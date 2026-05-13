Post Office RD Scheme: अगर देश में सुरक्षित निवेश और गारंटीड रिटर्न की बात हो, तो भारतीय डाकघर (Post Office) की बात न हो ऐसा तो हो नहीं सकता है. जहां, पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं आज भी करोड़ों मध्यम वर्ग (Middle Class) की पहली पसंद बनी हुई है. तो वहीं, अगर आप भी बिना किसी तरह के जोखिम मुक्त निवेश के जरिए एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की Recurring Deposit (RD) यानी आवर्ती जमा योजना आपके लिए एक बेहद ही शानदार विकल्प लेकर आई है. तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पोस्ट ऑफिस की यह RD स्कीम.

यहां जानें पोस्ट ऑफिस RD स्कीम के बारे में

आप में से बेहद ही कम लोगों को पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम के बारे में जानकारी होगी. दरअसल, यह एक तरह से स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसमें आप हर महीने अपनी निश्चित राशि को आसानी से जमा कर सकते हैं. वर्तमान स्थिती के बारे में बात करें तो, इस पर 6.7 प्रतिशत सालाना की दर से मध्यम वर्ग के लोगों को ब्याज दी जा रही है. जिसकी परिपक्वता अवधि (Maturity Period) 5 साल की होती है, जिसे आप आगे और पांच सालों के लिए बिना किसी परेशानी के आसानी से बढ़ा सकते हैं.

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क्या है 333 का गणित और कैसे मिलेंगे 17 लाख रुपये ?

इस स्कीम के माध्यम से अगर आप रोजाना 333 रुपये की बचत करते हैं तो आपकी जमा राशि लगभग 10 हजार रुपये हो जाएगी. इसके अलावा बात करें वार्षिक जमा के बारे में तो, 1,20,00010 साल का कुल निवेश मिल सकता है. इसके अलावा 1,20,00010 साल का पूरा निवेश, 12 लाख की ब्याज दर पर 6.7 प्रतिशत अनुमति ब्याज पर 5 लाख 8 हजार 546 कुल मैच्योरिटी राशि पर आपको 17 लाख 8 हजार 546 रुपये मिल सकेंगे. ठीक इस तरह से अगल 10 सालों तक के निवेश करने पर आप बेहद ही आसानी से 17 लाख रुपये से ज्यादा का बड़ा फंड तैयार करने में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.

आखिर क्या है इस स्कीम की खास विशेषताएं?

आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी इसके मुख्य विशेषताओं के बारे में. न्यूनतम निवेश पर आप केवल 100 रुपये महीने से भी निवेश की बड़ी शुरुआत कर सकते हैं. जहां, आपको ज्यादा निवेश की किसी भी तरह की कोई सीमा नहीं दी जाती है. तो वहीं, लोन की सुविधा के बारे में बात करें तो, अगर आप लगातार एक साल तक अपने अकाउंट को चलाते हैं तो अपनी जमा राशि का 50 प्रतिशत तक लोन के रूप में बेहद ही आसानी से ले सकते हैं.

इतना ही नहीं, इस स्कीम का शेयर-बाज़ार के उतार चढ़ाव से कोई लेनादेना नहीं है. इस स्कीम में आपके द्वारा निवेश किया जा रहा सारा पैसा बेहद ही सुरक्षित है. और सबसे आखिरी में आपको इस योजना में एक नॉमिनेशन सुविधा भी दी जाती है, जिसमें खाता खोलते समय या फिर बाद में आप

नॉमिनी का नाम भी जोड़ सकते हैं.

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आप कैसे खोल सकते हैं अपना खाता?

और सबसे आखिरी में बात आती है कि आप अपने खाते को कैसे खोल सकते हैं. जिसके लिपए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर यह खाता खुलावा है. इसके लिए आप अपने साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ले जाना न भूलें. जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी. इतना ही नहीं, आप चाहें तो नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी इसे बिना किसी परेशानी के आसानी से मैनेज कर सकते हैं.