह चेक करना, यह दिखाना कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, स्पैम या फ्रॉड कॉल्स की शिकायत करने में मदद करना, पुलिस को चोरी के फोन ट्रैक करने में मदद देना, यह आपके फोन का सुरक्षा गार्ड है.

संचार साथी ऐप कौन-कौन सी परमिशन मांगता है

1. Call Logs कॉल लॉग पढ़ने की परमिशन - जब आप किसी फ्रॉड कॉल या स्कैम की शिकायत ऐप में करते हैं, तो ऐप को यह जानना होता है कि वह कॉल किस नंबर से आई थी.रिपोर्ट करते समय नंबर खुद भर जाता है और यूजर को मैन्युअली नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है.

2. Telephone, Make & Manage Calls कॉल मैनेज करने की परमिशन - ऐप को आपके फोन का सही IMEI नंबर और एक्टिव मोबाइल नंबर पढ़ना होता है. इस बिना ऐप अपना असली काम नहीं कर सकता है.

3. SMS पढ़ने या भेजने की परमिशन - रजिस्ट्रेशन के दौरान फोन नंबर वेरीफाई करने के लिए OTP आता है. ऐप उसी को ऑटोमेटिक पढ़ लेता है और वेरिफिकेशन पूरा कर देता है.

4. Storage Access फोटो, वीडियो, फाइल्स - अगर आपका फोन चोरी हो जाए और आप ऐप के जरिए रिपोर्ट करें, तो कई बार पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट या प्रमाण अपलोड करने पड़ते हैं. इसलिए ऐप को आपकी फाइलें चुनने का एक्सेस चाहिए.

5. Camera Permission - कई फोन में IMEI नंबर का बारकोड होता है. इसे स्कैन करने में कैमरा लगता है यानी कैमरा सिर्फ स्कैन के काम आता है, आपकी फोटो या वीडियो लेने के लिए नहीं

6. Flashlight Permission टॉर्च चलाने की परमिशन - बारकोड स्कैनिंग या कुछ डॉक्यूमेंट कैप्चर करने के लिए टॉर्च का यूज हो सकता है.

7. Run Foreground Service और Run at Startup - अगर फोन चोरी हो जाए तो ऐप को बैकग्राउंड में चालू रहना पड़ता है ताकि फोन ट्रैकिंग, IMEI ब्लॉक रिक्वेस्ट तुरंत प्रोसेस हो सके.

8. नेटवर्क एक्सेस - ऐप को IMEI नंबर और फोन का स्टेटस CEIR सर्वर (सरकारी डेटाबेस) से चेक करना होता है. इसके बिना ऐप इंटरनेट के जरिए सिस्टम से कनेक्ट नहीं होगा.

9. Notifications Permission नोटिफिकेशन भेजने का अधिकार - जब कोई नई जानकारी मिले, ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट स्वीकार हो, आपके नाम पर नया नंबर एक्टिव मिल तो ऐप को आपको समय पर सूचना देनी होती है.

