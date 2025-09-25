हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLadakh Leh Violence: भारत के लिए क्यों अहम है लद्दाख का कोना-कोना, यहां कितनी है हिंदू-मुस्लिम और Gen-Z की आबादी?

Ladakh Leh Violence: भारत के लिए क्यों अहम है लद्दाख का कोना-कोना, यहां कितनी है हिंदू-मुस्लिम और Gen-Z की आबादी?

Ladakh Leh Violence: बीते दिन लद्दाख में जमकर हिंसा और आगजनी देखने को मिली है. चलिए जानें कि देश का यह इलाका कितना जरूरी है और यहां हिंदू-मुस्लिम व जेन जी की कितनी आबादी है.

By : निधि पाल | Updated at : 25 Sep 2025 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

Ladakh Leh Violence: देश का सबसे शांत इलाका कहे जाने वाले लद्दाख में बीते दिन अचानक हिंसा भड़क गई. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से झड़प की और पत्थरबाजी भी की, साथ ही साथ बीजेपी के दफ्तर में भी आग लगा दी. दरअसल लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा था. इस दौरान हुई हिंसा में करीब 4 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. वहां पर Gen-Z सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध कर रहे हैं. चलिए इस दौरान यह जान लेते हैं कि आखिर लद्दाख भारत के लिए अहम क्यों है और यहां पर हिंदू-मुस्लिम और जेन-जी की कितनी आबादी है.

भारत के लिए क्यों अहम है लद्दाख?

लद्दाख भारत का वह इलाका है, जिसकी अहमियत केवल उसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक, धार्मिक और जनसांख्यिकीय दृष्टि से भी यह क्षेत्र बेहद खास है. चीन और पाकिस्तान के नजदीक होने के कारण यहां का हर इंच भारत की सुरक्षा से जुड़ा है. यही वजह है कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने इसे अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, ताकि विकास योजनाओं और संसाधनों पर सीधा फोकस किया जा सके.

लेह और करगिल का धार्मिक नक्शा

लद्दाख दो बड़े जिलों में बंटा है- लेह और करगिल. दोनों ही जिलों की पहचान धार्मिक दृष्टि से अलग है. 2011 की जनगणना के मुताबिक लेह जिले की आबादी करीब 1.33 लाख है. यहां बौद्ध समुदाय सबसे बड़ा है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 66.40 प्रतिशत हिस्सा है, वहीं मुसलमानों की आबादी करीब 14.28 प्रतिशत और हिंदुओं की संख्या लगभग 17.14 प्रतिशत है.

करगिल जिले की कुल जनसंख्या करीब 1.40 लाख है. यहां स्थिति बिल्कुल उलट है. करगिल में मुसलमानों का बहुमत है, जो लगभग 76.87 प्रतिशत है. बौद्ध समुदाय यहां पर करीब 14.29 प्रतिशत है, जबकि हिंदू महज 7.34 प्रतिशत के आसपास ही हैं. ऐसे में यह साफ है कि लेह बौद्ध बहुल क्षेत्र है, जबकि करगिल मुसलमान बहुल इलाका है.

कितनी है कुल आबादी और Gen-Z की संख्या

2011 की जनगणना के अनुसार लद्दाख की कुल आबादी लगभग 2.74 लाख थी. हालांकि 2021 की जनगणना टल गई, लेकिन खबरों की मानें तो अब यह संख्या तीन लाख से ऊपर पहुंच चुकी होगी.

जहां तक Gen-Z यानी 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं की बात है, तो जनगणना में अलग से इस आयु समूह का वर्गीकरण नहीं है. फिर भी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की आबादी लद्दाख की कुल जनसंख्या का लगभग 19 से 20 प्रतिशत है. यानी हर पांच में से एक व्यक्ति लद्दाख में युवा है, जो आने वाले वर्षों में क्षेत्र की सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

लद्दाख की भौगोलिक स्थिति

लद्दाख न सिर्फ धार्मिक विविधता का प्रतीक है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति इसे भारत की सुरक्षा के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक बनाती है. ऊंचाई पर बसे इस इलाके में सेना की तैनाती से लेकर सड़क, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी तक सब कुछ रणनीतिक मायने रखता है. यही कारण है कि लद्दाख के कोने-कोने पर भारत की पैनी नजर रहती है.

यह भी पढ़ें: Palestine Recognition: क्या फिलिस्तीन को मान्यता देकर वापस भी ले सकता है कोई देश? जान लीजिए नियम

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 25 Sep 2025 10:50 AM (IST)
Tags :
LADAKH Ladakh Leh Violence Ladakh Violence Ladakh Gen-Z
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
Ladakh Muslim: लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
मेरठ में 'भगवा लव ट्रैप' का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार, विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कही ये बात
इंडिया
Ladakh Muslim: लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
लद्दाख में मुसलमानों की आबादी कितनी? जानें कब इस्लाम धर्म की हुई यहां एंट्री? चौंका रहे आंकड़े
ओटीटी
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
आमिर खान के मुंह पर ऐसी बेइज्जती किसी ने नहीं की होगी, सलमान ख़ान ने क्या-क्या कह दिया
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
नौकरी
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
रिलेशनशिप
Postpartum Physical Issues: बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
बच्चा होने के बाद शारीरिक संबंध बनाने से क्यों कतराती हैं महिलाएं? एक्सपर्ट से जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
Video: सड़क पर मछली पकड़ने की होड़, ड्रम-बाल्टी ले आए लोग, चीन में बाढ़ का वीडियो वायरल
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget