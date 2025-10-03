मोबाइल से भी भर सकते हैं गाड़ी का चालान, मिनटों में ऐसे हो जाएगा पेमेंट

हम में से अधिकतर लोग रोजाना कितने ही ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं. कभी रेड लाइट क्रॉस करना तो कभी बिना हेलमेट के ड्राइविंग करना हमारी आदत होगी है. ऐसे में अक्सर सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी हम जैसे लापरवाह लोगों को सीधा करने के लिए चालान काटते हैं. ये चालान कई बार सीधे रसीद के रूप में मिलता है तो कभी ऑनलाइन आपके घर मोबाइल पर ही आ जाता है. अब टेंशन इस बात की होती है कि इस चालान को भरें कैसे. इसलिए ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से बचे. लेकिन अगर फिर भी कभी भूल-चूक से ऐसा हो जाता है तो बिल्कुल चिंता न करें. आज हम आपको बताएंगे कि घर बैठे आप आसानी से अपने मोबाइल से चालान कैसे भर सकते हैं. तो आइए जानते हैं ई-चालान भरने का तरीका.

क्या है ई-चालान?

ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जब चालान आपको कागज पर मिलने के बजाय डायरेक्ट फोन पर डिजिटली मिलता है तो इसे ई-चालान कहते हैं. आजकल ज्यादातर शहरों की सड़कों पर सेंसर कैमरा इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जो ट्रैफिक रूल ब्रेक करने पर गाड़ी के नंबर की पहचान करके तुरंत उसका ई-चालान जनरेट कर देते हैं. ये चालान फिर सीधा आपके मोबाइल पर जाता है. इसमें गाड़ी की डिटेल्स समेत चालान राशि भी आ जाती है.

ऑनलाइन कैसे भरें ई-चालान?

आप अपने मोबाइल पर आए चालान को मिनटों में अपने स्मार्टफोन से ही भर सकते हैं. इसके लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें.

1. सबसे पहले भारत सरकार की परिवहन वेबसाइट (E parivahan) पर जाएं.

2. इसके बाद वेबसाइट पर अपना व्हीकल नंबर या फिर चालान नंबर डालें.

3. अब स्क्रीन पर दिखने वाला कैप्चा कोड भरें और सबमिट करें.

4. यहां आपको चालान की सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसमें चालान की राशि और नियम तोड़ने का कारण सभी बातें बताई जाएंगी.

5. इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करें, अपनी पेमेंट डिटेल्स भरें. फिर पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा.

ऑफलाइन चालान कैसे भरें?

इसके अलावा आप ऑफलाइन चालान भी भर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने शहर के किसी भी नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाना होगा. याद रहे कि अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे- रजिस्ट्रेशन कार्ड, लाइसेंस, इंश्योरेंस और चालान की रसीद ले जाना न भूलें. इस तरीके से आप वहां जाकर आसानी से चालान भर सकते हैं.

