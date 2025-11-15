अगले सात दिनों तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, कहीं जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट

News Of Train Cancelled: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. अब और तेजी ले इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसके लिए अलग-अलग रूट्स पर नई लाइन जोड़ने का काम किया जा रहा है. कई बार रेल नेटवर्क को सही से चनता रहने के लिए अलग-अलग रूट पर ट्रैक और सिग्नलिंग की मरम्मत का काम किया जाता है.

इसी वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाता है. ऐसा ही कुछ अगले दिनों के लिए किया गया है. ऐसे हालात में यात्रियों को परेशानी हो सकती है. अगर आप भी जल्द यात्रा करने वाले हैं. तो स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. रेलवे ने अगले सात दिनों तक कैंसिल और डायवर्ट रहने वाली ट्रेनों की अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी है.

रेलवे ने कैंसिल की यह ट्रेनें

अगर आप अगले वीक में ट्रेन से कहीं जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. भारतीय रेलवे इस समय अपने नेटवर्क को और सुरक्षित और अपडेटेड बनाने में जुटा है. इसी काम के चलते 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक अपग्रेड का काम चल रहा है. इसका असर चक्रधरपुर डिवीजन से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ा है, जिनमें कुछ को कैंसि किया गया है.

रेलवे का कहना है कि यह कदम काम को सुरक्षित और तय समय पर पूरा करने के लिए जरूरी है. कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किए गए हैं. यात्रियों को सलाह है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस ऑनलाइन या हेल्पलाइन से जरूर चेक कर लें.

यह भी पढ़ें: सेविंग अकाउंट पर भी पा सकते हैं FD वाला ब्याज, बस खाता खुलवाते समय कर लीजिएगा ये काम

कैंसिल ट्रेनों की सूची

ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 12 से 19 नवंबर तक कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.

ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

यह भी पढ़ें: इस चीज के बिना नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएंगी यूपी की महिलाएं, जानें इस दौरान क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

डायवर्ट ट्रेनों की सूची

ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.

ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.

ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

यह भी पढ़ें: कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता