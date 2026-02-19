हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली के ये लोग नहीं कर सकते राशन कार्ड के लिए आवेदन, जान लीजिए नियम

Delhi Ration Card Rules: दिल्ली में राशन कार्ड के नियम बदल गए हैं. अब हर कोई आवेदन नहीं कर पाएगा. सरकार ने पात्रता के नए मानदंड तय किए हैं. जिन पर खरा न उतरने वालों का फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Feb 2026 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi Ration Card Rules: देश में कई तरह के जरूरी दस्तावेज़ होते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ते हैं. बैंक खाता खोलने से लेकर सरकारी योजनाओं में आवेदन तक, पहचान और पात्रता साबित करने के लिए सही कागज़ात होना जरूरी है. इन्हीं में राशन कार्ड भी एक अहम दस्तावेज है. जो खाद्य सुरक्षा स्कीमों का लाभ दिलाता है. 

लेकिन अब दिल्ली सरकार के 2026 के नए नियमों के तहत कुछ लोगों को अब राशन कार्ड नहीं मिल पाएगा. दिल्ली में यह लोग अब राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं. जान लीजिए अब कौन लोग राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं.

कौन लोग अब पात्र नहीं होंगे?

दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर नियम तय कर दिए हैं. अगर आपके परिवार की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपये से ज्यादा है. तो आप राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते. इससे ज्यादा इनकम वाले परिवार योजना से बाहर होंगे. इसके अलावा, अगर परिवार के किसी सदस्य के नाम दिल्ली की A, B, C, D या E कैटेगरी कॉलोनी में पक्का मकान या फ्लैट है. 

तो वह भी पात्र नहीं माना जाएगा. ऐसे संपत्ति धारक को अधिक सक्षम मानते हुए योजना से बाहर रखा गया है. इसके साथ ही अगर परिवार का कोई सदस्य आयकर भरता है या 2 किलोवॉट से ज्यादा का बिजली कनेक्शन है. तो भी राशन कार्ड के आवेदन पर रोक लग सकती है. जिनके पास कार या दूसरे चार पहिया वाहन हैं वह इस लिस्ट में शामिल हैं.

ऑनलाइन होगी वेरिफिकेशन

इन नए नियमों का मकसद यह है कि राशन कार्ड और PDS का फायदा सिर्फ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे. जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है. अब आय, संपत्ति, वाहन स्वामित्व और बिजली खपत जैसे मानको के आधार पर पात्रता तय होगी. पूरी प्रोसेस को डिजिटल और ऑनलाइन वेरिफिकेशन से जोड़ा जा रहा है. जिससे जांच तेज हो और पारदर्शिता बनी रहे. 

इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान आसान होगी और असली जरूरतमंदों तक संसाधन सही तरीके से पहुंच पाएंगे. अगर आप तय मानदंडों पर खरे नहीं उतरते, तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है. यह नियम उन लोगों पर भी लागू होगा जो पहले से लाभ ले रहे हैं या अभी नया आवेदन करना चाहते हैं.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

बता दें कि नए नियमों के तहत राशन कार्ड के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन किए जाएंगे. इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर और आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण और अन्य जरूरी दस्तावेज डिजिटल रूप से जमा करवाने होंगे. आवेदन की जांच जिला स्तरीय समिति के जरिए की जाएगी और पात्रता के आधार पर ही कार्ड जारी किया जाएगा. 

इसलिए आवेदन से पहले अपने दस्तावेज़ और आय-संपत्ति सब चेक कर लें जिसे पता चल सके कि आप पात्र हैं या नहीं. यह बदलाव दिल्ली के नए खाद्य सुरक्षा नियम के तहत लागू किए जा रहे हैं जिसका मकसद है कि जरूरतमंद  लोगों को ही सरकारी मदद मिल सके.

Published at : 19 Feb 2026 05:59 PM (IST)
Embed widget