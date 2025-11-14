कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता

आज के समय में पैन कार्ड सिर्फ टैक्स भरने या फिर बैंक अकाउंट खोलने के लिए एक डॉक्यूमेंट नहीं रह गया है बल्कि यह आपकी पहचान और वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट भी बन चुका है. कई बड़े लेनदेन, लोन, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी खरीद और इन्वेस्टमेंट जैसी आधी से ज्यादा वित्तीय प्रक्रिया में पैन कार्ड की जरूरत होती है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पैन कार्ड कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है और कोई और तो इसका गलत फायदा नहीं उठा रहा है.

पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां लोगों के पैन कार्ड ऐसी जगह इस्तेमाल हो रहे थे जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं थी. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आपका पैन कार्ड कहां-कहां लिंक है आप कैसे पता कर सकते हैं.

कैसे पता करें कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड?

आपका पैन कार्ड का इस्तेमाल कहां हुआ है, यह जानने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका क्रेडिट रिपोर्ट मानी जाती है. CIBIL, Experian, Equifax और CRIF हाई मार्क जैसे क्रेडिट ब्यूरो आपके नाम पर लिए गए सभी लोन और क्रेडिट का रिकॉर्ड रखते हैं. ऐसे में आप इन वेबसाइट पर जाकर अपना पैन और मोबाइल नंबर डालकर फ्री या पेड क्रेडिट रिपोर्ट मंगवा सकते हैं.

घर बैठे कैसे निकाले क्रेडिट रिपोर्ट?

घर बैठे क्रेडिट रिपोर्ट निकालने के लिए सबसे पहले आप CIBIL, Experian और Equifax जैसी किसी क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट खोलें.

इसके बाद क्रेडिट रिपोर्ट या फ्री क्रेडिट स्कोर चेक करने का ऑप्शन सेलेक्ट करें.

अब अपना नाम, बर्थ डेट , एड्रेस और पैन नंबर जैसी जानकारी भरें.

अब आपको कुछ वेबसाइट पर रिपोर्ट के लिए पेमेंट करना पड़ सकता है, जबकि कुछ वेब साइट्स फ्री ट्रायल भी देती है.

इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं. इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कौन-कौन से लोन किस बैंक से, कब और किस राशि के साथ एक्टिव है.

पैन कार्ड का दुरुपयोग पता चले तो क्या करें?

अगर आपको क्रेडिट रिपोर्ट में पैन कार्ड में कोई गड़बड़ दिखे कि आपका पैन कार्ड गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है तो आप तुरंत संबंधित बैंक या संस्था से संपर्क करें. इसके साथ ही आप पुलिस में एफआईआर या साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं. वहीं आप इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दे सकते हैं. इसके अलावा अगली क्रेडिट रिपोर्ट को भी नियमित रूप से चेक करते रहे.

आधार-पैन लिंक भी ऐसे करें चेक

आजकल सरकार के निर्देशों के अनुसार पैन कार्ड से आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी है. ऐसे में आपके आधार से पैन कार्ड लिंक है या नहीं यह जांचने के लिए आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. इसके बाद पैन और आधार नंबर एंटर करें. अब View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें और फिर आपको स्क्रीन पर लिंक स्टेटस दिख जाएगा. ध्यान रखें कि अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो आगे आपके वित्तीय काम अटक सकते हैं या फिर आपका पैन कार्ड भी इनएक्टिव कर दिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-सेविंग अकाउंट पर भी पा सकते हैं FD वाला ब्याज, बस खाता खुलवाते समय कर लीजिएगा ये काम