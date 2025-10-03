हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मोबाइल से भी भर सकते हैं गाड़ी का चालान, मिनटों में ऐसे हो जाएगा पेमेंट

मोबाइल से भी भर सकते हैं गाड़ी का चालान, मिनटों में ऐसे हो जाएगा पेमेंट

क्या आपकी गाड़ी का भी चालान कट गया है? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी अब घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल पर ऑनलाइन चालान भर सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी प्रोसेस.

03 Oct 2025 08:19 AM (IST)
हम में से अधिकतर लोग रोजाना कितने ही ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं. कभी रेड लाइट क्रॉस करना तो कभी बिना हेलमेट के ड्राइविंग करना हमारी आदत होगी है. ऐसे में अक्सर सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी हम जैसे लापरवाह लोगों को सीधा करने के लिए चालान काटते हैं. ये चालान कई बार सीधे रसीद के रूप में मिलता है तो कभी ऑनलाइन आपके घर मोबाइल पर ही आ जाता है. अब टेंशन इस बात की होती है कि इस चालान को भरें कैसे. इसलिए ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से बचे. लेकिन अगर फिर भी कभी भूल-चूक से ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल चिंता न करें. आज हम आपको बताएंगे कि घर बैठे आप आसानी से अपने मोबाइल से चालान कैसे भर सकते हैं. तो आइए जानते हैं ई-चालान भरने का तरीका.

क्या है ई-चालान?

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जब चालान आपको कागज पर मिलने के बजाय डायरेक्ट फोन पर डिजिटली मिलता है तो इसे ई-चालान कहते हैं. आजकल ज्यादातर शहरों की सड़कों पर सेंसर कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो ट्रैफिक रूल ब्रेक करने पर गाड़ी के नंबर की पहचान करके तुरंत उसका ई-चालान जनरेट कर देते हैं. ये चालान फिर सीधा आपके मोबाइल पर जाता है. इसमें गाड़ी की डिटेल्स समेत चालान राशि भी आ जाती है.

ऑनलाइन कैसे भरें ई-चालान?

आप अपने मोबाइल पर आए चालान को मिनटों में अपने स्मार्टफोन से ही भर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें. 
1. सबसे पहले भारत सरकार की परिवहन वेबसाइट (E parivahan) पर जाएं.
2. इसके बाद वेबसाइट पर अपना व्हीकल नंबर या फिर चालान नंबर डालें. 
3. अब स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें.
4. यहां आपको चालान की सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें चालान की राशि और नियम तोड़ने का कारण सभी बातें बताई जाएंगी.
5. इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करें, अपनी पेमेंट डिटेल्स भरें. फिर पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा. 

ऑफलाइन चालान कैसे भरें?

इसके अलावा आप ऑफलाइन चालान भी भर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने शहर के किसी भी नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाना होगा. याद रहे कि अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे- रजिस्ट्रेशन कार्ड, लाइसेंस, इंश्योरेंस और चालान की रसीद ले जाना न भूलें. इस तरीके से आप वहां जाकर आसानी से चालान भर सकते हैं.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
03 Oct 2025 08:19 AM (IST)
