रेलवे ने राजस्थान होकर जाने वाली कई ट्रेनें कीं रद्द, टिकट बुक कर ली है तो हो सकती है मुश्किल

Rajasthan Trains Cancelled: सर्दियों में बढ़ते कोहरे की वजह से रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं. अगर आपने टिकट बुक कर रखा है. तो यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का अपडेट जरूर चेक करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 30 Nov 2025 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

Rajasthan Trains Cancelled: सर्दियों की दस्तक के साथ ही उत्तर भारत में कोहरे की समस्या बढ़नी शुरू हो गई है. दिसंबर से फरवरी तक कई राज्यों में विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि ट्रेनें समय पर चलाना चुनौती बन जाता है. यही वजह है कि रेलवे ने इस बार पहले से ही कड़े कदम उठाए हैं. 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी.

तो कुछ शार्ट टर्मिनेटेड रहेंगी इसके साथ में कई ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी घटा दी गई है. यह फैसले सीधे उन यात्रियों को प्रभावित कर सकते हैं जिन्होंने पहले ही टिकट बुक कर रखे हैं. इसलिए अगर आपके सफर की डेट भी आसपास है. तो इन ट्रेनों की लिस्ट देखना जरूरी है. नहीं करना पड़ सकता है परेशानी का सामना.

रेलवे ने इस वजह से लिया फैसला

उत्तर रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक घने कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है. ऐसे में ट्रेन को सुरक्षित तरीके से चलाना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है. इसलिए हर साल की तरह इस बार भी सर्दियों के दौरान कुछ ट्रेनें कैंसिल की जा रही हैं. जिससे बाकी ट्रेनें सही से चलाई जा सकें. 

यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा प्लान करने से पहले IRCTC वेबसाइट, NTES ऐप या हेल्पलाइन 139 पर अपनी ट्रेन की लाइव स्थिति जरूर चेक करें. अगर आपने टिकट बुक की थी और आपकी ट्रेन कैंसिल हुई है. तो पूरा रिफंड अपने आप आपके खाते में भेज दिया जाएगा.

यह ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 12988/12987 अजमेर-सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हर सप्ताह तीन दिन कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12180/12179 आगरा फोर्ट-लखनऊ जं.-आगरा फोर्ट इंटरसिटी हर शनिवार और रविवार को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 11905/11906 आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन कैंसिल रहेगी.

  • ट्रेन नंबर 64074/64073 नई दिल्ली-कोसीकलान-नई दिल्ली पैसेंजर कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 51907/51908/51909/51910 ईदगाह जं.-भरतपुर के बीच चलने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनें 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल रहेंगी.

इन ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट किया गया

  • ट्रेन नंबर 12280/12279 नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस अब ग्वालियर तक ही चलेगी. ग्वालियर-झांसी के बीच नहीं जाएगी.
  • ट्रेन नंबर 12177/12178 हावड़ा-मथुरा-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस आगरा कैंट से मथुरा के बीच नहीं चलेगी.

Published at : 30 Nov 2025 06:42 AM (IST)
