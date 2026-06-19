महीने के आखिर में खाली हो जाती है जेब? कुछ आसान टिप्स को अपनाकर कर सकते हैं अच्छी बचत, जानें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गैर-ज़रूरी खरीदारी से बचें, केवल आवश्यक वस्तुएं ही लें।

मासिक खर्चों का बजट बनाएं, फिजूलखर्ची से बचें, बचत होगी।

लोन लेने से बचें और अपनी कमाई का सही जगह निवेश करें।

सैलरी मिलते ही उसका एक हिस्सा तुरंत जमा करें।

Salary Saving Tips: बढ़ती महंगाई के बीच एक अकेले व्यक्ति के कमाने से घर चलाना मुश्किल हो गया है. अगर आप अकेले रहते हैं तब तो फिर भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन एक परिवार वाले व्यक्ति का 9-5 जॉब से घर चलाना मुश्किल हो जाता है. कई बार तो सैलरी अच्छी होने के बाद भी महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं है. ऐसे में एक नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए सेविंग करना बेहद मुश्किल हो जाता है. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे आसान टिप्स बताने वाले है, जिसकी मदद से आप आसानी से महीने के लास्ट में अच्छे पैसे बचा सकते हैं.

बिना मतलब शॉपिंग न करें

कई लोगों की आदत होती है कि सैलरी अकाउंट में आते ही शॉपिंग करने लगते हैं. अगर सामान काफी जरूरी है तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन गैरजरूरी सामान खरीदना आपके घर के बजट को हिला सकता है, इसलिए हमेशा जरूरी ही चीजों को खरीदें. फालतू की चीजों पर अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद न करें.

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बजट बनाकर खरीदारी करें

कई लोग बिना बजट बनाए ही अपने महीने के खर्चें करने लगते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि महीने के आखिर में आपकी जेब खाली न रहे तो उसके लिए हर चीज का एक बजट तय करें. बिजली, राशन, बच्चों की पढ़ाई और अन्य घर के जरूरी खर्चों का बजट बनाए. इससे आप कोई भी फालतू खर्चा नहीं करेंगे और बचत भी होगी.

लोन लेने से बचें

अगर आपकी कमाई सीमित है और हर महीने उसमें से कुछ पैसे लोन या EMI देने में चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास पैसे नहीं बच पाएंगे और वहीं अगर आप इन्हीं सब जरूरी चीजों को अपनाकर बचत करेंगे तो आपको कोई भी सामान लोन और EMI पर लेना नहीं पड़ेगा.

इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें

अपनी कमाई से कुछ पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, जहां आपको अच्छा ब्याज मिल रहा हो. यही पैसे आपको आपके फ्यूचर में काम आएंगे.

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सैलरी आते ही कुछ पैसे करें जमा

सैलरी आते ही आप उसका एक हिस्सा अपने बैंक में जमा करवा दें. कई लोग सैलरी आने के बाद पहले सारे खर्चें कर लेते हैं और फिर जो आखिर में बचते हैं उसे सेव करते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है और इससे अच्छी बचत नहीं हो पाएगी. अगर आप चाहते हैं कि महीने के आखिर में आपके पास पैसे बचें तो इन सब बातों का खास ध्यान रखें और इन पर अभी से अमल करें. यह आपके काफी काम आएंगे.