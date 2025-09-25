Ladakh Leh Violence: देश का सबसे शांत इलाका कहे जाने वाले लद्दाख में बीते दिन अचानक हिंसा भड़क गई. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से झड़प की और पत्थरबाजी भी की, साथ ही साथ बीजेपी के दफ्तर में भी आग लगा दी. दरअसल लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था. इस दौरान हुई हिंसा में करीब 4 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. वहां पर Gen-Z सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध कर रहे हैं. चलिए इस दौरान यह जान लेते हैं कि आखिर लद्दाख भारत के लिए अहम क्यों है और यहां पर हिंदू-मुस्लिम और जेन-जी की कितनी आबादी है.

भारत के लिए क्यों अहम है लद्दाख?

लद्दाख भारत का वह इलाका है, जिसकी अहमियत केवल उसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक, धार्मिक और जनसांख्यिकीय दृष्टि से भी यह क्षेत्र बेहद खास है. चीन और पाकिस्तान के नजदीक होने के कारण यहां का हर इंच भारत की सुरक्षा से जुड़ा है. यही वजह है कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, ताकि विकास योजनाओं और संसाधनों पर सीधा फोकस किया जा सके.

लेह और करगिल का धार्मिक नक्शा

लद्दाख दो बड़े जिलों में बंटा है- लेह और करगिल. दोनों ही जिलों की पहचान धार्मिक दृष्टि से अलग है. 2011 की जनगणना के मुताबिक लेह जिले की आबादी करीब 1.33 लाख है. यहां बौद्ध समुदाय सबसे बड़ा है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 66.40 प्रतिशत हिस्सा है, वहीं मुसलमानों की आबादी करीब 14.28 प्रतिशत और हिंदुओं की संख्या लगभग 17.14 प्रतिशत है.

करगिल जिले की कुल जनसंख्या करीब 1.40 लाख है. यहां स्थिति बिल्कुल उलट है. करगिल में मुसलमानों का बहुमत है, जो लगभग 76.87 प्रतिशत है. बौद्ध समुदाय यहां पर करीब 14.29 प्रतिशत है, जबकि हिंदू महज 7.34 प्रतिशत के आसपास ही हैं. ऐसे में यह साफ है कि लेह बौद्ध बहुल क्षेत्र है, जबकि करगिल मुसलमान बहुल इलाका है.

कितनी है कुल आबादी और Gen-Z की संख्या

2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की कुल आबादी लगभग 2.74 लाख थी. हालांकि 2021 की जनगणना टल गई, लेकिन खबरों की मानें तो अब यह संख्या तीन लाख से ऊपर पहुंच चुकी होगी.

जहां तक Gen-Z यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं की बात है, तो जनगणना में अलग से इस आयु समूह का वर्गीकरण नहीं है. फिर भी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी लद्दाख की कुल जनसंख्या का लगभग 19 से 20 प्रतिशत है. यानी हर पांच में से एक व्यक्ति लद्दाख में युवा है, जो आने वाले वर्षों में क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

लद्दाख की भौगोलिक स्थिति

लद्दाख न सिर्फ धार्मिक विविधता का प्रतीक है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति इसे भारत की सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बनाती है. ऊंचाई पर बसे इस इलाके में सेना की तैनाती से लेकर सड़क, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी तक सब कुछ रणनीतिक मायने रखता है. यही कारण है कि लद्दाख के कोने-कोने पर भारत की पैनी नजर रहती है.

