हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUP से गुजरने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल, आपने भी टिकट बुक करवाई है तो पहले चेक कर लें लिस्ट

UP से गुजरने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल, आपने भी टिकट बुक करवाई है तो पहले चेक कर लें लिस्ट

Train Cancelled News: यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है. यूपी से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों पर असर पड़ा है. सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 16 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Preferred Sources

Train Cancelled News:  उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है. उत्तर भारत में बढ़ते कोहरे का असर अब रेलवे संचालन पर साफ दिखने लगा है. एक दिसंबर से यात्रियों की परेशानी और बढ़ने वाली है. मुरादाबाद मंडल में एक दिसंबर से 28 फरवरी तक करीब तीन महीने के लिए 28 एक्सप्रेस और 16 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. इसके अलावा 20 ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है.

रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. अधिकारियों के मुताबिक घने कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है. जिससे सिग्नल देखने और ट्रेनों का सुरक्षित संचालन मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि कई ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल किया गया है और कुछ के संचालन में बदलाव किया गया है. ऐसे में जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर रखा है. उन्हें सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए.

इन यात्रियों पर होगा असर

ट्रेन कैंसिल होने का असर उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों से होकर सफर करने वाले यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. खासतौर पर वह लोग जो रोजाना पैसेंजर या मेमू ट्रेनों से सफर करते हैं. उन्हें ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की योजनाएं भी प्रभावित होंगी.

यह भी पढ़ें: IRCTC अकाउंट का पासवर्ड ऐसे कर सकते हैं रीसेट, ये है एकदम आसान प्रोसेस

क्योंकि कई एक्सप्रेस ट्रेनें अगले तीन महीनों तक कैंसिल रहेंगी. कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने और सिग्नल साफ न दिखने से सुरक्षा कारणों के तहत यह फैसले लिए गए हैं. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वह यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस पहले चेक कर लें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 14324 न्यू दिल्ली–बरेली इंटरसिटी कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14014 आनंद विहार टर्मिनल–सहारनपुर एक्सप्रेस कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14235 वाराणसी–बरेली एक्सप्रेस कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 15012 चंदौसी–लखनऊ एक्सप्रेस कैंसिल
  • ट्रेन नंबर 14311 अलवर–बरेली पैसेंजर कैंसिल

इन ट्रेनों के फेरे हुए कम

  • ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम–जम्मूतवी 9, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी में इन तारीखों पर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12208 जम्मूतवी–काठगोदाम 7, 14, 21, 28 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी में इन तारीखों पर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12209 कानपुर–काठगोदाम 9, 16, 23, 30 दिसंबर, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17, 24 फरवरी में इन तारीखों पर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम–कानपुर 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी में इन तारीखों पर कैंसिल.
  • ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली कोहरे में दिसंबर, जनवरी और फरवरी की कई तारीखों पर कैंसिल रहेगी यह ट्रेन.

यह भी पढ़ें: मनरेगा का नाम होगा 'जी राम जी', जानें इस योजना में क्या-क्या बदलेगा?

Published at : 16 Dec 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Railways News Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
क्रिकेट
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 11: नहीं थम रही 'धुरंधर', दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड, जानें- 11 दिनों का कलेक्शन
'धुरंधर' ने दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड
पंजाब
अमरिंदर सिंह के बाद अब पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला...'
अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला सोच समझकर लिया गया था'
Advertisement

वीडियोज

Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
नितिन नबीन को BJP का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाने के प्लान का डिकोड
क्रिकेट
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
Under-19 Asia Cup: अफगानिस्तान को करीबी मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में श्रीलंका, पढ़िए मैच के अपडेट्स
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 11: नहीं थम रही 'धुरंधर', दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड, जानें- 11 दिनों का कलेक्शन
'धुरंधर' ने दूसरे मंडे भी काट दिया गदर, 'छावा' का हिला डाला सिंहासन बना दिया ये रिकॉर्ड
पंजाब
अमरिंदर सिंह के बाद अब पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला...'
अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बोलीं, 'बीजेपी में शामिल होने का फैसला सोच समझकर लिया गया था'
इंडिया
Rahul Gandhi-Prashant Kishor Meeting: क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
इंडिया
Shashi Tharoor on MNREGA: 'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Video: बगैर हेलमेट घूमता है ये शख्स, पुलिस चाहकर भी नहीं काट पाती चालान, वीडियो देख समझ आएगी सच्चाई
बगैर हेलमेट घूमता है ये शख्स, पुलिस चाहकर भी नहीं काट पाती चालान, वीडियो देख समझ आएगी सच्चाई
जनरल नॉलेज
Most Expensive Fruit: यह है‌ दुनिया का सबसे महंगा फल, जानें क्या है इसकी आसमान छूती कीमत की वजह
यह है‌ दुनिया का सबसे महंगा फल, जानें क्या है इसकी आसमान छूती कीमत की वजह
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget