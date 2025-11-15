हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगले सात दिनों तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, कहीं जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट

अगले सात दिनों तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, कहीं जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट

News Of Train Cancelled: अगले सात दिनों तक इस रूट की कई ट्रेनें बंद रहेंगी. कहीं निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक कर लें. जिससे सफर में किसी तरह की दिक्कत न हो.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 15 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

News Of Train Cancelled: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है. अब और तेजी ले इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. इसके लिए अलग-अलग रूट्स पर नई लाइन जोड़ने का काम किया जा रहा है. कई बार रेल नेटवर्क को सही से चनता रहने के लिए अलग-अलग रूट पर ट्रैक और सिग्नलिंग की मरम्मत का काम किया जाता है.

इसी वजह से कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया जाता है. ऐसा ही कुछ अगले दिनों के लिए किया गया है. ऐसे हालात में यात्रियों को परेशानी हो सकती है. अगर आप भी जल्द यात्रा करने वाले हैं. तो स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. रेलवे ने अगले सात दिनों तक कैंसिल और डायवर्ट रहने वाली ट्रेनों की अपडेटेड लिस्ट जारी कर दी है.

रेलवे ने कैंसिल की यह ट्रेनें

अगर आप अगले वीक में ट्रेन से कहीं जाने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. भारतीय रेलवे इस समय अपने नेटवर्क को और सुरक्षित और अपडेटेड बनाने में जुटा है. इसी काम के चलते 21 नवंबर तक शालीमार स्टेशन यार्ड में रिमॉडलिंग और ट्रैक अपग्रेड का काम चल रहा है. इसका असर चक्रधरपुर डिवीजन से गुजरने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ा है, जिनमें कुछ को कैंसि किया गया है.

रेलवे का कहना है कि यह कदम काम को सुरक्षित और तय समय पर पूरा करने के लिए जरूरी है. कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किए गए हैं. यात्रियों को सलाह है कि सफर से पहले अपनी ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस ऑनलाइन या हेल्पलाइन से जरूर चेक कर लें.

यह भी पढ़ें: सेविंग अकाउंट पर भी पा सकते हैं FD वाला ब्याज, बस खाता खुलवाते समय कर लीजिएगा ये काम

कैंसिल ट्रेनों की सूची

  • ट्रेन नंबर 18030 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला एक्सप्रेस 13 से 21 नवंबर तक के लिए कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22830 शालीमार - भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 22829 भुज - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15022 गोरखपुर - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 10 और 17 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 15021 शालीमार - गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 18 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 18029 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस 12 से 19 नवंबर तक कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12151 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार समरसता एक्सप्रेस 12, 13 और 19 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12152 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस समरसता एक्सप्रेस 14, 15 और 21 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20971 उदयपुर सिटी - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर को कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 20972 शालीमार - उदयपुर सिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर को कैंसिल.

यह भी पढ़ें: इस चीज के बिना नाइट शिफ्ट नहीं कर पाएंगी यूपी की महिलाएं, जानें इस दौरान क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

डायवर्ट ट्रेनों की सूची

  • ट्रेन नंबर 18049 शालीमार - बदामपहाड़ साप्ताहिक एक्सप्रेस 15 और 22 नवंबर को सांतरागाछी से बदामपहाड़ तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18050 बदामपहाड़ - शालीमार साप्ताहिक एक्सप्रेस 16 और 23 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12101 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस - शालीमार ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 18 नवंबर को सांतरागाछी तक चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12102 शालीमार - मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस 20 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 12905 पोरबंदर - शालीमार सुपरफास्ट एक्सप्रेस 19 नवंबर को सांतरागाछी तक जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 12906 शालीमार - पोरबंदर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 21 नवंबर को सांतरागाछी से चलेगी.

यह भी पढ़ें: कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता

Published at : 15 Nov 2025 08:10 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Train News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 1: दुलकर सलमान की ‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
हरियाणा
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, क्या है मामला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result 2025: सीएम फेस पर सस्पेंस..'छोटे भाई' Nitish Kumar के साथ रहेगी BJP? | NDA
Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi Weather Today: दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
दिल्ली की हवा फिर हुई जहरीली, सर्दी के साथ बढ़ा प्रदूषण का कहर
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
तमिल सिनेमा
Kaantha Box Office Collection Day 1: दुलकर सलमान की ‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
‘कांथा’ ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, कमा डाले इतने करोड़
हरियाणा
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, कहा- 'काम नहीं करते...'
हरियाणा के मंत्री अनिल विज की पुलिस अधिकारी से बहस, बैठक में जमकर लगाई फटकार, क्या है मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा
क्रेडिट कार्ड लेने के बाद ये चूक भारी पड़ सकती है, सिबिल स्कोर तुरंत गिर जाएगा
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget