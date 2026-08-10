अब ATM से मिलेगा सरकारी राशन, जानें कहां शुरू हुई सुविधा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मशीन आधार/राशन कार्ड नंबर डालने पर चावल वितरित करेगी।

Ration ATM News: क्या आप भी सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं और आपको हर महीने राशन लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो अब राशन लेने के लिए आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा. क्योंकि अब सरकार ने राशन लेने के तरीके को आसान बनाने के लिए नई तकनीक अन्नपूर्ति ग्रेन ATM की शुरुआत की है.

क्या है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM?

बता दें कि सरकार ने अन्नपूर्ति ग्रेन ATM शुरू किया है. इस मशीन की मदद से अब राशन कार्डधारी को लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी. अब इस मशीन के जरिए ही राशन कार्डधारी अपनी सुविधा के मुताबिक मशीन से चावल ले सकेंगे. ऐसे में अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि इस मशीन की मदद से कैसे राशन लिया जाएगा? तो इसका तरीका भी बेहद आसान है.

कैसे काम करेगी अन्नपूर्ति ग्रेन ATM मशीन?

अगर आपको इस मशीन का इस्तेमाल करके राशन लेना है तो इसके लिए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.

सबसे पहले स्क्रीन पर आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.

फिर बायोमेट्रीक वेरिफिकेशन पूरा होगा.

फिर सत्यापन के बाद निर्धारित मात्रा में आपको चावल मशीन से मिल जाएगा.

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कहां शुरू हुई है ये सुविधा?

दुर्ग

रायपुर

बिलासपुर

ध्यान दें, ग्रेन ATM की मदद से अब लाभार्थी 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन राशन ले सकेंगे.

कौन उठा सकता है लाभ?

इसका लाभ केवल छ्त्तीसगढ़ के राशन कार्डधारी को ही नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरे राज्यों के कार्डधारी भी इसका लाभ ले सकेंगे.

ये सुविधा वन नेशन, वन राशन कार्ड के तहत मिलेगी.

ध्यान रखें, राशन लेने के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन जरूरी है.

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