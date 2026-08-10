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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअब ATM से मिलेगा सरकारी राशन, जानें कहां शुरू हुई सुविधा

अब ATM से मिलेगा सरकारी राशन, जानें कहां शुरू हुई सुविधा

Ration News: अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो अब राशन लेने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा. क्योंकि सरकार ने राशन लेने के तरीके को आसान बनाने के लिए नई तकनीक की शुरुआत की है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 10 Aug 2026 05:14 PM (IST)
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  • मशीन आधार/राशन कार्ड नंबर डालने पर चावल वितरित करेगी।

Ration ATM News: क्या आप भी सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं और आपको हर महीने राशन लेने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो अब राशन लेने के लिए आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा. क्योंकि अब सरकार ने राशन लेने के तरीके को आसान बनाने के लिए नई तकनीक अन्नपूर्ति ग्रेन ATM की शुरुआत की है.

क्या है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM?

बता दें कि सरकार ने अन्नपूर्ति ग्रेन ATM शुरू किया है. इस मशीन की मदद से अब राशन कार्डधारी को लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी. अब इस मशीन के जरिए ही राशन कार्डधारी अपनी सुविधा के मुताबिक मशीन से चावल ले सकेंगे. ऐसे में अब कई लोगों के मन में सवाल आएगा कि इस मशीन की मदद से कैसे राशन लिया जाएगा? तो इसका तरीका भी बेहद आसान है. 

कैसे काम करेगी अन्नपूर्ति ग्रेन ATM मशीन?

  • अगर आपको इस मशीन का इस्तेमाल करके राशन लेना है तो इसके लिए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा.
  • सबसे पहले स्क्रीन पर आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.
  • फिर बायोमेट्रीक वेरिफिकेशन पूरा होगा.
  • फिर सत्यापन के बाद निर्धारित मात्रा में आपको चावल मशीन से मिल जाएगा.

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कहां शुरू हुई है ये सुविधा?

  • दुर्ग
  • रायपुर
  • बिलासपुर

ध्यान दें, ग्रेन ATM की मदद से अब लाभार्थी 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन राशन ले सकेंगे.

कौन उठा सकता है लाभ?

  • इसका लाभ केवल छ्त्तीसगढ़ के राशन कार्डधारी को ही नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरे राज्यों के कार्डधारी भी इसका लाभ ले सकेंगे.
  • ये सुविधा वन नेशन, वन राशन कार्ड के तहत मिलेगी.
  • ध्यान रखें, राशन लेने के लिए बायोमैट्रिक सत्यापन जरूरी है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 10 Aug 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh Utility News Annapurti Grain ATM
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