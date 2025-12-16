Train Cancelled News: उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है. उत्तर भारत में बढ़ते कोहरे का असर अब रेलवे संचालन पर साफ दिखने लगा है. एक दिसंबर से यात्रियों की परेशानी और बढ़ने वाली है. मुरादाबाद मंडल में एक दिसंबर से 28 फरवरी तक करीब तीन महीने के लिए 28 एक्सप्रेस और 16 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. इसके अलावा 20 ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है.

रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है. अधिकारियों के मुताबिक घने कोहरे में विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है. जिससे सिग्नल देखने और ट्रेनों का सुरक्षित संचालन मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि कई ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल किया गया है और कुछ के संचालन में बदलाव किया गया है. ऐसे में जिन यात्रियों ने पहले से टिकट बुक कर रखा है. उन्हें सफर से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए.

इन यात्रियों पर होगा असर

ट्रेन कैंसिल होने का असर उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों से होकर सफर करने वाले यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. खासतौर पर वह लोग जो रोजाना पैसेंजर या मेमू ट्रेनों से सफर करते हैं. उन्हें ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की योजनाएं भी प्रभावित होंगी.

यह भी पढ़ें: IRCTC अकाउंट का पासवर्ड ऐसे कर सकते हैं रीसेट, ये है एकदम आसान प्रोसेस

क्योंकि कई एक्सप्रेस ट्रेनें अगले तीन महीनों तक कैंसिल रहेंगी. कोहरे के चलते ट्रेनों की रफ्तार धीमी होने और सिग्नल साफ न दिखने से सुरक्षा कारणों के तहत यह फैसले लिए गए हैं. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वह यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस पहले चेक कर लें.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 14324 न्यू दिल्ली–बरेली इंटरसिटी कैंसिल

ट्रेन नंबर 14014 आनंद विहार टर्मिनल–सहारनपुर एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 14235 वाराणसी–बरेली एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 15012 चंदौसी–लखनऊ एक्सप्रेस कैंसिल

ट्रेन नंबर 14311 अलवर–बरेली पैसेंजर कैंसिल

इन ट्रेनों के फेरे हुए कम

ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम–जम्मूतवी 9, 13, 20, 27 दिसंबर, 3, 10, 17, 24 जनवरी, 7, 14, 21, 28 फरवरी में इन तारीखों पर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12208 जम्मूतवी–काठगोदाम 7, 14, 21, 28 दिसंबर, 4, 11, 18, 25 जनवरी, 1, 8, 15, 22 फरवरी में इन तारीखों पर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12209 कानपुर–काठगोदाम 9, 16, 23, 30 दिसंबर, 6, 13, 20, 27 जनवरी, 3, 10, 17, 24 फरवरी में इन तारीखों पर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 12210 काठगोदाम–कानपुर 15, 22, 29 दिसंबर, 5, 12, 19, 26 जनवरी, 2, 9, 16, 23 फरवरी में इन तारीखों पर कैंसिल.

ट्रेन नंबर 14003 मालदा टाउन–नई दिल्ली कोहरे में दिसंबर, जनवरी और फरवरी की कई तारीखों पर कैंसिल रहेगी यह ट्रेन.

यह भी पढ़ें: मनरेगा का नाम होगा 'जी राम जी', जानें इस योजना में क्या-क्या बदलेगा?