Free Gas Cylinder in UP: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को इस बार दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, यूपी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देगी. इस फैसले से राज्य की 1.85 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी, जिसके लिए सरकार ने 1385.34 करोड़ रुपये का बजट भी पास किया है.

हालांकि, सरकार ने मुफ्त सिलेंडर के ऐलान के साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि अगर लाभार्थी महिलाओं ने एक जरूरी काम पूरा नहीं किया तो दिवाली पर यह तोहफा उन्हें नहीं मिलेगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर यूपी के लोगों ने कौन सा काम नहीं किया तो उन्हें दिवाली पर गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा.

मुफ्त सिलेंडर के लिए यह काम जरूरी

उत्तर प्रदेश की महिलाओं को दिवाली पर फ्री सिलेंडर लेने के लिए उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड होना जरूरी है. उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड महिला लाभार्थियों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा. वहीं सरकार की इस मुफ्त सिलेंडर योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं का नाम बीपीएल परिवार की लिस्ट में होना जरूरी है.

ई केवाईसी भी जरूरी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं का आधार वेरिफिकेशन और ई केवाईसी पूरी नहीं हुई है. उन्हें मुफ्त सिलेंडर का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए 31 दिसंबर की समय सीमा तय की गई है, जिसका मतलब है कि अगर किसी महिला ने ई केवाईसी नहीं कराई या आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं कराया तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

कौन से डॉक्यूमेंट है जरूरी?

मुफ्त सिलेंडर का लाभ पाने के लिए महिलाओं का आधार कार्ड वेरिफिकेशन और ई केवाईसी पूरा होना चाहिए. इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड या गरीबी रेखा प्रमाण पत्र में उनका नाम होना चाहिए. वहीं उज्ज्वला योजना से लिंक महिलाओं का सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए.इसके अलावा आवासीय प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी या बिजली बिल होना चाहिए. योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होने चाहिए. इसके अलावा योगी सरकार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दो चरणों में बांटेगी जिसमें पहला चरण अक्टूबर से दिसंबर 2025 और दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2026 में पूरा किया जाएगा.

