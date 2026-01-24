हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?

RBI, नाबार्ड के साथ इन कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ेगी सैलरी, जानें कितना होगा इजाफा और कितना मिलेगा एरियर?

Salary Pension Increase News: सरकार ने RBI, नाबार्ड और कुछ सरकारी संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनरों की सैलरी पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से मंथली इनकम और एरियर में इजाफा होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 24 Jan 2026 02:21 PM (IST)
Salary Pension Increase News: सरकारी सेक्टर में काम करने वाले और रिटायर हो चुके हजारों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. फाइनेंशियल सिस्टम की रीढ़ माने जाने वाले संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आमदनी बढ़ने जा रही है. केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों.

नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े स्टाफ और पेंशनर्स के वेतन पेंशन रिवीजन को मंजूरी दे दी है. इसका सीधा असर उनकी मंथली इनकम के साथ साथ एरियर पर भी पड़ेगा. लाखों परिवारों के बजट में अब सीधा बदलाव दिखेगा. चलिए अलग अलग सेक्टर के हिसाब से समझते हैं किसे कितना फायदा मिलने वाला है.

RBI पेंशनर्स की पेंशन में क्या बड़ा अपडेट है

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर कर्मचारियों के लिए यह फैसला काफी समय से इंतजार में था. सरकार ने 1 नवंबर 2022 से RBI पेंशन और फैमिली पेंशन में 10 परसेंट की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. इस बदलाव के बाद पात्र पेंशनर्स की बेसिक पेंशन लगभग 1.43 गुना तक पहुंच जाएगी. इससे उनकी हर महीने मिलने वाली रकम में साफ बढ़ोतरी होगी.

इस फैसले का लाभ 30 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा, जिनमें पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स दोनों शामिल हैं. इस रिवीजन पर कुल खर्च करीब 2696 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसमें बड़ा हिस्सा एरियर भुगतान का होगा. कुल मिलाकर RBI पेंशनर्स के लिए यह फैसला सिर्फ बढ़ोतरी नहीं, बल्कि लंबे समय की आर्थिक राहत माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें:साइबर ठगी होते ही करें ये काम, तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें

नाबार्ड कर्मचारियों और पेंशनरों को कितना मिलेगा फायदा?

नाबार्ड से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए भी सरकार ने वेतन और पेंशन रिवीजन को मंजूरी दे दी है. यह संशोधन 1 नवंबर 2022 से लागू होगा. इसके तहत ग्रुप A, B और C कैटेगरी के कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में लगभग 20 परसेंट तक का इजाफा किया जाएगा. इससे करीब 3800 मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा. नाबार्ड के सालाना वेतन खर्च में अब करीब 170 करोड़ रुपये का इजाफा होगा.

जबकि बकाया भुगतान लगभग 510 करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है. पेंशन रिवीजन के तहत एकमुश्त एरियर भी दिया जाएगा. इसके अलावा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की मासिक पेंशन में हर महीने करोड़ों रुपये का अतिरिक्त भुगतान होगा. इसका मतलब साफ है कि नाबार्ड से जुड़े रिटायर्ड लोगों की आर्थिक स्थिति में अब स्थिरता और मजबूती दोनों आएगी.

यह भी पढ़ें: राजस्थान के इतने किसानों को नहीं मिला सीएम किसान निधि का पैसा, जानें अब क्या करें?

PSGIC कर्मचारियों की सैलरी में कितना बदलाव?

पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है. सरकार ने इनके वेतन संशोधन को 1 अगस्त 2022 से लागू करने का फैसला किया है. इसके तहत कुल सैलरी स्ट्रक्चर में करीब 12.41 परसेंट की बढ़ोतरी होगी. जिसमें बेसिक पे और महंगाई भत्ते में लगभग 14 परसेंट का इजाफा शामिल है. इसका फायदा 43 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा.

2010 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए NPS में सरकार का योगदान बढ़ाकर 14 परसेंट किया गया है. जिससे रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा मजबूत होगी. फैमिली पेंशन को भी नई दर से तय किया गया है. जिससे हजारों परिवारों की मासिक इनकम बढ़ेगी. इस पूरे बदलाव पर सरकार का खर्च हजारों करोड़ रुपये में होगा और बड़ी रकम एरियर के रूप में दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: फोन में गलती से भी मत रख लेना ये चीजें, वरना घर से ही उठा लेगी पुलिस

Published at : 24 Jan 2026 02:21 PM (IST)
Salary Pension NABARD Utility News RBI
