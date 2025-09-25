Rajasthan CM Complaint Number: आम जनता को अक्सर सरकारी दफ्तरों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. कई बार उनकी समस्याओं को अधिकारी नहीं सुनते तो कभी टालामटोली इतनी करते हैं कि वक्त रहते न्याय नहीं मिल पाता. इस तरह की शिकायतें अक्सर राजस्थान से भी सामने आती है, जहां दफ्तरों में हफ्ते और महीनाें तक चक्कर काटने के बाद भी समस्या का हल नहीं मिलता.

ऐसे में सवाल उठता है कि जब अधिकारी ही बात नहीं सुनते तो मुख्यमंत्री तक सीधे अपनी समस्या कैसे पहुंचाई जाए? राजस्थान सरकार ने इसके लिए नागरिकों को मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत करने की सुविधाएं दी है. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि अगर राजस्थान में अधिकारी बात नहीं सुनते हैं तो सीधे मुख्यमंत्री को किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं.



सीएम हेल्पलाइन नंबर से कर सकते हैं शिकायत

राजस्थान सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 शुरू किया है. यह एक टोल फ्री नंबर है, जिस पर कॉल करके कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. इस हेल्पलाइन का संचालन एक बड़े कॉल सेंटर के जरिए किया जाता है, जहां रोजाना कई शिकायतें दर्ज की जाती है. यह टोल फ्री नंबर 24 घंटे और सातों दिन चालू रहता है. इस पर दर्ज की गई शिकायत सीधे संबंधित विभाग को भेजी जाती है और उनका समाधान है समय से कराया जाता है.



सीएमओ पोर्टल से सीधे करें शिकायत

अगर राजस्थान में अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने आम जनता की शिकायती सुनने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया है. राजस्थान की जनता cmo.rajasthan.gov.in पोर्टल के माध्यम से सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत या सुझाव पहुंचा सकती है. राजस्थान सरकार की तरफ से शुरू किए गए इस पोर्टल के पर जाकर राइट टू सीएम का ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है. इसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करना पड़ता. वेरिफिकेशन के बाद आपका नाम और पूरी समस्या की डिटेल यहां भर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपके पास शिकायत से जुड़ा कोई प्रूफ, रसीद या दस्तावेज है तो उसे भी यहां पर अपलोड किया जा सकता है. जैसे ही नागरिक यह फॉर्म सबमिट करते हैं, उनकी शिकायत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच जाती है. इसके बाद यह शिकायत संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को भेज दी जाती है, जहां अधिकारी उसके समाधान पर काम करते हैं.



राजस्थान संपर्क पोर्टल से भी कर सकते हैं शिकायत

राजस्थान में अधिकारियों की तरफ से नागरिकों की बात नहीं सुनने पर, राजस्थान के आम नागरिक राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से भी सरकार को सीधी शिकायत कर सकते हैं. इस पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती है. इसके अलावा सरकारी कार्यालय के अधिकारियों की तरफ से शिकायत न सुनने पर आप यहां मुख्यमंत्री को सीधे शिकायत कर सकते हैं. इस पोर्टल पर आपको अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं. इसके बाद आपके रेफरेंस नंबर मिलता है जिससे शिकायत की ट्रैक भी की जा सकती है.

