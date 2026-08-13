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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCEO या मैनेजर के असली नंबर से आ सकता है पेमेंट का मैसेज, बॉस स्कैम से बचकर रहे

CEO या मैनेजर के असली नंबर से आ सकता है पेमेंट का मैसेज, बॉस स्कैम से बचकर रहे

Online Scam Alert: SEBI ने कंपनियों को बॉस स्कैम से सतर्क रहने की सलाह दी है. इसमें ठग CEO या मैनेजर बनकर कर्मचारियों से पैसे ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे संदेशों की जांच जरूरी है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 13 Aug 2026 06:19 PM (IST)
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Boss Scam Alert: अगर आपके CEO या मैनेजर के नंबर से अचानक बड़ी रकम ट्रांसफर करने का मैसेज आए, तो तुरंत भरोसा न करें. ये बॉस स्कैम हो सकता है. इसमें ठग कंपनी के CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर या किसी बड़े ऑफिसर की पहचान का इस्तेमाल करके कर्मचारियों से पैसे ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं. जुलाई 2026 में SEBI ने भी कंपनियों को ऐसे स्कैम से सावधान रहने की सलाह दी है.

इस स्कैम की खास बात ये है कि मैसेज हमेशा नकली नंबर से नहीं आता. HDFC Bank के मुताबिक, ठग किसी बड़े ऑफिसर को एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स बताकर ZIP फाइल भेज सकते हैं. इसे खोलने पर डिवाइस में मालवेयर आ सकता है. इसके जरिए ठग एक्टिव WhatsApp Web सेशन तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं. इसके बाद वे ऑफिसर के असली WhatsApp अकाउंट से कंपनी के कर्मचारियों को मैसेज भेज सकते हैं.

पेमेंट के लिए बनाते हैं दबाव

अकाउंट का कंट्रोल मिलने के बाद ठग फाइनेंस या अकाउंट टीम को मैसेज कर सकते हैं. इसमें किसी नए बैंक अकाउंट में तुरंत पैसे भेजने के लिए कहा जा सकता है. मैसेज में जल्दबाजी और प्राइवेट का दबाव बनाया जाता है, ताकि कर्मचारी ज्यादा जांच नहीं कर पाए. इसी भरोसे का फायदा उठाकर ठग कंपनी को बड़ा फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं.

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अगर बॉस बड़ी रकम भेजने को कहें तो केवल WhatsApp या ईमेल देखकर पेमेंट नहीं करें. CEO या मैनेजर से उनके पहले से मौजूद और भरोसेमंद नंबर पर सीधे कॉल करके बात करें.  कंपनी के फिक्स  payment approval process को भी फॉलो करें. अगर बैंक अकाउंट या beneficiary बदला गया है तो उसकी अलग से जांच करें. SEBI ने भी वित्तीय लेनदेन के लिए सिर्फ डिजिटल मैसेज पर भरोसा नहीं करने की सलाह दी है.

अनजान ZIP फाइल से रहें दूर

किसी अनजान व्यक्ति या संदिग्ध मैसेज से मिली ZIP या executable फाइल डाउनलोड न करें. HDFC Bank के अनुसार, ऐसी फाइल मालवेयर के जरिए डिवाइस और WhatsApp Web सेशन को नुकसान पहुंचा सकती है. कंपनियों को अनजान सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन रोकने और सिस्टम को अपडेट रखने की भी सलाह दी गई है.

ठगी हो जाए तो तुरंत करें ये काम 

अगर गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, तो तुरंत अपने बैंक को जानकारी दें, ताकि आगे बिना अनुमति लेनदेन को रोकने की कोशिश की जा सके. इसके साथ साइबर फ्रॉड की शिकायत करें और National Cyber Crime Reporting Portal पर रिपोर्ट दर्ज करें.

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Published at : 13 Aug 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
Utility News Online Scam Alert Boss Scam CEO Fraud
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