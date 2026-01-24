लिव-इन कपल्स के लिए अलर्ट, ये नियम जानना है जरूरी

Rules For Live-in Couples: शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, लिव-इन रिलेशनशिप अब कोई चौंकाने वाली बात नहीं रही. पढ़ाई, करियर और बदलती सोच के साथ आज कई कपल शादी से पहले या बिना शादी साथ रहना चुन रहे हैं. समाज में इसे लेकर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन कानून के नजरिए से भारत में लिव-इन में रहना अपराध नहीं है. असली दिक्कत तब शुरू होती है.

जब कपल्स अपने अधिकारों, सीमाओं और कानूनी नियमों से अनजान रहते हैं. बाद में यही अनजानियां पुलिस, कोर्ट या सामाजिक विवाद की वजह बन जाती हैं. अगर आप भी लिव-इन में हैं या ऐसा सोच रहे हैं, तो कुछ बेसिक नियम और कानूनी बातें जानना बेहद जरूरी है. यह जानकारी आपको बेवजह की परेशानी से बचा सकती है और रिश्ते को ज्यादा सेफ बना सकती है.

इन बातों पर पहले गौर करें

लिव-इन रिलेशनशिप में रहने से पहले कुछ बेसिक कानूनी शर्तें जानना बेहद जरूरी है. सबसे पहली बात दोनों पार्टनर का बालिग होना जरूरी है. पुरुष की उम्र कम से कम 21 साल और महिला की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए. नाबालिग के साथ रहना सीधे तौर पर गंभीर अपराध माना जाता है. दूसरी जरूरी शर्त यह है कि दोनों पहले से शादीशुदा न हों.

बिना तलाक लिए किसी और के साथ लिव-इन में रहना कानूनी पचड़े और लंबे विवाद की वजह बन सकता है. सबसे जरूरी पहलू है आपसी सहमति. लिव-इन रिश्ता पूरी तरह फ्री चॉइस होना चाहिए. किसी तरह का दबाव, धोखा या जबरदस्ती इसे अपराध की कैटेगरी में ले जाता है. रिश्ता तभी सेफ और वैलिड माना जाएगा, जब दोनों अपनी मर्जी से, बराबरी और सम्मान के साथ रह रहे हों.

यह दस्तावेज हैं जरूरी

लिव-इन कपल्स के लिए सही डॉक्युमेंट्स रखना बेहद अहम हो जाता है. दोनों पार्टनर के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और उम्र से जुड़े पहचान पत्र होना चाहिए. इसके अलावा जिस घर में आप रह रहे हैं. उसका वैलिड रेंट एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है. यह न सिर्फ आपके रहने का सबूत होता है. बल्कि किसी भी पूछताछ की स्थिति में सेफ्टी का काम करता है.

कई बार मकान मालिक, सोसायटी या पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान यह दस्तावेज मांगे जाते हैं. अगर आपके पास सही दस्तावेज नहीं हुए. तो बेवजह शक, बहस और परेशानी बढ़ सकती है. डॉक्युमेंट्स का सही होना यह साबित करता है कि दोनों बालिग हैं. सहमति से रह रहे हैं और किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हैं.

