हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलिव-इन कपल्स के लिए अलर्ट, ये नियम जानना है जरूरी

लिव-इन कपल्स के लिए अलर्ट, ये नियम जानना है जरूरी

Rules For Live-in Couples: लिव-इन कपल्स के लिए जरूरी खबर कपल्स को साथ रहने से पहले कुछ अहम नियम जानना बेहद जरूरी है. नहीं तो आगे चलकर बड़ी कानूनी और सामाजिक दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 24 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Preferred Sources

Rules For Live-in Couples: शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, लिव-इन रिलेशनशिप अब कोई चौंकाने वाली बात नहीं रही. पढ़ाई, करियर और बदलती सोच के साथ आज कई कपल शादी से पहले या बिना शादी साथ रहना चुन रहे हैं. समाज में इसे लेकर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन कानून के नजरिए से भारत में लिव-इन में रहना अपराध नहीं है. असली दिक्कत तब शुरू होती है. 

जब कपल्स अपने अधिकारों, सीमाओं और कानूनी नियमों से अनजान रहते हैं. बाद में यही अनजानियां पुलिस, कोर्ट या सामाजिक विवाद की वजह बन जाती हैं. अगर आप भी लिव-इन में हैं या ऐसा सोच रहे हैं, तो कुछ बेसिक नियम और कानूनी बातें जानना बेहद जरूरी है. यह जानकारी आपको बेवजह की परेशानी से बचा सकती है और रिश्ते को ज्यादा सेफ बना सकती है.

इन बातों पर पहले गौर करें

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से पहले कुछ बेसिक कानूनी शर्तें जानना बेहद जरूरी है. सबसे पहली बात दोनों पार्टनर का बालिग होना जरूरी है. पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल और महिला की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए. नाबालिग के साथ रहना सीधे तौर पर गंभीर अपराध माना जाता है. दूसरी जरूरी शर्त यह है कि दोनों पहले से शादीशुदा न हों. 

बिना तलाक लिए किसी और के साथ लिव-इन में रहना कानूनी पचड़े और लंबे विवाद की वजह बन सकता है. सबसे जरूरी पहलू है आपसी सहमति. लिव-इन रिश्ता पूरी तरह फ्री चॉइस होना चाहिए. किसी तरह का दबाव, धोखा या जबरदस्ती इसे अपराध की कैटेगरी में ले जाता है. रिश्ता तभी सेफ और वैलिड माना जाएगा, जब दोनों अपनी मर्जी से, बराबरी और सम्मान के साथ रह रहे हों.

यह दस्तावेज हैं जरूरी

लिव-इन कपल्स के लिए सही डॉक्युमेंट्स रखना बेहद अहम हो जाता है. दोनों पार्टनर के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और उम्र से जुड़े पहचान पत्र होना चाहिए. इसके अलावा जिस घर में आप रह रहे हैं. उसका वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. यह न सिर्फ आपके रहने का सबूत होता है. बल्कि किसी भी पूछताछ की स्थिति में सेफ्टी का काम करता है. 

कई बार मकान मालिक, सोसायटी या पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान यह दस्तावेज मांगे जाते हैं. अगर आपके पास सही दस्तावेज नहीं हुए. तो बेवजह शक, बहस और परेशानी बढ़ सकती है. डॉक्युमेंट्स का सही होना यह साबित करता है कि दोनों बालिग हैं. सहमति से रह रहे हैं और किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हैं. 

यह भी पढ़ें: RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?

Published at : 24 Jan 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
Couple Utility News LIVE IN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
Advertisement

वीडियोज

Tariff War के बीच Trump की दौलत में बंपर उछाल | Paisa Live
Budget 2026: ESIC Salary Limit Hike | ₹21,000 से ₹30,000? Big Relief for Employees | Paisa Live
Border 2 Box Office Collection: सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी ने ‘धुरंधर’ का Record तोड़ा”
Emraan Hashmi को पहले से ही पता था कि Taskaree लोगों को पसंद आएगी! | Tanya Bami, Neeraj Pandey
Avimukteshwaranand Controversy: CM Yogi पर अविमुक्तेशवरानंद का ऐसा बयान की मच जाएगा बवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच बोले शशि थरूर, ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
'पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया', कांग्रेस आलाकमान से नाराजगी के बीच थरूर का बड़ा बयान
राजस्थान
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
राजस्थान: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हिंदू संगठन, योगी सरकार के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन
क्रिकेट
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
ईशान किशन ने खतरे में डाली संजू सैमसन की जगह? टी20 वर्ल्ड कप टीम का नया समीकरण उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई वजह, बोलीं- 'प्यार कर सकती हूं लेकिन शादी...'
48 की उम्र में भी क्यों सिंगल जिंदगी गुजार रहीं दिव्या दत्ता? एक्ट्रेस ने बताई शादी न करने की वजह
विश्व
Bangladesh elections 2026: बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
बांग्लादेश चुनाव से पहले 'जमात' पर अमेरिका की नजर, जानें क्यों भारत की बढ़ सकती है टेंशन?
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
हेल्थ
बहुत ही साइलेंटली अपना शिकार बनाते हैं ये कैंसर, लक्षण दिखने तक हो जाती है देर
बहुत ही साइलेंटली अपना शिकार बनाते हैं ये कैंसर, लक्षण दिखने तक हो जाती है देर
ट्रेंडिंग
Video:
"इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए" पेट की खातिर गटर में उतरा मजदूर, वीडियो देख आ जाएगा रोना
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget