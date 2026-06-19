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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीमहंगे LPG सिलेंडर से मिलेगी राहत, घर में बायोगैस प्लांट के लिए खुलेगा पोर्टल, ऐसे करें अप्लाई

महंगे LPG सिलेंडर से मिलेगी राहत, घर में बायोगैस प्लांट के लिए खुलेगा पोर्टल, ऐसे करें अप्लाई

Biogas Plant Registration: महंगे LPG सिलेंडर से अब आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी यानी BAM पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 19 Jun 2026 05:44 PM (IST)
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  • बायोगैस गोबर-कचरे से बनती, LPG पर निर्भरता कम करती।

Biogas Plant Registration: बढ़ते LPG सिलेंडर के दामों ने लोगों को परेशान कर दिया है. अब ऐसे हालात में लोग महंगे सिलेंडर की जगह दूसरे ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं. कई लोग इंडक्शन पर खाना बनाने लगे हैं तो वहीं कुछ एलपीजी सिलेंडर को बहुत सोच समझकर चला रहे हैं. लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर है.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी यानी BAM पोर्टल को फिर से खोलने का फैसला किया है. इसकी मदद से अब लोग बायोगैस से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे. अगर आपको आवेदन करना है तो इसके लिए BAM पोर्टल 1 जुलाई से 30 जुलाई तक खुला रहेगा.

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बायोगैस प्लांट के बारे में जानें

बता दें कि बायोगैस प्लांट में गोबर, घरेलू जैविक कचरे और कृषि अवशेषों का इस्तेमाल करके गैस को तैयार किया जाता है. इस गैस के इस्तेमाल से आप खाना बना सकते हैं और साथ ही घर के कई जरूरी काम कर सकते हैं. खास बात तो यह है कि इससे आपको महंगे LPG  से राहत मिलेगी. 

BAM पोर्टल क्या है?

यह केंद्र सरकार का एक प्लेटफॉर्म है, जिले पेट्रोलियम और प्राकृ़तिक गैस मंत्रालय चलाता है. इस पोर्टल की मदद से कंप्रेस्ड बायोगैस से जुड़े प्लांट संचालक मशीनरी खरीदने के लिए और आर्थिक सहायता के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

क्या सभी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन?

ध्यान दें, यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए है जो बायोगैस या CBG प्लांट स्थापित करना चाहते हैं और साथ ही अगर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं. मंत्रालय के मुताबिक, पात्र उत्पादक और प्लांट संचालक पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं.

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ऐसे करें अप्लाई

कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप आवेदन कर सकते हैं जैसे...

  • पहले GOBARdhan Portal पर जाकर अपने प्लांट का पंजीकरण करें.
  • फिर BAM पोर्टल पर जाएं.
  • रजिस्टर के ऑप्शन कर क्लिक करें.
  • कुछ जरूरी डिटेल भरें  जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, नाम और यूजर ID बनाएं.
  • लॉग इन करते ही आवेदन फॉर्म में जानकारी भरें.
  • फिर जरूरी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें.
  • लास्ट में फॉर्म सबमिट कर दें.

बायोगैस फायदेमंद है या नहीं?

  • खास बात बायोगैस का उपयोग करने से जैविक कचरे का बेहतर इस्तेमाल होता है.
  • पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचता है.
  • LPG पर आपका खर्च कम हो सकता है.

यहीं सब कारण है कि सरकार इस क्षेत्र को तेजी से बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है. साथ ही लोगों की भी LPG पर निर्भरता कम होगी.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 19 Jun 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Gas Biogas Plant Registration
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